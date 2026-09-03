Dreame LEAPTIC Cube : la marque se lance dans la caméra d’action 8K

On ne l’attendait pas forcément là. Avec la LEAPTIC Cube, Dreame quitte le terrain du ménage pour attaquer celui de la caméra d’action, un marché déjà tenu par GoPro, DJI et Insta360. La mini-caméra fait partie des nouveautés dévoilées à l’IFA 2026, et vise clairement les créateurs de contenu qui filment leur quotidien.

Un petit cube bardé d’IA

La LEAPTIC Cube joue la carte du format de poche : 55,9 g sur la balance. Elle s’utilise en mode mains libres ou portée sur soi, pour capturer à peu près n’importe quel point de vue. Malgré ce gabarit, elle filme jusqu’en 8K à 30 ips, propose de la HDR 4K à 60 ips et un ralenti 4K à 120 ips. La photo grimpe à 50 Mpx, avec une profondeur de couleur de 10 bits et un mode vidéo nocturne dédié. Son objectif ultra-grand-angle de 155° et la stabilisation GyroSteady visent les prises de vue en mouvement, tandis que l’étanchéité tient jusqu’à 10 mètres.

Le format en deux blocs de la LEAPTIC Cube, avec son objectif 155° et son capteur 50 Mpx.

Comme souvent chez Dreame, l’IA s’invite partout. L’assistant vocal « Hi, Moko » permet un pilotage sans les mains, complété par la reconnaissance de scènes, le suivi automatique et l’amélioration des portraits. Côté endurance, la caméra annonce 110 minutes d’autonomie, extensibles à 210 minutes avec le Magnetic Battery Cube. Elle embarque 64 ou 128 Go de stockage, du Wi-Fi 6, de l’USB 3.1 et une charge rapide qui vise 80 % en 19 minutes. Un revêtement anti-salissures CrystalShield complète le tableau.

Ce qu’il faut retenir

La LEAPTIC Cube sera disponible à partir de la mi-octobre 2026, à partir de 399 €. Sur le papier, la fiche technique tient tête aux références du secteur. Reste à voir si un nouveau venu, aussi ambitieux soit-il, peut se faire une place face à des acteurs aussi installés. C’est justement le genre de pari qu’on aime suivre.