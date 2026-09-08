Hisense a multiplié les annonces à l’occasion de l’IFA 2026. Ainsi, réfrigérateurs à porte transparente, nouvel écosystème home cinéma, partenariat avec un chef pâtissier, prolongation avec l’UEFA et arrivée du petit électroménager Gorenje en France se sont succédé. Voici donc un tour d’horizon complet de ce que la marque a dévoilé à Berlin.

PureView et SmartScreen, une nouvelle génération de réfrigérateurs connectés

Premier temps fort, la nouvelle génération de réfrigérateurs PureView et SmartScreen. Le modèle phare est un multi-portes qui inaugure une porte vitrée transparente sans buée, permettant de voir le contenu du frigo sans l’ouvrir. Trois façons de l’activer sont proposées, un capteur de mouvement, l’écran tactile ou la commande vocale.

Au centre de l’appareil trône un écran SmartScreen de 6,86 pouces, qui sert de centre de contrôle pour gérer les aliments et se connecter à la maison connectée. Une caméra interne reconnaît automatiquement les aliments stockés, et l’intelligence artificielle peut à terme proposer des menus de la semaine selon les préférences et le contenu du frigo. Cette nouvelle génération, dont un modèle 615 litres a déjà remporté un Red Dot Design Award 2026, mise aussi sur un tiroir à humidité régulée baptisé FreshFit pour mieux conserver les aliments sensibles.

Un nouvel écosystème de divertissement premium

Le stand Hisense à l’IFA 2026, dédié à l’écosystème de divertissement de la marque. Crédit : Hisense

Deuxième axe, l’univers du salon. Hisense a présenté ses nouveaux projecteurs laser 4K, les PX4-PRO, XR10 et la gamme C3, tous certifiés « confort oculaire » par TÜV Rheinland. Ces modèles complètent une offre de laser cinéma déjà bien fournie, pensée pour projeter de très grands écrans à la maison.

Côté audio, la barre de son UX1 embarque une configuration 11.2.6 canaux compatible Dolby Atmos et DTS, une nouveauté récompensée par un IFA Innovation Award. Hisense a aussi montré ses écouteurs HiClips, un modèle ouvert de 5,5 grammes par écouteur pensé pour un port prolongé. Enfin, la marque étoffe sa gamme d’écrans lifestyle pensés pour sortir la télévision du salon classique, avec les modèles S7 et S5Q en finition décorative, et le RoamView 32S6, un écran tactile 32 pouces sur roulettes, 10 heures d’autonomie et système Android, pour suivre du contenu dans n’importe quelle pièce.

Un partenariat avec le chef pâtissier Jeffrey Cagnes autour de la précision

Troisième annonce, une collaboration avec le chef pâtissier Jeffrey Cagnes, formé dans la plus ancienne pâtisserie de Paris avant de développer ses propres maisons. Le partenariat met en avant les gammes premium de cuisson et de réfrigération d’Hisense, notamment le Speed Oven, le four Hi9, ainsi que les nouveaux PureView et SmartScreen.

Le Hi9 promet une cuisson pizza à 350°C en deux minutes et un préchauffage 35 % plus rapide, tandis que le Speed Oven combine plusieurs modes de cuisson dont l’Air Fry. Les tables à induction embarquent des programmes Simmer (65°C) et Melt (45°C) pour les préparations les plus délicates. Jeffrey Cagnes explique avoir cherché longtemps « un partenaire en électroménager capable d’épouser [ses] exigences de rigueur », ajoutant que « pâtisser est un moment de partage et de joie où chaque degré, chaque minute et chaque geste comptent ». Pour Damien Neymarc, directeur marque et communication chez Hisense France, ce choix reflète « l’ambition technologique et le sens du détail qui animent Hisense » plutôt qu’un partenariat avec un chef cuisinier plus attendu.

Une quatrième édition consécutive comme partenaire de l’UEFA

Hisense prolonge son partenariat officiel avec l’UEFA jusqu’à l’EURO 2028. Crédit : Hisense

Quatrième annonce, la prolongation du partenariat entre Hisense et l’UEFA. La marque reste partenaire officiel jusqu’à l’UEFA EURO 2028, une quatrième édition consécutive après avoir démarré cette collaboration à l’Euro 2016. Hisense fournira sa technologie d’affichage pour l’événement et a installé à l’IFA une zone d’activation dédiée, avec un défi football interactif et génération automatique de photos à partager. Selon la marque, ce partenariat de longue durée illustre sa stratégie construite dans la durée plutôt que ponctuelle.

L’arrivée du petit électroménager Gorenje en France

Cinquième et dernier axe, l’arrivée en France de Gorenje, la marque d’origine slovène rachetée par Hisense, déjà bien implantée en Europe centrale et orientale mais encore peu connue dans l’Hexagone. Gorenje veut y accélérer sur le petit électroménager (PEM), un marché en croissance de 3 % en valeur, contrairement au gros électroménager qui recule.

La marque prépare une gamme large sur trois axes : la préparation culinaire, l’entretien de la maison et du linge, et le bien-être. Parmi les premiers produits annoncés, un airfryer vapeur 3-en-1 de 7 litres à 199 €, ainsi qu’une machine à expresso SimplistaPRO à 319 €, avec broyeur intégré et tassage automatique. En parallèle, d’autres références sont prévues, notamment un aspirateur-balai, une machine à glace, un défroisseur, une machine à soda et un filtre à eau, avec des prix généralement compris entre 199 et 399 €. Enfin, la plupart de ces nouveautés doivent arriver en France au premier semestre 2027. Rémy Journé, directeur général de Hisense France, annonce constituer une équipe dédiée à cette activité, tandis que Damien Neymarc résume l’ambition en une phrase, « on y va à fond ».

Ce qu’il faut retenir

Entre réfrigérateurs à écran tactile, home cinéma laser, partenariat gastronomique, sponsoring sportif et arrivée d’une nouvelle marque de petit électroménager, Hisense a couvert un spectre particulièrement large à l’IFA 2026. De quoi confirmer l’ambition du groupe chinois de peser sur de plus en plus de catégories du quotidien, bien au-delà de la télévision qui a fait sa réputation.