Adieu GAFAM, bonjour MANGOS : la nouvelle hiérarchie de la tech

Le paysage technologique mondial traverse une zone de fortes turbulences. Pendant plus d’une décennie, l’acronyme GAFAM a incarné la domination absolue du secteur numérique. Cette formule désignait de manière indiscutable les géants Google, Apple, Facebook (devenu Meta), Amazon et Microsoft. Cependant, la montée en puissance fulgurante de l’intelligence artificielle bouscule l’ordre établi et redéfinit les critères de la puissance. Un nouveau sigle émerge avec force dans les débats publics et sur les réseaux sociaux pour acter ce changement d’époque : les MANGOS.

MANGOS : la genèse d’un acronyme né de la révolution de l’intelligence artificielle

L’histoire de cette transition s’accélère le 9 juin 2026. Un message publié sur la plateforme X propose une mise à jour radicale du vocabulaire économique et technologique. En quelques heures, le terme MANGOS suscite un immense intérêt et se propage dans la presse spécialisée. Ce mot désigne désormais un nouveau groupe d’acteurs clés : Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX.

Cette transition s’explique par un changement profond des priorités du marché. Les investisseurs n’évaluent plus seulement les entreprises sur la base de leurs plateformes ou de leurs services grand public. L’attention se porte massivement vers le développement des modèles d’intelligence artificielle, la puissance de calcul et la maîtrise des infrastructures globales.

Les nouveaux visages qui bousculent la hiérarchie de la Big Tech

L’analyse de ce nouvel acronyme révèle une recomposition spectaculaire des forces en présence. Trois acteurs majeurs font une entrée fracassante dans ce cercle restreint du pouvoir. L’entreprise Nvidia s’impose comme le pilier incontournable de cette transformation. Et ce, grâce à ses puces électroniques haut de gamme qui alimentent les centres de données du monde entier.

En parallèle, les laboratoires de recherche OpenAI et Anthropic incarnent la rivalité technologique la plus féroce du moment. Leurs modèles linguistiques transforment les usages professionnels et redéfinissent la productivité. Enfin, la société SpaceX montre que la technologie moderne s’étend au-delà des écrans d’ordinateurs grâce à son réseau de satellites Starlink et ses ambitions spatiales.

Les anciens leaders de l’économie numérique marginalisés par le récit de l’IA

Cette mise à jour sémantique provoque l’exclusion symbolique de trois piliers historiques de la Silicon Valley. Apple, Amazon et Microsoft disparaissent de cette nouvelle nomenclature. Le constructeur de l’iPhone subit les doutes du marché concernant le déploiement de sa propre stratégie d’intelligence artificielle.

De son côté, le géant du commerce en ligne Amazon cède sa place malgré sa domination historique dans le secteur du cloud. Enfin, la mise à l’écart de Microsoft surprend de nombreux observateurs économiques en raison de ses investissements massifs dans le secteur.

Un indicateur des transformations géopolitiques et industrielles

L’adoption du terme MANGOS ne possède pas de valeur officielle pour les institutions financières ou réglementaires. Cet acronyme fonctionne plutôt comme une grille de lecture pertinente pour décoder les rapports de force industriels. Il met en lumière le basculement d’une économie axée sur les données personnelles et publicitaires vers une économie de l’infrastructure pure.

Google et Meta parviennent à se maintenir dans ce classement grâce à leurs investissements massifs dans les puces maison et les modèles d’IA en accès libre. L’évolution de ces acronymes témoigne ainsi d’un monde où la puissance se mesure désormais au nombre de cartes graphiques disponibles et à la vitesse de connexion des constellations de satellites.