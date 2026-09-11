Metroid Ravenous, Kirby, Monster Hunter Wilds…voici les grosses annonces du Nintendo Direct d’hier

Nintendo avait promis environ 45 minutes consacrées aux jeux Nintendo Switch 2 attendus cet hiver, et elle avait bien tenu parole. Hier, la firme japonaise a livré un Direct particulièrement chargé, avec de nouveaux jeux, portages et mises à jour de titres déjà disponibles. Parmi les annonces les plus marquantes : Metroid Ravenous, un nouveau Kirby en 3D, Monster Hunter Wilds, Persona 6 et Final Fantasy VII Revelation.

Toutes les annonces dans les prochaines lignes !

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Metroid Ravenous ouvre le bal

C’est probablement l’annonce qui aura le plus marqué les joueurs lors de ce Nintendo Direct. Metroid Ravenous signe le retour de Samus Aran dans une nouvelle aventure d’action en 2D, développée exclusivement pour Nintendo Switch 2.

Le titre reprend notamment la formule de Metroid Dread, tout en profitant des capacités de la nouvelle console avec des graphismes en 3D et des séquences plus spectaculaires. Samus pourra également absorber l’énergie de certains ennemis, une mécanique directement liée à sa physiologie Metroid.

La chasseuse de primes reprendra du service le 28 janvier 2027.

Kirby passe à la 3D avec World Beyond

Autre annonce majeure : Kirby and the World Beyond. Prévu exclusivement sur Switch 2 au printemps 2027, le jeu proposera une aventure en 3D dans laquelle Kirby pourra explorer librement de vastes environnements.

Nintendo compte visiblement marquer le coup puisque cette nouvelle production accompagnera le 35e anniversaire de la franchise. Le constructeur n’a toutefois pas encore communiqué de date de sortie précise.

Monster Hunter Wilds et Persona 6 renforcent le catalogue Switch 2…

Nintendo a également confirmé plusieurs poids lourds du jeu vidéo japonais sur sa nouvelle console. Monster Hunter Wilds arrivera sur Switch 2 le 4 décembre 2026, tandis que Persona 6 est désormais officiellement prévu sur la machine, sans date de sortie annoncée.

Square Enix a de son côté confirmé Final Fantasy VII Revelation, attendu le 8 avril 2027. Le prochain épisode majeur de la saga s’ajoute ainsi à la liste de RPG AAA pour la Switch 2.

…et bien plus encore

Le Nintendo Direct d’hier ne s’est pas limité aux grosses licences. Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy sortira le 12 novembre, tandis que Professor Layton and the New World of Steam arrivera le 10 décembre. Professor Layton and the New World of Steam, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, plusieurs épisodes de Resident Evil et The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered figuraient également parmi les annonces.

Nintendo a enfin confirmé l’arrivée de Star Fox Adventures dans la bibliothèque Nintendo GameCube – Nintendo Classics sur Switch 2, ainsi que du nouveau contenu pour Mario Kart World.

Vous pouvez regarder l’intégralité du Nintendo Direct d’hier dans la vidéo ci-dessous :

La Switch 2 commence enfin à construire un catalogue réunissant ses grandes licences et plusieurs poids lourds du jeu vidéo japonais et occidental. C’est sûr, la fin d’année 2026 et un début d’année 2027 seront particulièrement denses !