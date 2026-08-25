ChatGPT s’invite dans Apple Messages : comment fonctionne le nouveau plugin sur Mac ?

L’intelligence artificielle franchit une nouvelle étape sur le système d’exploitation macOS. En effet, OpenAI vient de déployer une mise à jour pour l’application macOS de ChatGPT. Elle intègre un module dédié à l’application Messages d’Apple. Plus précisément, cette fonctionnalité permet au robot conversationnel de lire, d’analyser et de rédiger directement des messages texte (iMessage, SMS et RCS) pour le compte de l’utilisateur.

Les capacités du plugin ChatGPT pour Apple Messages

Le nouveau plugin offre aux utilisateurs la possibilité d’interagir avec l’historique de leurs échanges textuels. Concrètement, ChatGPT peut parcourir les discussions récentes afin de repérer les questions restées sans réponse ou résumer les conversations manquées la veille.

De plus, l’outil peut générer des réponses adaptées au contexte de la discussion. L’utilisateur peut donc faire rédiger un message par le chatbot et de lui laisser envoyer le texte rédigé après validation. Le système requiert en effet une confirmation explicite avant chaque envoi par défaut. Néanmoins, des autorisations permanentes peuvent également être configurées.

Une procédure d’installation stricte axée sur les autorisations

Il faut savoir que ce plugin n’est pas activé de manière automatique. En effet, OpenAI requiert plusieurs validations manuelles pour garantir une activation volontaire par l’utilisateur.

Lors de la première configuration, l’application demande l’accès à l’historique local des messages. L’utilisateur doit également modifier ses préférences dans les Réglages Système de son Mac afin d’accorder à ChatGPT l’accès complet au disque, ainsi qu’aux contacts et aux fonctions d’automatisation.

Bien que ces démarches sur votre ordinateur sécurisent la gestion logicielle, la vigilance reste de mise avec l’écosystème Apple. Vous pouvez d’ailleurs consulter ce tutoriel pour configurer la fiche médicale et les contacts d’urgence sur votre iPhone pour anticiper tout risque d’accident.

Les garanties d’OpenAI face aux risques de sécurité

L’accès à une base de données de messagerie suscite des inquiétudes en matière de vie privée. La firme de Sam Altman précise que le plugin fonctionne localement sur l’ordinateur de l’utilisateur sans créer d’index global des SMS sur ses serveurs cloud.

L’intelligence artificielle analyse uniquement les discussions lorsque l’utilisateur le lui demande explicitement. L’entreprise souligne que la conception de cet outil vise à laisser le contrôle final à l’utilisateur, en particulier lors de l’expédition des messages. Un défaut documenté par l’éditeur montre toutefois que certaines tâches automatiques peuvent parfois passer outre la demande de confirmation, exigeant une attention particulière lors de l’utilisation.

Un déploiement sur fond de tensions avec Apple

Cette intégration s’appuie sur les autorisations d’accès au disque local accordées par macOS. De plus, elle n’a pas été développée en partenariat direct avec la firme de Cupertino. Par conséquent, la situation reste délicate entre les deux géants de la technologie.

Pour rappel, Apple maintient historiquement une politique très stricte concernant l’accès des applications tiers à son service iMessage. Les relations entre les deux entreprises sont actuellement tendues. Cela fait suite à un contentieux juridique portant sur des accusations de vol de secrets industriels. Le plugin reste pour l’instant accessible aux utilisateurs des offres ChatGPT Work et Codex sur les ordinateurs Mac équipés de puces Apple Silicon.