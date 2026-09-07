Steam propose deux jeux gratuits cette semaine pour les joueurs PC/Steam Deck. Ne les ratez pas !

Voilà une bonne nouvelle pour bien démarrer la semaine sur PC. Pour zéro euros, vous avez quelques jours pour découvrir gratuitement deux titres sur Steam. Au programme : un mastodonte de la stratégie avec Civilization VII et un jeu de déduction sociale beaucoup plus confidentiel, First Class Trouble. Attention toutefois : ces offres sont limitées dans le temps.

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Civilization VII jouable gratuitement jusqu’au 10 septembre

À l’occasion du 35e anniversaire de la franchise Civilization, 2K et Firaxis permettent actuellement aux joueurs Steam de découvrir gratuitement Sid Meier’s Civilization VII. L’opération se poursuit jusqu’au 10 septembre 2026 à 10 h PT.

Sorti en février 2025, le dernier épisode de la célèbre saga de stratégie propose de bâtir et faire évoluer une civilisation à travers plusieurs Âges. Exploration, développement territorial, diplomatie, économie, recherche scientifique et affrontements militaires constituent le cœur de l’expérience.

Cette période d’essai intervient alors que Civilization VII continue d’être enrichi par Firaxis. La mise à jour Test of Time, notamment, a profondément revu plusieurs systèmes du jeu, avec une plus grande liberté dans le choix des civilisations et une refonte des conditions de victoire.

L’offre est d’autant plus intéressante que le jeu bénéficie actuellement de 50 % de réduction sur Steam. Les joueurs qui décident de l’acheter pourront conserver leur progression et leurs succès obtenus pendant la période gratuite.

First Class Trouble : dernière chance pour en profiter sur Steam

Le deuxième et dernier titre est First Class Trouble, un jeu multijoueur orienté déduction sociale développé par Invisible Walls. Sorti en 2021, le titre place les joueurs à bord de l’ISS Alithea, un luxueux paquebot spatial confronté à une situation critique.

Leur objectif ? Coopérer pour désactiver l’intelligence artificielle CAIN. Par contre, certains participants sont en réalité des Personoids, des robots humanoïdes chargés de saboter les efforts du groupe. Le concept repose donc sur la coopération, la méfiance et la manipulation. Les joueurs doivent récolter des informations, identifier les imposteurs et décider à qui accorder leur confiance.

Mais contrairement à Civilization VII, il faut faire vite : l’accès gratuit à First Class Trouble prend fin le 7 septembre à 10 h PT, soit aujourd’hui. Le jeu est ensuite proposé à prix réduit sur Steam.

Avec ces deux offres, Steam propose donc une sélection particulièrement variée. Et on rappelle le maître mot ici : c’est gratuit !