Homematic IP muscle son système d’alarme avec 6 nouvelles caméras connectées

Longtemps cantonné aux volets roulants, aux prises connectées et aux thermostats, Homematic IP s’attaque désormais frontalement à la vidéosurveillance domestique. La marque du groupe allemand eQ-3 dévoile un système d’alarme entièrement intégré, épaulé par une gamme de six caméras pensées pour couvrir l’intérieur comme l’extérieur du logement. Une offensive qui place l’écosystème sur le terrain de géants comme Ring ou Ecovacs, avec un argument qui pourrait bien faire mouche : la fin de l’abonnement mensuel pour le stockage cloud.

Fini le bricolage à la carte

Jusqu’ici, piloter une installation Homematic IP demandait de jongler entre plusieurs menus pour surveiller ses caméras, vérifier ses capteurs ou gérer ses accès. Une mise à jour de l’application, déployée le 22 juillet 2026, change la donne en regroupant l’ensemble des fonctions liées à la sécurité dans un tableau de bord alarme unique.

Depuis cet écran, l’utilisateur retrouve en un seul endroit les flux vidéo en direct, l’historique des événements enregistrés, les différents modes d’alarme, ainsi que les réglages de chaque appareil connecté. La marque annonce aussi la possibilité d’interagir directement avec les personnes présentes devant une caméra, grâce aux microphones et haut-parleurs intégrés.

Une centralisation qui répond à une critique récurrente adressée aux écosystèmes domotiques modulaires : la dispersion des réglages, souvent perçue comme un frein à l’adoption par un public non technophile.

Six paires d’yeux, aucun angle mort

La gamme se répartit en trois familles. Pour l’intérieur, deux modèles : une version basic, limitée à la détection de mouvement et à la vision nocturne jusqu’à 10 mètres, et une version plus, qui ajoute la reconnaissance des personnes et un audio bidirectionnel. Toutes deux se contentent d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz et se pilotent depuis l’application gratuite.

Côté extérieur, Homematic IP propose une caméra filaire classique et une version sur batterie de 5 200 mAh, annoncée pour six mois d’autonomie en veille. Les deux affichent une certification IP65 et une portée de vision nocturne allant jusqu’à 30 mètres. Un troisième modèle extérieur se distingue par un éclairage LED intégré de 12 W à intensité réglable, pensé pour dissuader autant qu’éclairer une allée ou une entrée.

La gamme se complète d’une sonnette vidéo, alimentée sur batterie ou en 12-24V, avec détection infrarouge de mouvement et audio bidirectionnel. De quoi couvrir, sur le papier, tous les points d’entrée d’un logement sans dépendre d’une seule marque de caméra tierce.

Crédit : Homematic IP

L’abonnement mensuel, grand absent de l’équation

C’est sans doute l’argument le plus disruptif de cette annonce. Là où Ring, Nest ou même certains modèles Ecovacs conditionnent l’accès à l’historique vidéo à un abonnement mensuel, Homematic IP promet un stockage cloud gratuit et sans surcoût, inclus avec chaque caméra.

L’utilisateur garde également la main sur l’emplacement de ses enregistrements : stockage local sur carte micro SD, ou sauvegarde chiffrée sur des serveurs situés en Allemagne. Un choix qui parlera aux foyers sensibles à la localisation de leurs données personnelles, un sujet régulièrement soulevé face aux solutions américaines ou chinoises.

La marque met aussi en avant une certification VDE, organisme allemand de référence en matière de sécurité électrique et électronique, qu’elle présente comme un gage de fiabilité pour l’ensemble de la gamme.

Les six caméras sont disponibles depuis le 31 juillet 2026, en ligne comme chez les revendeurs et artisans partenaires, à des tarifs allant de 79,95 € pour la caméra intérieure basic à 229,95 € pour la version extérieure à éclairage LED. Le coloris blanc arrive en premier, une déclinaison anthracite suivant à la mi-août. Avec cette offensive, Homematic IP ne se contente plus de connecter les équipements existants d’un logement : la marque propose désormais une alternative complète aux foyers qui devaient jusque-là empiler plusieurs marques pour couvrir alarme, caméras et serrure connectée. Reste à voir si l’argument du cloud gratuit suffira à convaincre face à des concurrents mieux installés sur ce segment.