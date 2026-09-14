Diablo V, StarCraft…voici toutes les annonces de Blizzard lors de la BlizzCon 2026

Pour son grand retour, Blizzard avait visiblement décidé de ne pas faire les choses à moitié ! La BlizzCon 2026 a été l’occasion pour l’éditeur de multiplier les annonces majeures, dont le très attendu Diablo V, le retour de StarCraft sous la forme d’un shooter en monde ouvert et l’arrivée de World of Warcraft: Forever. On vous dit tout dans les prochaines lignes.

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Diablo V et StarCraft

La principale surprise du week-end reste sans doute StarCraft. Lors de la BlizzCon 2026, Blizzard a confirmé le développement d’un nouveau jeu situé dans le secteur de Koprulu, mais il ne s’agira pas de StarCraft III. Le projet prendra la forme d’un shooter en monde ouvert, avec une sortie prévue au printemps 2030.

Autre annonce majeure : Diablo V. Le cinquième épisode de la série sortira vers le printemps 2029, avec un univers particulièrement sombre puisque, cette fois, Diablo a remporté la bataille. Blizzard reste toutefois encore discret sur les classes, les mécaniques et les plateformes.

En attendant, Diablo IV poursuit son évolution avec notamment le retour de l’Amazon, prévue au premier semestre 2027. Il arrivera également sur Nintendo Switch 2 le 15 septembre 2026.

World of Warcraft prépare déjà la suite

Blizzard n’a pas non plus oublié World of Warcraft. L’extension Midnight accueillera prochainement la mise à jour Eclipse, tandis que The Last Titan se profile comme le dernier chapitre de la Worldsoul Saga.

Mais c’est surtout World of Warcraft: Forever qui attire l’attention. Cette nouvelle expérience permanente reprend les bases de l’Azeroth originale tout en ajoutant du contenu inédit. Au programme : plus de 1 000 nouvelles quêtes, trois zones, neuf donjons, deux raids et une nouvelle race jouable, les Skyborne.

La bêta débutera le 17 septembre 2026, avant une sortie complète fixée au 4 novembre.

Overwatch, Hearthstone et Warcraft III

La BlizzCon 2026 a également confirmé le maintien d’un important suivi pour les autres licences de Blizzard. Overwatch accueillera Doctrine, son 54e héros, tandis que Hearthstone introduira l’extension Reign of the Black Empire. Cette dernière annoncera dans la foulée l’arrivée du Moine comme nouvelle classe en 2027.

Enfin, Warcraft III Reforged bénéficie d’une nouvelle campagne, Forsaken Kingdom, centrée notamment sur Sylvanas et la naissance de l’Undercity.

En bref, la BlizzCon 2026 est clairement une BlizzCon de relance pour Blizzard. Le studio ne s’est pas contenté de présenter les prochaines saisons de ses jeux-services : il a annoncé deux nouveaux projets majeurs à très long terme, tout en ressuscitant de manière spectaculaire Warcraft III et Heroes of the Storm.

Alors, Smash or Pass ?