Sharp à l’IFA 2026 : TV miniLED, son à petit prix et vélos électriques au menu

Habituée à occuper le terrain de la télévision, Sharp a profité de l’IFA 2026 pour rappeler qu’elle ne se limite plus à l’écran. Sur son stand du hall 22, la marque japonaise expose sa nouvelle génération de TV miniLED aux côtés de systèmes audio pensés pour tous les budgets, mais surprend surtout avec une gamme complète de vélos électriques. Une diversification assumée, à contre-courant d’une marque encore associée presque exclusivement à l’image.

Le noir, obsession numéro un

La série JT8000 incarne la nouvelle offensive miniLED de Sharp, déclinée en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Le rétroéclairage combine jusqu’à 300 zones de dimming et une couche QLED à points quantiques, pour une luminosité culminant à 800 nits. De quoi viser un contraste marqué et des noirs profonds, avec un minimum d’artefacts de blooming autour des zones claires.

Crédit : Sharp

Le traitement de l’image repose sur le processeur AQUOS AI UltraClear, qui analyse en temps réel scènes, visages, objets et profondeur pour ajuster l’affichage. S’y ajoutent la fonction AQUOS Smooth Motion 144 pour la fluidité en sport et en action, un capteur de luminosité ambiante (Optical Picture Control), et la compatibilité Dolby Vision IQ, qui adapte le HDR à l’éclairage de la pièce. Côté jeu vidéo, la dalle gère l’ALLM et le VRR jusqu’à 144 Hz via HDMI eARC, le tout sous Google TV et une télécommande à recharge solaire.

Le son est confié à un système Harman Kardon compatible Dolby Atmos. Sharp profite aussi du salon pour exposer une pièce plus spectaculaire qu’accessible : un Micro-LED de 136 pouces, vitrine technologique plutôt que produit destiné au grand public dans l’immédiat.

Petit format, grandes ambitions

Le plus surprenant vient du CP-DS10, un système desktop 4-en-1 vendu 99 € qui a décroché le prix AREA DVD Messe-Innovation 2026 dans la catégorie audio de bureau. Il embarque une enceinte Bluetooth 5.3 de 40 W en configuration 2.0, une charge sans fil certifiée Qi2, et un port USB-C supplémentaire pour recharger un troisième appareil.

Crédit : Sharp

Côté barres de son, Sharp présente la Q 5.1.2, livrée avec des enceintes arrière sans fil, aux côtés d’une gamme de six modèles Roku TV Ready facturés entre 69 € et 129 €. Une version ultra-fine, compatible Dolby Atmos, ne dépasse pas 3,6 cm de hauteur, pensée pour se glisser sous un téléviseur sans déborder du meuble.

La marque n’oublie pas les nostalgiques du vinyle avec la RP-TT100, une platine Bluetooth proposée à 199 €.

Sharp se met en selle

La diversification prend tout son sens sur ce segment, où Sharp aligne un catalogue étonnamment complet : vélos pliants, fat bikes, modèles urbains, cargo, trekking, SUV, tricycles et gammes jeunesse. De quoi couvrir des usages très différents sous une seule marque, plutôt qu’un unique modèle vitrine.

Deux références illustrent notamment cette diversité. D’un côté, le cargo BK-UD07-EBG associe un moteur Bafang de 250 W à une batterie de 10 Ah/36V, pour une autonomie annoncée jusqu’à 60 km, pensée pour transporter enfants ou charges. De l’autre, le fat bike pliant BK-FM03-ES mise sur un cadre acier repliable, un moteur identique de 250 W et une batterie plus généreuse de 13 Ah/48V, avec, lui aussi, une autonomie maximale de 60 km.

Sharp évoque aussi des batteries semi-solides encore en développement, présentées comme plus sûres, plus endurantes et plus légères que la technologie actuelle. Par ailleurs, la marque mise sur le diagnostic en ligne, le suivi GPS et plusieurs accessoires connectés : feux arrière intelligents, lunettes à IA capables d’enregistrer ou encore mini-pompes électriques. Ainsi, Sharp entend transformer un simple constructeur d’écrans en acteur de mobilité à part entière, à condition, toutefois, que ces promesses techniques se concrétisent au-delà du stand de l’IFA.