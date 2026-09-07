Test – Reolink Video Doorbell : Gardez un œil sur vos visiteurs

Si vous recevez régulièrement des colis, ou si vous recevez souvent du monde à la maison, vous pouvez penser à vous procurer une sonnette connectée. Avec sa Video Doorbell, Reolink s’attaque au marché de la sécurisation des entrées en proposant une alternative solide face aux ténors du secteur. Entre sa définition d’image très nette, son objectif grand-angle et l’absence d’abonnement obligatoire pour le stockage de vos vidéos : ce modèle a sur le papier de quoi séduire. De plus, il sera possible d’utiliser la sonnette en filaire ou sur batterie. Voyons si cette sonnette intelligente tient toutes ses promesses au quotidien, que ce soit de l’installation jusqu’à son utilisation.

Unboxing

Reolink pense à tout pour vous faciliter la vie. L’installation nécessitera forcément quelques petits travaux (l’usage d’une perceuse étant quasi indispensable), mais la marque à fait en sorte de faciliter ça au maximum. Avec un patron pour le perçage des trous, des rallonges de câbles ainsi que une paire de vis et de chevilles. Un petit outil est également présent, permettant de séparer la sonnette, afin de recharger la sonnette au besoin, ou de récupérer la carte SD. À noter que cette intervention est quelque peu complexe, la séparation étant relativement difficile. Je vous conseillerai donc une utilisation filaire et non sur batterie. Pour ce qui est du carillon, notez qu’il n’est pas inclus. Il est toutefois possible de relier le Reolink Video Doorbell à votre carillon mécanique existant.

Design

On est ici face à une sonnette très bien finie, avec un rendu qui respire la qualité. La partie supérieure héberge le capteur vidéo. Ce dernier dispose d’une résolution de 4 Mpx et permet une captation vidéo pouvant aller jusqu’à 2K. Sur la partie inférieure, c’est bien entendu l’unique bouton de la sonnette. Tout est en plastique, mais l’ensemble offre un sentiment de solidité. Afin de prendre de votre sonnette, il est conseillé de l’installer au maximum à l’abri du soleil, cela pour protéger au maximum l’électronique.

Pour ce qui est du carillon, en supplément je le rappelle, le design est ultra-simple. Une LED sur la face avant, permettant d’indiquer l’état et trois boutons permettant les différents réglages sur la tranche gauche. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à brancher le carillon sur une prise murale et à suivre les instructions sur l’application, tout est ultra-simple et à la portée de tous.

Performances et utilisation

L’application, disponible sur le Play Store ou l’Apple Store, est très simple d’utilisation. Elle permet plusieurs choses. Notamment de visualiser les personnes qui sonnent chez vous, heureusement ! Mais également de discuter avec eux, ou encore de lire des messages rapides préenregistrés. Pratique pour dire à un livreur de déposer le colis chez le voisin, ou dans le jardin. Plein d’options sont aussi de la partie, comme l’alerte de flânement, la détection de véhicule, etc. Soyez rassuré, votre sonnette Reolink Video Doorbell veille sur votre pavillon, et tout est accessible au creux de votre main grâce à votre smartphone.

En plus d’un contrôle fluide depuis votre smartphone, la Reolink Video Doorbell met le paquet sur les fonctionnalités matérielles et logicielles pour sécuriser efficacement votre accès avec, entre autres choses :

Format d’image 1:1 : Un ratio d’aspect carré pensé pour la surveillance d’entrée, offrant une vue complète du haut vers le bas pour voir un visiteur de la tête aux pieds ainsi que les colis déposés au sol.

Un ratio d’aspect carré pensé pour la surveillance d’entrée, offrant une vue complète du haut vers le bas pour voir un visiteur de la tête aux pieds ainsi que les colis déposés au sol. Détection intelligente par IA : Distinction précise entre les personnes, les véhicules et les animaux afin d’éviter les fausses alertes intempestives (comme le mouvement des arbres) et de ne vous notifier que pour ce qui compte vraiment.

Distinction précise entre les personnes, les véhicules et les animaux afin d’éviter les fausses alertes intempestives (comme le mouvement des arbres) et de ne vous notifier que pour ce qui compte vraiment. Alimentation au choix : Disponible en version filaire (réutilisant les câbles de votre ancienne sonnette) ou sur batterie lithium pour une installation 100 % sans fil, rapide et sans prise de tête.

Disponible en version filaire (réutilisant les câbles de votre ancienne sonnette) ou sur batterie lithium pour une installation 100 % sans fil, rapide et sans prise de tête. Alerte anti-sabotage : Un système de sécurité intégré déclenche une alarme sonore si quelqu’un tente d’arracher ou de démonter brutalement l’appareil de son support.

Conclusion

Reolink réussi à transformer l’essai avec une sonnette bien finie, facile à prendre en main et bourré de fonctionnalités intéressantes. La qualité vidéo est excellente et vous pourrez garder un œil sur le devant de votre maison en permanence. Car cette sonnette a également un rôle sécuritaire avec la détection de flânement, les alarmes anti-sabotage, etc. On apprécie aussi l’absence de coût caché : là où la concurrence impose quasi systématiquement un abonnement mensuel pour revoir ses séquences, Reolink permet de tout stocker localement, que ce soit sur une carte microSD ou via un NVR.

Certes, le design reste assez classique et l’installation filaire demandera un peu de rigueur si vous optez pour cette version, mais ce sont de bien petits compromis au vu des prestations proposées. Complète, réactive et particulièrement rentable sur le long terme, la Reolink Video Doorbell s’impose sans peine comme un choix incontournable pour quiconque cherche à sécuriser son entrée sans se ruiner. Un produit que l’on recommande les yeux fermés.

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