Anker à l’IFA 2026 : soundcore et eufy fondus dans une seule marque

À Berlin, Anker profite de l’IFA 2026 (du 4 au 8 septembre) pour acter un virage attendu de longue date. Le groupe fond ses trois univers – Anker, soundcore et eufy – au sein d’une seule et même marque, baptisée « Anker ». Les identités séparées par catégorie, c’est terminé.

L’argument maison tient en une idée simple. Des marques distinctes avaient du sens quand la recharge, l’audio et la maison connectée avançaient chacune dans leur coin. Ce n’est plus le cas, estime Steven Yang, fondateur et patron d’Anker Innovations, qui résume le cap d’une formule : une marque, une promesse.

Derrière le symbole, il y a du concret. Anker inaugure sa première boutique en Allemagne et déroule à l’IFA une avalanche de nouveautés. Ça va de la batterie externe à ventilateur jusqu’aux aides auditives. L’ampleur du catalogue en dit long sur l’ambition.

Une seule marque, une seule promesse

Anker revendique quinze ans d’expertise répartis sur quatre terrains : la recharge, l’audio, la maison connectée et la robotique. Jusqu’ici, chaque domaine avait sa marque. La recharge sous Anker, l’audio sous soundcore, la maison et la sécurité sous eufy. Tout passe désormais sous une bannière unique.

L’inauguration d’une première boutique Anker en Allemagne accompagne le mouvement. La marque veut ancrer sa présence en Europe, avec une vitrine physique en plus des rayons et d’Amazon. En clair, une identité resserrée pour peser plus fort face aux géants de l’électronique grand public.

Pour l’acheteur, le changement reste surtout visuel dans un premier temps : les produits ne bougent pas, le logo se simplifie. Reste que réunir sous un même nom une batterie, un casque et un robot aspirateur demande une promesse solide. Anker mise sur un fil rouge, l’innovation et l’IA, pour tenir l’ensemble.

La recharge devient plus intelligente, et plus fraîche

La vedette du stand s’appelle Anker MagGo Power Bank 2 Pro. La marque la présente comme la première batterie externe magnétique au monde dotée d’un refroidissement actif par ventilateur. Là où les modèles classiques brident leur puissance quand ça chauffe, elle garde le smartphone à 36 °C maximum. Sa charge sans fil grimpe jusqu’à 25 watts, selon la norme Qi 2.2. Un petit écran affiche la puissance et la température, et son port USB-C grimpe à 45 watts pour les portables. Comptez 80 % de batterie en 52 minutes. Elle arrive le 17 septembre à 109,99 €, avec une offre de lancement à 87,99 € jusqu’au 11 octobre.

Le Laptop Charger Pro adapte sa charge au modèle d’ordinateur détecté.

Anker complète sa panoplie avec le Laptop Charger Pro, plus malin qu’un simple chargeur. Son port USB-C délivre jusqu’à 100 watts et passe de zéro à 50 % en trente minutes. Surtout, il reconnaît le modèle d’ordinateur branché pour adapter sa courbe de charge. Un effleurement de l’écran active le mode Care, censé prolonger la durée de vie de la batterie de plus de 40 %. Il reconnaît d’emblée les Mac récents, et la plupart des PC Windows après installation d’une application. Sortie le 28 septembre à 59,99 € (47,99 € en lancement).

Troisième pièce, le Desktop USB-C Hub transforme un portable en vraie station de travail. Il gère le double écran jusqu’à 240 Hz et aligne les prises : HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, Ethernet et lecteurs de cartes. Sa puissance de charge monte à 100 watts, un écran affiche l’essentiel et une application ajuste les réglages. Disponible le 17 septembre à 99 €, avec un lancement à 79,99 €.

Anker se lance dans les aides auditives

C’est le pas de côté le plus marquant du salon. Anker entre sur le marché des aides auditives avec les RIC Hearing Aids, des modèles à écouteur déporté destinés aux adultes. Le nom du composant clé revient partout sur le stand : la puce IA maison Thus, associée à quatre microphones. Elle isole la parole du bruit ambiant en temps réel et améliore le rapport signal sur bruit. C’est l’argument de vente face aux solutions classiques.

Anker entre dans les aides auditives avec sa puce IA maison Thus.

Le reste tient dans la simplicité d’usage. La configuration se fait depuis chez soi, un test auditif en ligne établit le profil, puis l’application Anker affine les réglages. Des experts peuvent même intervenir à distance. Ce virage santé confirme une nouvelle direction pour le groupe, loin de ses batteries d’origine.

soundcore passe à l’écoute ouverte et à l’IA maison

Côté audio, les soundcore AeroClip 2 misent sur l’écoute ouverte sans sacrifier le son. La puce Thus isole la voix, y compris en environnement bruyant, et un mode Whisper permet de se faire comprendre à voix basse. Un transducteur de 12 millimètres et le codec LDAC assurent le rendu. La traduction et la transcription par IA s’invitent aussi dans les usages. L’autonomie grimpe à huit heures, trente-deux avec le boîtier. Rendez-vous le 22 septembre à 179,99 €.

