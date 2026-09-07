OpenAI dévoile GPT-6 Astra, son intelligence artificielle la plus avancée à ce jour

OpenAI marque une nouvelle étape majeure dans le secteur des technologies en présentant GPT-6 Astra. Selon l’entreprise américaine, ce nouveau modèle d’intelligence artificielle est le plus intelligent et le mieux aligné au monde. Ce lancement intervient peu de temps après la sortie de ses précédentes versions.

GPT-6 Astra : une autonomie renforcée sur ordinateur et la gestion de tâches complexes

Le modèle Astra se distingue par ses capacités exceptionnelles d’agent autonome. En effet, cette IA interagit directement avec l’interface d’un ordinateur et navigue sur Internet avec aisance. Elle excelle dans la réalisation de flux de travail à étapes multiples.

Par ailleurs, une vidéo démonstrative illustre la polyvalence de l’outil. L’IA réalise de la modélisation 3D, élabore des présentations et gère plusieurs actions simultanément. Elle peut, par exemple, programmer un jeu tout en commandant un repas. De plus, le système conserve son cap initial même si l’utilisateur ajoute de nouvelles consignes en cours de route. Enfin, son jugement visuel aiguisé lui permet d’exécuter des projets complexes sans dévier des instructions de départ.

Des performances au sommet des classements de l’industrie

OpenAI appuie ses affirmations sur une série de tests d’évaluation probants. En effet, Astra atteint le score impressionnant de 98,6% sur le benchmark ARC-AGI-3, qui mesure la résolution de problèmes inédits. En outre, sur les épreuves de programmation et d’autonomie comme Terminal Bench 4.0 et Agent’s Last Exam, ce modèle surpasse nettement ses prédécesseurs. Ces résultats placent l’outil au sommet de la plupart des classements actuels.

Parallèlement au développement de ces outils puissants pour les professionnels, la protection des plus jeunes demeure une priorité. C’est pourquoi l’éditeur veille aussi à sécuriser ses environnements, une démarche que l’on retrouve avec la déclinaison de ChatGPT pour les ados.

Des capacités inédites en cybersécurité sous haute surveillance

Apparemment, le modèle montre un talent inégalé dans le domaine informatique et la cybersécurité. Pour preuve, il obtient la note maximale au test ExploitBench, mesurant l’aptitude à exploiter les vulnérabilités de logiciels. Sur le benchmark SRE-Bench, dédié à l’ingénierie inverse sans accès au code source, Astra résout 88% des problèmes dès la première tentative.

Face à ce niveau de puissance, OpenAI restreint volontairement l’accès aux fonctionnalités de cybersécurité les plus avancées. L’entreprise déploie des systèmes de contrôle renforcés pour prévenir tout risque de détournement malveillant et bloquer les requêtes de piratage.

Une tarification axée sur le coût par tâche et une disponibilité progressive

L’accès à GPT-6 Astra s’effectue progressivement pour les abonnés payants ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise, ainsi que via l’API. Pour les développeurs, le tarif s’élève à 10 dollars par million de jetons d’entrée et 50 dollars par million de jetons de sortie. Ce coût place le modèle dans le haut du panier sur le marché.

Néanmoins, les dirigeants d’OpenAI soulignent que la rentabilité doit se mesurer au prix par tâche accomplie. Grâce à sa vitesse d’exécution et à sa capacité à résoudre des projets entiers sans intervention humaine, Astra promet de faire gagner un temps précieux aux entreprises.