IFA 2026 : Roborock dévoile les Saros 20 Flow Complete et Saros 20 Neo

À Berlin, Roborock ne se contente pas d’occuper le terrain avec ses nouveautés outdoor. La marque en profite aussi pour étoffer le haut de sa gamme d’aspirateurs robots avec deux modèles inédits. Le Roborock Saros 20 Flow Complete et le Saros 20 Neo visent tous les deux les intérieurs compliqués, ceux avec des seuils, des tapis et des meubles bas, bref, tout ce qui bloque le commun des aspirateurs robots. Deux robots, donc, mais chacun défend sa propre approche.

Le Roborock Saros 20 Flow Complete mise sur l’autonomie

Pensé pour les foyers qui veulent intervenir le moins possible, ce premier modèle associe une puissance d’aspiration de 36 000 pascals au système de navigation RetractSense LiDAR. Celui-ci s’appuie sur la technologie Reactive AI, qui identifie plus de 300 types d’obstacles et les contourne. Il y arrive aussi bien dans une pièce lumineuse qu’en pleine nuit. Avec seulement 8,98 centimètres d’épaisseur, il devient d’ailleurs, selon Roborock, le robot aspirateur à rouleau le plus fin du marché. Son châssis est un de ses atouts : AdaptiLift Traverse 3.0 lui permet de grimper des seuils à double niveau jusqu’à 8,8 centimètres.

C’est surtout le lavage qui retient l’attention. Sa serpillière autonettoyante SpiraFlow 2.0 appuie à 15 newtons. Elle tourne à 240 tours par minute et projette de l’eau via pas moins de 16 buses sous pression. Avec ça, on a de quoi effacer les taches tenaces en un seul passage. La station d’accueil s’occupe ensuite du sale boulot : elle lave la serpillière à 100 degrés et elle dose le détergent.

Le Saros 20 Neo joue plutôt la carte de la mobilité

Le second modèle vise un autre besoin, celui d’atteindre les recoins que les concurrents ignorent. Avec seulement 7,95 centimètres de hauteur, il se faufile sous les meubles encore plus bas, sans renoncer pour autant au châssis AdaptiLift 3.0 et à ses seuils de 8,8 centimètres.

Sous le capot, on retrouve le même moteur HyperForce de 36 000 pascals que sur le Flow Complete, épaulé cette fois par un double système anti-enchevêtrement qui avale aussi bien les poussières fines que les longs poils d’animaux. Le lavage passe par de l’eau chaude et une pression pouvant atteindre 14 newtons, pendant que la station multifonction nettoie les serpillières à 100 degrés. Roborock annonce enfin près de 350 mètres carrés couverts en un seul cycle, un chiffre confortable pour une grande maison.

Voyons ce qui les sépare vraiment. Sur le papier, les deux robots partagent l’essentiel. Ils disposent du même moteur de 36 000 pascals, du même châssis AdaptiLift 3.0 et du même lavage des serpillières à 100 degrés. La vraie différence se joue sur la façon de laver le sol. Le Flow Complete embarque une serpillière à rouleau qui appuie à 15 newtons et se rince en continu grâce à ses 16 buses sous pression. L’approche se montre plus efficace sur les taches sèches, mais elle lui coûte un centimètre d’épaisseur. Le Neo, lui, reste sur des serpillières classiques et gagne en finesse. C’est ce qui lui permet de passer là où son grand frère bloque.

L’autonomie tranche ensuite le débat, et pas dans le sens qu’on imagine. Roborock annonce 200 mètres carrés de couverture pour le Flow Complete, contre près de 350 pour le Neo. Le rouleau et son arrosage permanent consomment tout simplement plus d’énergie et plus d’eau. En clair, on choisira le Flow Complete pour la qualité de lavage sur un appartement ou une maison de taille raisonnable, et le Neo pour couvrir de grandes surfaces d’une traite tout en se faufilant un poil mieux sous les meubles.

Une certification anti-allergènes pour les deux modèles

Au-delà des chiffres, Roborock met en avant un argument santé. Les deux Saros 20 rejoignent en effet la liste des appareils certifiés Allergy Friendly par l’ECARF. Cette certification européenne valide leur capacité à réduire la présence d’allergènes dans le logement, ce qui parlera aux foyers concernés.

Prix et disponibilité

Roborock reste en revanche muet sur les tarifs comme sur les dates. La marque renvoie tout au lancement commercial, sans plus de précision pour le moment. Plus d’infos à venir sur le site officiel. On peut présumer que le Flow Complete sera le modèle le plus onéreux des deux. En attendant, les deux robots tournent en démonstration a l’IFA jusqu’au 8 septembre sur le stand de Roborock.