Les soundcore AeroClip 2 poussent l’écoute ouverte et la traduction par IA.

Le casque Space 2 Pro inaugure de son côté la puce Thus dans un format arceau. Huit microphones travaillent avec elle pour une réduction de bruit adaptative, dont six captent la voix pendant les appels. Anker annonce jusqu’à 30 heures d’autonomie réduction de bruit activée, et le double sans. Il sort aussi le 22 septembre, à 129,99 €.

Le sommeil, nouveau terrain de jeu

Anker pousse son axe bien-être avec les soundcore Sleep Earbuds 4, des intras pensés pour la nuit. Leur réduction de bruit gagne trois à cinq décibels sur les fréquences clés du sommeil, entre 200 et 800 hertz. Une IA repère les ronflements et les masque avec des sons adaptés. Le boîtier, lui, garde une oreille attentive : il détecte une alarme incendie et bascule les écouteurs en mode transparence. Disponibles en octobre à 249,99 €.

Le Sleep Lab analyse le sommeil sans capteur sur le corps, dès début 2027.

La marque va plus loin avec le Sleep Lab, prévu début 2027. Ce boîtier de chevet analyse le sommeil sans le moindre capteur sur le corps. Il suit les phases, la respiration, la fréquence cardiaque et les mouvements, puis livre un rapport détaillé le lendemain matin dans l’application. Son originalité, ce sont des battements binauraux générés sur mesure, censés accompagner le passage vers le sommeil profond. Deux haut-parleurs de 7,5 watts remplissent la pièce.

eufy pousse l’aspiration à 35 000 pascals

La maison n’est pas oubliée. Le robot aspirateur-laveur eufy Omni E35 affiche une puissance d’aspiration jusqu’à 35 000 pascals, grâce à sa technologie AeroTurbo Multi-Cyclone. Le principe : séparer efficacement la poussière de l’air pour préserver les filtres et tenir la puissance dans la durée. Pour le lavage, une serpillière rotative reçoit de l’eau propre en continu, tout en se débarrassant de la saleté. Il franchit les seuils jusqu’à 30 millimètres. Attendu fin septembre à 999 €.

L’eufy Omni E35 grimpe à 35 000 pascals d’aspiration.

Juste en dessous, l’Omni C30 Edge vise le milieu de gamme sans lâcher les 35 000 pascals. Son système MopMaster 3.0 combine deux serpillières rotatives et 10 newtons de pression. Les patins s’étendent jusqu’à 76 millimètres pour longer meubles et plinthes. La brosse Zero-Tangle, fixée d’un seul côté, envoie les cheveux directement au bac plutôt que de les enrouler. La brosse latérale inverse même son sens pour se dégager toute seule. Il arrive aussi fin septembre, à 699 €.

eufyMake, l’imprimante textile qui vise les créatifs

Anker glisse enfin une vraie curiosité dans ses cartons : l’eufyMake Fabric Printer, prévue pour le premier trimestre 2027. Cette imprimante textile compacte alterne entre impression directe sur vêtement et impression sur film, deux techniques réunies dans un seul appareil. En mode direct, elle promet des dégradés certifiés Pantone, une bonne respirabilité du tissu et une surface sans l’effet plastique habituel.

L’eufyMake Fabric Printer combine impression sur vêtement et sur film.

Le mode film, lui, s’attaque au coton, au polyester et à bien d’autres matières. Un système d’auto-nettoyage limite l’entretien, et de grands réservoirs ramènent le coût à environ 0,30 € par impression. De quoi séduire les petits créateurs qui veulent produire chez eux.

Prix et disponibilités

Produit Disponibilité Prix (offre de lancement) Anker MagGo Power Bank 2 Pro 17 septembre 109,99 € (87,99 € jusqu’au 11 octobre) Anker Desktop USB-C Hub 17 septembre 99 € (79,99 € jusqu’au 11 octobre) Anker Laptop Charger Pro 28 septembre 59,99 € (47,99 € jusqu’au 11 octobre) soundcore AeroClip 2 22 septembre 179,99 € soundcore Space 2 Pro 22 septembre 129,99 € soundcore Sleep Earbuds 4 octobre 249,99 € soundcore Sleep Lab début 2027 à préciser eufy Omni E35 fin septembre 999 € eufy Omni C30 Edge fin septembre 699 € Anker RIC Hearing Aids à préciser à préciser eufyMake Fabric Printer 1er trimestre 2027 à préciser

Ce qu’il faut retenir

Anker arrive à l’IFA 2026 avec un cap clair : simplifier son image et pousser un seul nom en Europe, boutique allemande à l’appui. La vague de produits sert la démonstration. Elle balaie la recharge, l’audio, la santé, la maison et même la création textile. Un fil rouge relie le tout : la puce Thus et l’IA. L’ambition ne manque pas de souffle.

Le pari a pourtant son revers. Une marque qui prétend tout faire, de la batterie à l’aide auditive, peut vite brouiller son message. Reste à voir si cette promesse d’unité tiendra à l’épreuve des tests et des rayons.