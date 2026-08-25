ChatGPT pour les ados : OpenAI lance une version adaptée aux plus jeunes

OpenAI déploie une nouvelle expérience spécialement conçue pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans. Intitulée « ChatGPT pour les ados », cette version adapte le célèbre agent conversationnel aux besoins éducatifs des mineurs tout en renforçant la sécurité. L’entreprise américaine cherche ainsi à offrir un environnement stimulant pour l’apprentissage sans exposer la jeunesse à des contenus inappropriés.

Une protection renforcée contre les contenus sensibles

L’intelligence artificielle applique désormais des filtres plus stricts par défaut pour les comptes identifiés comme mineurs. Plus précisément, le système bloque plus efficacement les thématiques dangereuses. Par exemple, l’automutilation, la violence, les troubles alimentaires et les échanges à caractère sexuel.

Par ailleurs, OpenAI intègre aussi des mécanismes visant à limiter la dépendance émotionnelle envers le robot. L’IA évite ainsi de simuler des sentiments humains et rappelle régulièrement sa nature technologique. Des notifications incitent également les utilisateurs à faire des pauses régulières lors des sessions prolongées.

ChatGPT accentue ses fonctionnalités autour de l’apprentissage et des devoirs

Cette déclinaison privilégie la pédagogie et l’autonomie des élèves. Le “Mode Étude”, par exemple, guide l’utilisateur pas à pas à travers des explications et des questions de réflexion plutôt que de fournir directement la réponse finale.

De plus, l’outil propose des jeux de révision, des quiz interactifs et des schémas visuels pour faciliter la compréhension. Enfin, des rappels intelligents incitent les étudiants à travailler leurs devoirs de manière active et méthodique.

Un contrôle parental complet mais respectueux de la vie privée

Les parents peuvent associer leur compte à celui de leur enfant pour définir des règles d’utilisation. Cette fonctionnalité permet de programmer des heures de calme pendant lesquelles l’accès à ChatGPT devient inaccessible.

Les tuteurs peuvent aussi activer le Mode Étude sur des plages horaires précises. En revanche, le contrôle parental ne donne aucun accès à l’historique des conversations afin de préserver l’intimité de l’adolescent. Des alertes de sécurité sont transmises aux parents uniquement lors de situations graves identifiées par des modérateurs humains.

Un déploiement progressif et automatique

ChatGPT active cette interface spécifique automatiquement dès qu’il détecte un utilisateur de moins de 18 ans. Pour cela, le système s’appuie sur la date de naissance déclarée, la vérification d’âge ou son modèle d’estimation interne. Cette mise à jour concerne aussi bien les comptes gratuits que les abonnements payants.

Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans un contexte où les modèles économiques de l’IA se diversifient rapidement. Récemment, on vous a rapporté la révolution publicitaire de ChatGPT Ads qui promet un ciblage puissant et des coûts réduits. En tout cas, OpenAI accompagne cette nouveauté d’un guide complet à destination des familles pour encourager une utilisation responsable du numérique au foyer.