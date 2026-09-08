Project Zenith : Microsoft simplifie enfin Windows 11 pour les développeurs

Microsoft a récemment dévoilé une initiative d’envergure pour purger son système d’exploitation, Windows 11, de ses éléments superflus. Il s’agit du “Projet Zenith”. C’est un environnement de travail épuré et débarrassé de tout encombrement inutile. Cette interface repensée vise directement les développeurs en quête d’un système fluide et performant. La firme cherche ainsi à concourir avec la simplicité emblématique des distributions Linux.

Une configuration matérielle très exigeante centrée sur l’intelligence artificielle

Microsoft impose des prérequis techniques particulièrement élevés pour profiter de cette mise à jour. En effet, le projet Zenith requiert un ordinateur puissant doté d’au moins 64 Go de mémoire vive. L’expérience fait ses débuts sur le mini-PC Ryzen AI Halo d’AMD avant de rejoindre d’autres machines. Cette orgie de puissance soutient la création d’applications et l’exécution de modèles d’intelligence artificielle en local. Les créateurs réduisent ainsi leur dépendance financière aux serveurs cloud dont les tarifs grimpent en flèche.

Le Windows 11 du Projet Zenith : un système prêt à l’emploi et pensé pour le code

L’éditeur intègre d’emblée une panoplie complète d’outils de programmation, de langages et d’environnements d’exécution. De plus, la marque active par défaut des paramètres essentiels comme l’affichage des fichiers cachés et des extensions. L’environnement s’adapte aux besoins de chacun en autorisant une personnalisation totale de l’espace de travail. Logan Ayer, responsable de la plateforme Windows, confirme la possibilité de faire tourner localement des modèles IA de plus de 30 milliards de paramètres sans aucune restriction de jetons.

Une initiative prometteuse entachée par le coût des composants

Cette refonte confirme la volonté de l’entreprise d’alléger Windows 11 après avoir assoupli la présence de Copilot. Toutefois, la barrière matérielle suscite de nombreuses critiques au sein de la communauté. Le besoin impératif de 64 Go de RAM élimine une grande partie des développeurs indépendants. La hausse récente du cours des puces de mémoire complexifie davantage l’accès à ces machines haut de gamme. Si vous devez préparer votre matériel pour réinstaller un système propre, vous pouvez apprendre à formater une clé USB sous Windows en toute simplicité. Microsoft réserve donc cette version dépouillée à une élite professionnelle bien équipée.