HTC VIVE Eagle : des lunettes connectées à IA qui misent sur la vie privée

HTC VIVE ne fait pas que de la réalité virtuelle. Le constructeur lance en France les VIVE Eagle, ses premières lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle. Annoncées le 3 septembre 2026, elles débarquent sur un marché déjà occupé par les Ray-Ban de Meta. Mais HTC joue une carte différente. L’objectif est assez clair : se démarquer par la protection des données plutôt que par la seule course aux fonctions.

La vie privée comme premier argument

Sur ce terrain, HTC met le paquet. VIVE AI n’utilise aucune donnée personnelle pour entraîner ses modèles, et les échanges avec des IA tierces comme ChatGPT ou Gemini sont anonymisés pour limiter le profilage. Quand la caméra filme, une LED s’allume et reste visible en toutes conditions. Un système multicapteur bloque l’enregistrement si cette LED est masquée ou si les lunettes ne sont pas portées.

Une LED s’allume dès que la caméra filme, et un capteur bloque l’enregistrement si on la masque.

Mieux, une personne à proximité peut couper la captation d’un simple « Arrête de filmer ». Les photos et vidéos sont chiffrées et stockées localement, l’utilisateur décidant seul de les envoyer vers VIVE Connect ou son cloud. Le tout s’appuie sur les certifications ISO 27001 et ISO 27701.

Traduction, prise de notes et caméra 3K

Côté usages, les VIVE Eagle veulent se rendre utiles sans sortir le smartphone. La commande « Hey VIVE » et des boutons programmables lancent les fonctions principales. VIVE AI propose une traduction en direct dans plus de 90 langues. Elle traduit aussi les textes captés par la caméra, comme un menu ou un panneau, dans plus de 100 langues.

Commandes vocales, traduction et prise de notes : les VIVE Eagle veulent se rendre utiles sans le smartphone.

En réunion, les lunettes enregistrent les échanges pour faciliter la prise de notes et les comptes-rendus. On peut enfin les relier à Google Gemini sur Android ou à Siri sur iOS. La caméra 12 Mpx filme en 3K avec stabilisation, épaulée par quatre microphones et des haut-parleurs open-ear qui laissent l’oreille attentive à son environnement.

Design signé ZEISS et bonne autonomie

HTC soigne aussi le look. On retrouve plusieurs coloris, tailles et montures carrées ou pantos, dont des versions transparentes qui dévoilent l’électronique. Ce design a d’ailleurs décroché un Red Dot Award 2026. Les verres sont signés ZEISS : solaires UV400, anti-lumière bleue, photochromiques ou correcteurs.

L’autonomie annonce 4 à 6 heures en usage continu et jusqu’à 36 heures en veille, avec 50 % de charge en 10 minutes. Le module Power Boost ajoute même jusqu’à 80 % d’autonomie pour 8 grammes seulement.

Ce qu’il faut retenir

Les VIVE Eagle sont commandables dès le 3 septembre sur vive.com et chez les revendeurs partenaires. Les premières livraisons européennes débutent le 21 septembre. Comptez 469 € pour les modèles Square comme Pantos, et 49 € pour le Power Boost. Bon point, VIVE AI Pro Plus est offert pendant deux ans pour tout achat éligible. Reste à voir si cette promesse de lunettes à la fois intelligentes et discrètes tiendra la route dans les usages réels, face à un Meta déjà bien installé.