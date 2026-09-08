VeSync à l’IFA 2026 : Cosori et Levoit avancent groupés sur la maison connectée

À l’IFA 2026, le groupe VeSync joue la carte de la maison saine et connectée. Deux de ses marques montent en première ligne. Cosori s’occupe de la cuisine avec un nouvel airfryer double, l’ICONIC Dual. Levoit vise l’air ambiant avec un purificateur, l’Eleva 300X. Deux univers, un même fil conducteur : l’application VeSync, qui relie les deux appareils dans un seul écosystème.

Le positionnement du groupe tient en une phrase. Simplifier le quotidien, tout en gardant un œil sur ce qu’on respire et ce qu’on mange. L’IA s’invite partout, mais toujours au service d’un usage concret.

Cosori ICONIC Dual : deux paniers pour un repas complet

Cosori étoffe sa gamme ICONIC, déjà primée d’un Red Dot Design Award. L’ICONIC Dual en reprend le design minimaliste, avec un extérieur en acier inoxydable et un panneau de commande en verre trempé. La vraie nouveauté, c’est la double zone de cuisson. L’appareil offre 8,6 litres au total, répartis en deux paniers indépendants de 4,3 litres.

L’habillage en inox et le bandeau en verre trempé assument le positionnement premium.

L’intérêt saute aux yeux. On cuit deux plats différents en même temps, à des températures distinctes. La fonction Sync cale les deux compartiments pour qu’ils finissent ensemble, tandis que la fonction Match leur applique les mêmes réglages pour de plus grandes quantités. Sous le capot, deux moteurs DC indépendants et 2 700 watts. Sept modes couvrent la friture, le rôti, le grill ou encore la déshydratation.

Cosori insiste aussi sur les matériaux. Les paniers passent au lave-vaisselle et adoptent un revêtement céramique sans PFAS. Côté accompagnement, l’application VeSync propose 50 recettes guidées et un guide de plus de 90 ingrédients. La marque prolonge enfin son partenariat avec le chef Norbert Tarayre, chargé de créer des recettes pensées pour l’appareil.

Levoit Eleva 300X : l’air de la chambre sous surveillance

Levoit, autre marque du groupe, mise de son côté sur la qualité de l’air. L’Eleva 300X surveille en temps réel les particules PM1.0, PM2.5 et PM10. Son capteur AirSight Plus 2.0 remonte les données dans l’app VeSync et, quand l’air se dégrade, le mode Auto ajuste seul la vitesse du ventilateur.

Le format vertical vise clairement la chambre, avec un niveau sonore descendant à 19 dB.

L’IA sert ici à traduire les mesures en langage clair. Elle tente d’identifier la source d’une pollution, de la cuisine au ménage en passant par les animaux ou l’extérieur. Des rapports hebdomadaires et un suivi du sommeil complètent le tableau. La fonction Adaptive Start met en route le purificateur quand c’est nécessaire, puis l’éteint une fois l’air redevenu propre.

Sur le papier, la fiche tient la route. Le CADR grimpe à 272 m³/h, de quoi renouveler l’air d’une chambre en douze minutes. Les filtres modulaires DuoShield associent HEPA et charbon actif contre les particules et les odeurs. Le HEPA vise jusqu’à 24 mois d’usage, avec un QR code à scanner pour suivre son usure réelle plutôt qu’un simple minuteur. En veille, l’écran s’éteint pour une nuit sans lumière parasite.

Ce qu’il faut retenir

VeSync avance groupé. Deux marques, deux terrains, mais une seule application et une même promesse : une maison plus saine et moins compliquée à gérer. L’ICONIC Dual ouvre le bal au quatrième trimestre 2026, à 369 €, avec cinq ans de garantie sur l’unité principale. L’Eleva 300X complète l’offre côté air, sans prix communiqué pour l’instant. Reste maintenant à voir si ces appareils tiendront leurs promesses à l’usage, une fois passés entre nos mains.