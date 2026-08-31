ChatGPT rend son outil de planification de tâches accessible aux comptes gratuits

OpenAI étend l’accès à son outil de planification de tâches. Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT peuvent désormais programmer des requêtes à l’avance et utiliser l’espace dédié dans le menu latéral. Cette fonction restait réservée aux abonnements payants depuis son déploiement initial. L’entreprise déploie simultanément des fonctionnalités avancées pour ses abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise, notamment l’automatisation liée à des applications tierces.

La planification de requêtes s’ouvre enfin à tous les utilisateurs de ChatGPT

L’interface de ChatGPT intègre un menu spécialisé pour la gestion des requêtes programmées. Cet espace centralise les tâches futures, facilite leur suivi et permet des modifications rapides. Par ailleurs, les propriétaires de comptes gratuits accèdent à ces options de configuration directe sans débourser un centime.

OpenAI ajoute également la possibilité de partager les configurations de tâches programmées entre utilisateurs. Cette option simplifie la transmission de flux de travail efficaces au sein de la communauté. L’écosystème s’enrichit continuellement de nouvelles intégrations applicatives, comme le montre le fonctionnement du nouveau plugin ChatGPT sur Mac dédié aux messages.

Des automatisations sur mesure selon les profils d’utilisation

La fonction de planification répond à des besoins quotidiens variés. Un utilisateur peut demander un résumé quotidien des actualités, planifier des rappels pour des sorties de films ou suivre des alertes de voyage. ChatGPT exécute les requêtes de manière autonome à l’horaire défini.

Les abonnés payants bénéficient de fonctionnalités additionnelles basées sur des événements déclencheurs. ChatGPT interagit désormais en temps réel avec des outils professionnels comme Gmail, Slack ou GitHub. Le système lance automatiquement une requête dès qu’une action survient sur l’une de ces plateformes tierces.