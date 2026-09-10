Google dégrade la qualité de son moteur de recherche en Europe

Google modifie l’affichage de ses résultats de recherche sur le continent européen. En effet, le géant américain adapte ses services pour respecter les règles strictes de la Commission européenne. Cette décision intervient après l’imposition d’une amende de 890 millions d’euros durant l’été. Pour rappel, la Commission a reproché à la firme de favoriser ses propres outils par rapport aux services concurrents. Google préfère désormais transformer son algorithme plutôt que de subir de nouvelles sanctions financières.

Google se plie aux exigences du Règlement sur les marchés numériques

Le Règlement sur les marchés numériques (DMA) impose de nouvelles obligations aux géants de la technologie. Cette législation européenne interdit aux grandes entreprises de favoriser leurs propres services dans leurs résultats de recherche.

L’Union européenne a particulièrement ciblé plusieurs fonctionnalités de Google. L’autorité reprochait notamment à l’entreprise d’afficher Google Flights au-dessus des autres comparateurs lors des recherches de vols. En réponse, Google ajuste son fonctionnement pour laisser plus de place aux plateformes tierces.

La nouvelle organisation des résultats de recherche

Désormais, l’affichage des requêtes en Europe change de structure. Le moteur de recherche met désormais en avant un comparateur spécialisé tout en haut de la page. Deux autres moteurs alternatifs apparaissent juste en dessous avec moins de détails. De plus, les éléments d’information habituels perdent en précision. Par exemple, le carrousel regroupant les hôtels, les compagnies aériennes et les restaurants n’affiche plus les prix en temps réel. Ces modifications privilégient ainsi les agrégateurs comme Expedia ou Hotels.com par rapport aux sites web des entreprises locales.

L’algorithme de Google conserve toutefois la gestion du classement principal. Pendant que la firme réorganise ses outils de recherche, elle continue de déployer d’autres offres sur le continent. D’ailleurs, les étudiants peuvent profiter d’avantages uniques grâce à l’offre d’un an d’abonnement AI Pro gratuit.

Un impact négatif assumé sur l’expérience utilisateur

La direction de Google exprime ouvertement son mécontentement face à ces contraintes réglementaires. Le vice-président senior de l’information chez Google, Nick Fox, affirme que ces changements dégradent la qualité du service pour les internautes européens. Selon l’entreprise, ces modifications réduisent l’efficacité des fonctionnalités quotidiennes et pénalisent le commerce local au profit des grands intermédiaires.

Google signale déjà une baisse de 30% du trafic de réservation directe vers les entreprises européennes lors des premiers ajustements. La firme prévoit une chute supplémentaire des visites directes avec cette nouvelle mise à jour. En tout cas, la Commission européenne avait accordé un délai de 60 jours pour appliquer ces règles. Néanmoins, Google n’a pas encore communiqué le calendrier exact du déploiement.