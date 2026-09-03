Dreame Série T : cinq aspirateurs-laveurs débarquent en Europe le 15 septembre

Présentée pour la première fois à Paris en mai dernier, la Série T de Dreame arrive enfin dans toute l’Europe. La gamme complète, composée de cinq aspirateurs-laveurs balais, sera disponible à partir du 15 septembre. Elle couvre un large spectre, du premier modèle premium accessible aux solutions les plus avancées à l’eau chaude et à la vapeur.

Une base commune, cinq niveaux de finition

Tous les modèles partagent le même socle : un design ultra-fin qui s’incline à 180° pour se glisser sous les meubles, et une technologie d’auto-nettoyage qui simplifie l’entretien de l’appareil. C’est souvent là que se joue le confort au quotidien, une fois passé l’argument des watts. Selon les versions s’ajoutent la détection intelligente des saletés, le nettoyage à l’eau chaude ou à la vapeur, et des systèmes anti-enchevêtrement pour les cheveux et les poils, la bête noire des aspirateurs-laveurs.

Le châssis s’incline à 180° pour se glisser sous les meubles.

En haut de gamme, le T16 Pro Heat combine un lavage à l’eau chaude à 90°C, 30 kPa d’aspiration et un bras robotisé WhaleSweep pour soigner les bordures et les coins. Il embarque aussi la double raclette TangleCut 2.0 et une batterie amovible d’environ 70 minutes d’autonomie. Le T16 Pro Steam, lui, dégaine la vapeur à 200°C via sa technologie SaunaClean. En dessous, le T15 Pro Heat conserve l’eau chaude, le T14 Pro mise sur la détection adaptative des saletés, et le T12 Pro ouvre la marche côté tarif avec 25 kPa d’aspiration.

Modèle Prix Tarif de lancement (15 jours) T12 Pro 319 € 259 € T14 Pro 399 € 349 € T15 Pro Heat 499 € 449 € T16 Pro Heat 629 € 549 € T16 Pro Steam 649 € 599 €

Ce qu’il faut retenir

Avec cinq références, Dreame ratisse large et occupe tous les segments de l’aspirateur-laveur balai. Les tarifs de lancement, valables quinze jours, rendent l’offre agressive au démarrage. La gamme sera vendue sur le site de Dreame, sur Amazon ainsi que chez Boulanger, Fnac et Darty. Reste à voir ce que donnent ces promesses, manche en main.