ChatGPT Images 2.5 : la génération d’images franchit un nouveau cap chez OpenAI

OpenAI poursuit la modernisation rapide de son écosystème d’intelligence artificielle. Après le lancement du modèle textuel GPT-6 Astra, l’entreprise américaine déploie la version 2.5 de son générateur d’images ChatGPT Images. Cette mise à jour majeure vise principalement les professionnels et apporte des fonctionnalités inédites axées sur la création visuelle intuitive et rapide.

Transformez vos esquisses en visuels avec la fonction Sketch

La fonctionnalité Sketch introduit une nouvelle manière d’interagir avec l’intelligence artificielle. Vous pouvez désormais dessiner directement vos croquis à la main au sein d’une interface dédiée. L’outil analyse ensuite votre dessin au trait pour le transformer en une illustration riche et détaillée.

Cette option facilite la concrétisation d’idées souvent difficiles à formaliser uniquement par du texte. Elle s’avère particulièrement utile pour réaliser le plan d’un logement, concevoir une infographie claire ou élaborer l’affiche d’un événement. ChatGPT intègre ce processus de création graphique au sein même de sa conversation habituelle, à l’image des autres fonctionnalités d’organisation où ChatGPT rend son outil de planification de tâches accessible aux comptes gratuits.

Simplifiez vos créations grâce aux modèles prêts à l’emploi de Templates

La fonction Templates répond aux besoins de rapidité en fournissant des trames préconçues pour différents formats visuels. Vous disposez de modèles structurés pour concevoir des logos, des affiches ou divers supports graphiques. L’assistant vous guide étape par étape en posant des questions ciblées afin d’ajuster le résultat final selon vos attentes.

OpenAI encourage le partage collaboratif des créations réussies. Un bouton dédié permet d’exporter publiquement votre rendu accompagné de sa consigne textuelle. Les autres utilisateurs peuvent ainsi réutiliser ce réglage pour reproduire des visuels similaires.

Des optimisations graphiques et un gain de vitesse significatif

ChatGPT Images 2.5 apporte de nombreuses améliorations sur le rendu visuel global. L’outil génère des portraits humains plus fidèles et permet d’effectuer des retouches ciblées après la création. Vous pouvez modifier l’arrière-plan, ajuster le style graphique ou remplacer certains éléments de composition sans dénaturer le sujet principal.

Le modèle offre une meilleure gestion de la lumière, des textures plus réalistes et une mise en page optimisée pour les infographies. Sur le plan de la performance pure, OpenAI annonce une latence réduite de moitié par rapport à la version 2.0. La génération d’images s’effectue ainsi jusqu’à deux fois plus rapidement qu’auparavant.

Disponibilité globale et intégration de ChatGPT Images 2.5 pour les développeurs

La mise à jour ChatGPT Images 2.5 est disponible dès son lancement pour l’ensemble des utilisateurs. L’accès concerne les offres ChatGPT, ChatGPT Work et la plateforme Codex, aussi bien sur ordinateur que sur mobile ou navigateur web.

Les développeurs bénéficient de deux nouveaux modèles accessibles via l’interface API. Le modèle GPT-Image-2.5 Flare privilégie la vitesse d’exécution pour les volumes importants, réduisant le temps de génération d’un facteur de deux à quatre. De son côté, le modèle GPT-Image-2.5 Sunburst s’oriente vers une précision maximale pour produire des visuels haut haut haut de gamme.