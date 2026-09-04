State of Play : voici les annonces à retenir de la conférence PlayStation du 3 septembre 2026

PlayStation a sorti l’artillerie lourde hier. À l’occasion de son State of Play du 3 septembre 2026, Sony a multiplié les annonces, les nouvelles bandes-annonces et les dates de sortie. Au total, plus de 30 jeux ont été présentés au cours de ces deux rendez-vous. Et s’il fallait retenir une seule annonce, difficile de passer à côté de Final Fantasy VII Revelation, qui a clôturé la présentation avec une importante séquence de gameplay…et la date de sortie officielle !

Voir aussi : Voici les nouveautés PS Plus qui arrivent en septembre 2026

Square Enix a enfin levé le voile sur la date de sortie du troisième et dernier épisode du remake de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Revelation arrivera donc le 8 avril 2027, en exclusivité sur PS5 pour le moment.

Cette nouvelle présentation a notamment permis d’apercevoir l’immense monde ouvert du RPG, avec l’Highwind comme moyen d’exploration aérienne. Les chocobos, dont Piko, joueront également un rôle dans les déplacements et les combats.

Metro 2039 et Until Dawn 2 précisent leur calendrier

Autre temps fort du State of Play : Metro 2039. Le FPS narratif de 4A Games a également montré ses premières images de gameplay sur PS5 Pro et confirme sa sortie au 4 février 2027. Le titre proposera notamment du ray tracing et un mode Performance à 60 FPS sur PS5 et PS5 Pro.

De son côté, Until Dawn 2 débarquera le 28 janvier 2027 sur PS5. Firesprite a également confirmé le retour de Dr. Hill et l’ouverture des précommandes le 10 septembre.

Monster Hunter, Dragon Ball et de nouveaux projets

Capcom a également présenté Monster Hunter Wilds: Ascendance, une extension majeure prévue en 2027. Elle prolongera l’histoire du jeu original avec de nouveaux monstres, une nouvelle région et du contenu inédit.

Le public japonais a par ailleurs pu découvrir Dragon Ball Xenoverse 3, attendu en 2027, ainsi que Rhapsody in Scarlet, un nouveau jeu d’action de Konami situé dans le New York des années 1920. Enfin, PlayStation a dévoilé Maneater 2, confirmé pour 2027, mais aussi Uncanyon, Daba: Land of Water Scar, Fate/Extra Record et plusieurs autres productions destinées à la PS5.

Le constructeur n’a pas oublié ses propres jeux : Gran Turismo 7 bénéficiera notamment de la mise à jour Spec IV en deux parties plus tard cette année. Une collaboration LEGO autour de la première PlayStation sera également dans les bacs, avec un set de 1 911 pièces disponibles dès le 1er octobre.

Vous pouvez regarder l’intégralité du State of Play d’hier dans la vidéo ci-dessous :