Le moniteur gaming poussé à l’extrême, c’est devenu une course aux hertz. On est passé de 60 à 144, puis à 240, et désormais à 500 Hz et plus. L’AGON PRO AGP277QKDC, premier modèle de la gamme AGON 7 chez AOC, pousse le curseur encore plus loin. Cet écran OLED de 26,5 pouces ose un Dual Frame Mode inédit : 540 Hz en QHD, ou 720 Hz en HD. Je l’ai utilisé plusieurs semaines, surtout pour du jeu et un peu de bureautique, sonde de mesure à l’appui. Reste à savoir si toute cette vitesse sert vraiment à quelque chose, et à quel prix pour le reste.

Notre avis en bref sur l’AGON PRO AGP277QKDC

L’AGON PRO AGP277QKDC est une bête de vitesse. En 540 Hz QHD, la fluidité est bluffante, et sur du CS le rendu m’a scotché. La dalle OLED offre des noirs parfaits, un contraste infini et une belle largeur de couleurs. Le souci vient d’ailleurs. En sortie de boîte, la colorimétrie est franchement décevante, avec des écarts de couleur parmi les pires que j’ai mesurés. Et le mode 720 Hz en HD ne sert à rien : jouer en 720p en 2026, c’est de la bouillie. À 929 euros, avec un positionnement que je trouve bancal face à une bonne dalle 4K 240 Hz, je lui mets 7/10.

AOC Gaming Moniteur AGP277QKDC 27" Dual Mode W-OLED Dalle, 0.03ms GtG, HDR500 TB, G-Sync Comp. Ajustable en Hauteur, USB Hub(2560x1440@540Hz... Technologie d’écran W-OLED – Profitez de noirs profonds, d’un contraste infini, de couleurs éclatantes et d’un temps de réponse ultra-rapide pour une expérience visuelle immersive.

HDR500 True Black – Profitez de noirs plus profonds, d’un contraste amélioré et de highlights éclatants pour des images plus réalistes et immersive

Le carton résume l’argumentaire : OLED, 0,02 ms, DisplayHDR et G-Sync.

Déballage : que trouve-t-on dans la boîte ?

Le carton reprend les codes AGON, avec un visuel violet et la mention du modèle bien visible. À l’ouverture, tout est calé dans de la mousse propre et rigide. On sent le produit haut de gamme dès le déballage. La dalle arrive protégée dans un film, le pied et sa base sont séparés, et un petit carton noir regroupe les accessoires. Le montage se fait sans outil, en quelques secondes. On clipse la colonne sur la dalle, on visse la base, et l’écran tient tout seul. Rien à redire sur cette première prise de contact.

Le carton reprend les codes visuels de la gamme AGON. Tout est calé dans une mousse rigide et propre. AOC fournit les câbles capables de tenir les hautes fréquences.

Côté câblage, AOC ne fait pas l’impasse. On trouve les cordons pour profiter des hauts débits dès le premier branchement. C’est appréciable, car un tel écran réclame des câbles à la hauteur pour tenir ses fréquences. La feuille de calibration usine est aussi dans la boîte, un détail qui rassure sur le papier. On verra plus loin que la réalité mesurée est plus nuancée. Mais pour l’instant, le déballage donne le ton d’un produit sérieux. C’est soigné, complet, et prêt à l’emploi très vite.

Un design AGON 7 qui assume

La nouvelle esthétique AGON 7 mise sur la sobriété par l’avant. La dalle est sans cadre sur ses quatre côtés, ce qui rend l’image très immersive. De face, écran éteint, l’objet reste discret et passe partout sur un bureau. Le pied adopte une base symétrique, pensée pour libérer de la place devant le clavier. Dans mon cas, ça se ressent vraiment quand on fait de grands mouvements de souris. La finition est propre, sans plastique cheap, et l’ensemble respire le matériel premium. C’est un design qui vieillira bien.

L’arrière assume un style plus démonstratif, avec Light FX RGB. La dalle OLED reste très fine de profil. Le pied gère hauteur, inclinaison, rotation et pivot 90 degrés.

