Xbox Game Pass : 9 nouveaux jeux arrivent au catalogue fin août et début septembre

Le mois d’août n’a pas encore livré tout son catalogue côté Xbox Game Pass. Il y a quelques heures, Microsoft vient de dévoiler une nouvelle vague de titres qui s’étalera jusqu’au début du mois de septembre. Au programme : jeux d’action, roguelite, simulation de vie, aventure narrative et même un FPS particulièrement déjanté. Voici les neuf jeux à découvrir dans les prochains jours.

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Les prochains jeux Xbox Game Pass à retenir

Vapor World: Over the Mind — déjà disponible

Disponible dès sa sortie en Game Preview sur Cloud, console et PC, ce jeu de plateforme aux mécaniques de souls-like plonge le joueur dans l’esprit fragmenté d’un jeune garçon. Combats basés sur la déviation et exploration d’un univers sombre sont au programme.

BlazBlue Entropy Effect X — déjà disponible

Le roguelite d’action dans l’univers de BlazBlue rejoint le Game Pass Premium, après avoir été disponible dans les formules Ultimate et PC Game Pass. Son gameplay repose sur des affrontements rapides et une importante personnalisation.

Relooted — déjà disponible

Ce jeu de cambriolage afrofuturiste propose une approche pour le moins originale. Le joueur doit constituer une équipe afin de récupérer des artefacts africains dans des musées occidentaux, puis organiser sa fuite.

Starsand Island — 20 août

Changement radical d’ambiance avec cette simulation de vie paisible. Agriculture, pêche, exploration et interactions avec des animaux sont au cœur de l’expérience.

Aerial Knight’s DropShot — 25 août

Ce FPS survitaminé mélange courses, affrontements et dragons ! Dans Aerial Knight’s DropShot, le joueur incarne Smoke Wallace, capable de tirer des projectiles avec ses doigts après avoir été mordu par un dragon radioactif.

Blood Dungeon — 25 août

Les créateurs de Nidhogg proposent ici un jeu de plateforme 2D orienté survie. Parkour, monstres, collecte de ressources et améliorations rythmeront les parties.

Une sortie majeure le 27 août dans Xbox Game Pass

Resonance: A Plague Tale Legacy — 27 août

C’est probablement le titre le plus attendu de cette vague de jeux Xbox Game Pass d’août. Disponible dès son lancement dans les formules Ultimate et PC Game Pass, cette nouvelle aventure se déroule avant les précédents épisodes de A Plague Tale. Sophia part sur les traces du mythe du Minotaure dans une aventure mêlant exploration, énigmes et combats.

Young Suns — 31 août

Cette simulation de vie narrative transporte les joueurs dans un Jupiter alternatif après une révolution. Exploration et reconstruction peuvent être vécues seul ou avec jusqu’à trois amis.

Shelldiver — 1er septembre

Enfin, Shelldiver clôt cette sélection avec une expérience plus décontractée. Le joueur incarne une tortue qui pêche des méduses afin de développer sa boutique, améliorer son équipement et explorer les profondeurs océaniques.

Le calendrier en bref

19 août – Vapor World: Over the Mind

19 août – BlazBlue Entropy Effect X

19 août – Relooted

20 août – Starsand Island

25 août – Aerial Knight’s DropShot

25 août – Blood Dungeon

27 août – Resonance: A Plague Tale Legacy

31 août – Young Suns

1er septembre – Shelldiver

Maintenant, à vos manettes !