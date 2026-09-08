Xbox Game Pass : trois jeux à ne pas manquer cette semaine

Le mois de septembre continue de s’étoffer pour les abonnés au Xbox Game Pass. Cette semaine, la firme de Redmond propose une sélection particulièrement éclectique pour la formule Ultimate, avec trois jeux attendus entre le 8 et le 10 septembre. Certes, c’est un peu léger pour l’offre la plus chère de Xbox, mais rassurez-vous : ça mérite un petit détour.

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Call of Duty: Black Ops Cold War débarque le 8 septembre sur Xbox Game Pass Ultimate

C’est incontestablement la tête d’affiche de cette sélection. Call of Duty: Black Ops Cold War rejoint le Xbox Game Pass le 8 septembre, sur Cloud, console Xbox et PC, pour les abonnés Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass.

Développée notamment par Raven Software, sa campagne solo plonge les joueurs en pleine Guerre froide. Les joueurs pourront vivre les conflits de la Guerre Froide, du Berlin-Est au Vietnam en passant par les quartiers généraux du KGB soviétique.

The Royal Writ (Game Pass Ultimate, PC, Premium)

Le 10 septembre, place à une proposition beaucoup plus stratégique avec The Royal Writ. Ce roguelike médiéval mêlant deck-building et combats tactiques permet de commander directement des cartes sur un champ de bataille dynamique.

La particularité du titre réside dans la disparition définitive de certaines cartes. Lorsqu’une unité atteint la base ennemie avant la victoire, elle est détruite et retirée du deck pour le reste de la partie. Chaque décision peut donc modifier durablement une partie.

Une pépite à découvrir absolument !

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Également prévu le 10 septembre, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage complète cette sélection avec une expérience destinée aux amateurs de jeux de combat.

Cette version introduit notamment World Stage, une nouvelle aventure solo, mais aussi le cross-play et le rollback netcode pour les affrontements en ligne. Des outils d’entraînement et de replay améliorés viennent compléter l’ensemble afin d’aider les joueurs à perfectionner leur technique.

Avec Black Ops Cold War, The Royal Writ et Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, le Xbox Game Pass propose donc cette semaine trois expériences radicalement différentes. Les abonnés pourront commencer dès demain, avant deux nouvelles sorties le 10 septembre.