L’arrière, lui, joue la carte plus démonstrative. On y trouve des lignes anguleuses, un logo AGON éclairé et un système Light FX RGB. Le pied gère la hauteur sur 150 mm, l’inclinaison, la rotation et même un pivot à 90 degrés. On peut donc passer l’écran en mode portrait sans effort. Un support casque rétractable complète le tout, avec un passage de câbles dans la colonne. C’est complet et bien pensé pour un poste de travail exigeant. Sur ce terrain, l’AGON PRO coche toutes les cases.

Prise en main : le 540 Hz en QHD qui décoiffe

C’est là que cet écran justifie son existence. J’ai surtout joué en 540 Hz en QHD, et la sensation est incroyable. Sur Counter-Strike, le rendu est d’une fluidité que je n’avais jamais ressentie. Avec ma RTX 5080, je tapais dans les 500 images par seconde, en très bonne qualité. Le suivi des cibles devient plus lisible, les mouvements plus doux, et le confort de jeu grimpe d’un cran. Le temps de réponse annoncé de 0,03 ms et la certification G-Sync Compatible font le reste. L’écran fonctionne aussi très bien sur PS5 et Xbox Series X/S.

En 540 Hz QHD, la fluidité est tout simplement bluffante. En bureautique, le 540 Hz ne sert à rien, sans pour autant gêner.

Enfin, en bureautique, l’histoire est différente. Aujourd’hui, il faut au moins 120 Hz pour être à l’aise au quotidien, et 240 Hz sont un vrai plus. Au-delà, ce n’est plus utile pour lire des mails ou écrire. Le 540 Hz ne pénalise pas cet usage, mais il ne sert tout simplement à rien. La rapidité dépend de la fréquence, du nombre d’images calculées et du temps de réponse de la dalle. Pour du jeu compétitif, plus de hertz veut dire plus d’images affichées et plus de réactivité potentielle. Pour de la bureautique, on paie une performance que l’on n’exploite jamais.

Colorimétrie : la dalle déçoit au banc de mesure

Voici mon vrai reproche. J’ai passé la dalle à la sonde, et les résultats m’ont surpris, dans le mauvais sens. En mode Standard, sortie d’usine, les écarts de couleur explosent. La mire ColorChecker affiche un delta E moyen de 7,1, avec des pointes à plus de 11. Sur l’échelle de gris, c’est encore pire, à 8,4 de moyenne. Or on considère qu’au-delà de 5, la dérive est nette et visible à l’œil exercé. Ce sont parmi les plus mauvaises mesures que j’ai relevées sur les nombreux écrans passés au banc.

Les couleurs dérivent nettement : delta E moyen de 7,1 en mode Standard. Le gamma de 1,88 éclaircit trop les gris ; le blanc tire vers le chaud. Le seul bon point couleur : une dalle large, à 98,6 % du DCI-P3.

Les causes se voient dans les courbes. Le gamma tourne autour de 1,88 au lieu de 2,2, donc les gris ressortent trop clairs et l’image paraît un peu délavée. Le point blanc grimpe à 5819 K, loin des 6504 K visés, ce qui tire vers une teinte chaude. J’ai testé les autres modes, sans jamais retrouver un réglage vraiment juste, et je suis resté sur Standard. La bonne nouvelle, c’est que la dalle couvre 98,6 % du DCI-P3, tout près des 99,5 % annoncés. Le potentiel est là, avec une palette large et un contraste OLED infini. Mais un tel écran ne devrait pas demander une calibration maison pour afficher des couleurs justes.

HDR et luminosité : du bon, sans le 1500 nits promis

En HDR, la dalle Tandem WOLED se réveille un peu. Les noirs parfaits de l’OLED font des merveilles dans les scènes sombres. La certification DisplayHDR True Black 500 est bien méritée, avec des ombres détaillées et un vrai punch local. Sur une petite zone lumineuse, j’ai mesuré environ 568 nits de pic. C’est largement de quoi faire ressortir un reflet ou une explosion dans un jeu. Pour du contenu sombre et contrasté, le rendu est convaincant.

568 nits sur une petite zone, 351 en plein écran : loin des 1500 nits annoncés.

