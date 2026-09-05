IFA 2026 : Roborock sort de la maison avec un robot tondeuse et un robot piscine

Après avoir conquis le salon et la cuisine, c’est à l’IFA 2026 que Roborock veut progresser dans les jardins et les piscines. La marque présente deux nouveaux produits en exclusivité mondiales pour son catalogue. Il s’agit d’un robot tondeuse et ud’n robot nettoyeur de piscine, tous deux pensés pour prolonger sa philosophie Rocking Life With You à l’extérieur de la maison.

Le RockNeo Q2 LiDAR s’occupe de la pelouse

Le Roborock RockNeo Q2 LiDAR couvre des surfaces allant jusqu’à 800 mètres carrés, sans câble périphérique ni antenne. Il s’appuie sur deux technologies de perception, Sentisphere LiDAR et ReactiVision Fusion, pour éviter les obstacles avec précision. Son plateau de coupe flottant et son module PreciEdge lui permettent de tondre jusqu’à 3 centimètres des bordures. Cela permet une finition nette même autour des massifs comme le fait le modèle AWD de Dreame.

Côté praticité, la station de charge embarque un amplificateur Wi-Fi, ce qui stabilise nettement la liaison avec l’application quand le robot travaille au fond du jardin. Roborock y ajoute un antivol et une certification IPX6, de quoi le laisser dehors sans y penser. En plus, il répond aussi à Alexa et à Google Home, de quoi bien s’intégrer dans les maison déjà connectées. Mais le détail que j’ai vraiment apprécié sur le stand, c’est le garage solaire : le RockNeo Q2 LiDAR Garage et son Solar Charger Kit, avec un panneau qui coiffe l’abri et recharge le robot sans prise à proximité. Ce garage solaire vous obligera à bien choisir son emplacement pour en profiter pleinement.

Le RockAqua P1, première incursion dans la piscine

Avec le RockAqua P1, Roborock plonge dans un tout nouveau marché : celui de l’entretien des piscines. Ce robot sous-marin nettoie le fond, les parois, la ligne d’eau, sur des bassins aux formes variées. Sa puissance d’aspiration atteint 6800 GPH, avec un bac à débris de 4 litres et une double filtration à 180 et 70 microns. Son autonomie grimpe jusqu’à 3,5 heures en nettoyage de fond.

Fin de cycle ou batterie à plat, le robot ne reste pas coincé au fond. Il remonte tout seul à la ligne d’eau et attend sagement. Résultat, pas besoin de le pêcher tout au fond. Mieux, un système d’évacuation vide l’appareil dès qu’on le sort du bassin, ça nous évite de secouer l’appareil pour sortir l’eau après chaque cycle. Le trajet jusqu’à la station de charge devient donc nettement moins pénible.

Prix et disponibilité des nouveaux produits

Comme pour les autres nouveautés du salon, Roborock n’a communiqué ni prix ni date de disponibilité pour le RockNeo Q2 LiDAR et le RockAqua P1. Ces détails seront précisés lors du lancement commercial et sur le site officiel de Roborock. Les deux robots sont exposés en avant-première pendant toute la durée de l’IFA 2026. Pour l’événement, Roborock a même construit une piscine factice pour mettre en scène son nouveau robot piscine.