iRobot Roomba Max 875 Combo : l’aspiration qui se plaque sur vos tapis

iRobot présente le Roomba Max 875 Combo, qu’il annonce comme son robot aspirateur-laveur le plus avancé. La marque a lancé le premier Roomba en 2002. Elle dit aujourd’hui avoir repensé la façon dont son robot attaque tapis et moquettes. L’objectif est clair : rapprocher le ménage automatique d’un nettoyage de niveau professionnel, sans intervention.

SealForce, l’aspiration qui colle aux fibres

Le cœur de la nouveauté porte un nom : SealForce. Plutôt que de miser sur la seule puissance brute, le châssis abaisse une jupe. Celle-ci forme un joint contre les fibres. Le flux d’air se concentre alors là où les débris s’accumulent, au lieu de fuir sur les côtés. Les chiffres avancés sont costauds : 20 L/s de débit et 35 000 Pa d’aspiration. iRobot promet un nettoyage des tapis trois fois plus profond qu’un modèle privé de ce joint.

La technologie PerfectEdge étend le rouleau jusqu’aux plinthes.

Le robot ne néglige pas les bords. La technologie PerfectEdge étire le rouleau vers les plinthes. Une brosse latérale se déploie, elle, dans les angles. Un double système anti-emmêlement coupe aussi les cheveux et les poils au passage. Un vrai sujet dans les foyers avec animaux ou cheveux longs.

Un lavage chauffant et une base qui se débrouille seule

Côté serpillière, iRobot mise sur la brume chauffée ThermaMist. Elle ramollit les taches séchées avant le passage du rouleau. Ce dernier, le PowerSpin Max, tourne à 300 tr/min avec 18 newtons de pression. Sur les tapis, la technologie DriLift relève la serpillière et isole la zone. De quoi garder les fibres au sec.

La Base AutoWash lave et sèche le rouleau, pour jusqu’à 90 jours sans y toucher.

La Base AutoWash prend ensuite le relais. Elle lave le rouleau à l’eau chaude à 80 °C, puis le sèche à l’air chaud. Le concentré StayClean se dose tout seul. La poussière, elle, file dans un sac AllergenLock. iRobot promet jusqu’à 90 jours sans intervention. Pour la navigation, on retrouve un LiDAR ClearView Pro et une reconnaissance d’objets. Le robot évite plus de 300 obstacles courants. Avec ses 9,98 cm de haut, il se glisse sous les meubles bas et franchit des seuils jusqu’à 3,5 cm. L’application maison gère les programmes, cible une pièce et accepte les commandes vocales.

Ce qu’il faut retenir

Le Roomba Max 875 Combo empile les technologies, du joint mécanique SealForce à la base quasi autonome. Le tarif suit le positionnement : 1 199 €, dès aujourd’hui sur le site d’iRobot. À ce prix, le créneau des robots premium se remplit vite, entre Dreame, Roborock et Ecovacs. La promesse d’un ménage vraiment mains libres séduit sur le papier. Reste à voir si ces chiffres tiennent une fois le robot lâché sur le vrai sol d’un salon.