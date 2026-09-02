Hyundai Ioniq 6 N : la berline électrique revient en France, en version 650 ch à 79 000 €

Hyundai France réserve une surprise aux amateurs de berlines électriques. L’Ioniq 6, disparue du catalogue français lors de son restylage, fait son retour. Mais pas n’importe comment : seule la version la plus survitaminée, l’Ioniq 6 N, rejoint la gamme. Un choix qui en dit long sur la stratégie du constructeur coréen en France.

Une version sage passée à la trappe

L’Ioniq 6 classique n’a jamais vraiment trouvé son public en France. Moins de 1 600 exemplaires écoulés en quatre ans, un bilan que la presse spécialisée attribue à plusieurs facteurs. Son positionnement tarifaire élevé face à la concurrence n’a pas aidé. Son éco-score, jugé insuffisant pour ouvrir droit au bonus écologique, a également pesé dans la balance.

Lors du restylage 2025 du modèle, Hyundai France a donc tranché. Plutôt que de réintroduire la version classique, seule l’Ioniq 6 N rejoint le catalogue hexagonal, depuis le 27 août 2026. Elle devient de fait l’unique vitrine de la berline électrique en France.

Le grand écart entre l’électrique et le thermique

Sous la carrosserie, l’Ioniq 6 N aligne deux moteurs électriques et une transmission intégrale. En fonctionnement normal, la puissance combinée atteint 609 ch. Le mode N Grin Boost, activable pendant 10 secondes, la pousse jusqu’à 650 ch et 770 Nm de couple. Avec le N Launch Control engagé, le 0 à 100 km/h tombe en 3,2 secondes, pour une vitesse maximale de 257 km/h.

Côté autonomie, la batterie de 84 kWh promet 487 km selon le cycle WLTP. La recharge rapide, compatible 400V et 800V, permet de passer de 10 à 80 % en environ 18 minutes sur une borne de 350 kW.

La marque a surtout cherché à reproduire les sensations d’une sportive thermique. Le N e-Shift simule des changements de rapports, pendant que le N Active Sound+ génère une sonorité de moteur artificielle. S’y ajoutent le N Torque Distribution, réglable sur 11 niveaux, et le N Drift Optimizer pour les dérapages contrôlés. Côté look, un aileron en col de cygne et des jantes forgées de 20 pouces chaussées de Pirelli P Zero complètent le tableau.

Le tarif qui lorgne du côté de Porsche

L’Ioniq 6 N est proposée à partir de 79 000 € en France. Un positionnement que plusieurs médias automobiles n’ont pas manqué de comparer à celui de la Porsche Taycan GTS, référence du segment.

Ce tarif inclut un équipement déjà complet. On retrouve une suspension adaptative, un freinage renforcé avec des disques de 400 mm à l’avant et des étriers 4 pistons, ainsi que des sièges sport en cuir et Alcantara. La planche de bord embarque deux écrans de 12,3 pouces et des aides à la conduite de niveau 2.

L’Ioniq 6 N est disponible au catalogue français depuis le 27 août 2026. Elle reste, pour l’instant, la seule déclinaison de la berline électrique commercialisée dans l’Hexagone.