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Dreame Série T : cinq aspirateurs-laveurs débarquent en Europe le 15 septembre

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 3 septembre 2026
Temps de lecture 1 minute
L'aspirateur-laveur balai Dreame T16 Pro Steam de la Serie T, coloris bronze
Le T16 Pro Steam, haut de gamme de la Serie T avec sa vapeur a 200 degres.

Présentée pour la première fois à Paris en mai dernier, la Série T de Dreame arrive enfin dans toute l’Europe. La gamme complète, composée de cinq aspirateurs-laveurs balais, sera disponible à partir du 15 septembre. Elle couvre un large spectre, du premier modèle premium accessible aux solutions les plus avancées à l’eau chaude et à la vapeur.

Une base commune, cinq niveaux de finition

Tous les modèles partagent le même socle : un design ultra-fin qui s’incline à 180° pour se glisser sous les meubles, et une technologie d’auto-nettoyage qui simplifie l’entretien de l’appareil. C’est souvent là que se joue le confort au quotidien, une fois passé l’argument des watts. Selon les versions s’ajoutent la détection intelligente des saletés, le nettoyage à l’eau chaude ou à la vapeur, et des systèmes anti-enchevêtrement pour les cheveux et les poils, la bête noire des aspirateurs-laveurs.

Un aspirateur-laveur Dreame de la Série T couché à plat pour passer sous un canapé
Le châssis s’incline à 180° pour se glisser sous les meubles.

En haut de gamme, le T16 Pro Heat combine un lavage à l’eau chaude à 90°C, 30 kPa d’aspiration et un bras robotisé WhaleSweep pour soigner les bordures et les coins. Il embarque aussi la double raclette TangleCut 2.0 et une batterie amovible d’environ 70 minutes d’autonomie. Le T16 Pro Steam, lui, dégaine la vapeur à 200°C via sa technologie SaunaClean. En dessous, le T15 Pro Heat conserve l’eau chaude, le T14 Pro mise sur la détection adaptative des saletés, et le T12 Pro ouvre la marche côté tarif avec 25 kPa d’aspiration.

ModèlePrixTarif de lancement (15 jours)
T12 Pro319 €259 €
T14 Pro399 €349 €
T15 Pro Heat499 €449 €
T16 Pro Heat629 €549 €
T16 Pro Steam649 €599 €

Ce qu’il faut retenir

Avec cinq références, Dreame ratisse large et occupe tous les segments de l’aspirateur-laveur balai. Les tarifs de lancement, valables quinze jours, rendent l’offre agressive au démarrage. La gamme sera vendue sur le site de Dreame, sur Amazon ainsi que chez Boulanger, Fnac et Darty. Reste à voir ce que donnent ces promesses, manche en main.

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 3 septembre 2026
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Photo de Maximilien

Maximilien

Passionné de nouvelles technologies, du côté développement informatique comme du côté grand-public, je suis rédacteur pour partager des connaissances à travers des tests et autres articles !

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