Il faut juste remettre les chiffres à leur place. AOC met en avant un pic de 1500 nits, mais uniquement sur 1,5 % de la surface de l’écran. Dès que la zone blanche s’agrandit, la luminosité chute vite. On tombe à 435 nits sur un quart de l’écran, puis à 351 nits en plein écran. C’est le comportement normal d’un OLED, mais l’écart avec l’argument marketing est réel. Dans les faits, on profite d’un très bon HDR de catégorie 500 nits, pas d’un monstre à 1500 nits. Mieux vaut le savoir avant l’achat.

Connectique, KVM et OSD : le côté bureau bien vu

La partie connectique est une vraie réussite. On trouve deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.1 en UHBR 20, de quoi encaisser ces fréquences sans forte compression. Un port USB-C fait le lien vidéo, données et charge jusqu’à 65 W sur un seul câble. C’est parfait pour brancher un portable et le recharger en même temps. Un switch KVM est même intégré, pour piloter deux PC avec un seul clavier et une seule souris. Les streamers en double config apprécieront ce genre de détail.

Deux HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 UHBR 20, USB-C 65 W et un hub USB. Un joystick et deux boutons rapides pour piloter l’OSD. L’alimentation est intégrée, sans bloc externe.

Le menu à l’écran suit la même logique. AOC a repensé l’OSD de la gamme AG7, et il gagne en lisibilité. On navigue au joystick, avec deux boutons d’accès rapide personnalisables. Survoler un réglage montre tout de suite un aperçu, ce qui aide à s’y retrouver. La navigation est fluide et logique, une fois les habitudes prises. C’est le genre de finition qui compte au quotidien. Sur l’ergonomie logicielle comme matérielle, AOC a fait le travail.

Le dual mode 720 Hz : la fausse bonne idée

J’en arrive au cœur de mon incompréhension. Le Dual Frame Mode permet de basculer du 540 Hz QHD au 720 Hz en HD. Sur le papier, l’idée séduit. Dans les faits, le 720 Hz ne m’a pas convaincu du tout. D’abord parce qu’il impose une définition HD, soit 1280 par 720 pixels. Jouer en 720p sur un 27 pouces en 2026, c’est une image en bouillie, tout simplement pas utilisable. J’ai voulu essayer CS dans ce mode, et le rendu était franchement mauvais.

De 540 à 720 Hz, on ne gagne que 0,46 ms entre deux images (calcul, non mesuré).

Ensuite, le gain de fréquence est trompeur. Passer de 540 à 720 Hz, c’est certes près de 50 % de hertz en plus. Mais on part d’une base déjà très haute, donc le temps entre deux images ne baisse que de 0,46 ms. On n’est pas dans un saut de 60 à 120 Hz, où la différence saute aux yeux. Pour moi, cette dalle idéale pour un joueur polyvalent, ce serait plutôt une 4K 240 Hz au même tarif. On y jouerait aux jeux solo en 4K, et le 240 Hz suffit largement pour la plupart des FPS. Du coup, je comprends mal le positionnement de cet AGON PRO.

Conclusion : que vaut l’AGON PRO AGP277QKDC ?

L’AGON PRO AGP277QKDC est un excellent écran de jeu rapide, mais un produit au positionnement bancal. En 540 Hz QHD, il offre une fluidité rare et une expérience gaming vraiment grisante, épaulée par une dalle OLED au contraste infini. La fabrication est haut de gamme, la connectique complète, et la garantie de trois ans contre le marquage rassure. Sur ces points, il vise juste et il tient ses promesses.

Le reste calme l’enthousiasme. La colorimétrie sortie d’usine est décevante, avec des écarts de couleur trop élevés pour un écran vendu 929 euros. Le mode 720 Hz en HD relève du gadget, tant le 720p est inutilisable aujourd’hui. Et à ce prix, une bonne dalle 4K 240 Hz me semble plus pertinente pour la plupart des joueurs. Réservé aux passionnés d’e-sport qui ne jurent que par la fréquence, l’AGON PRO se justifie. Pour tous les autres, je lui mets 7/10.

AOC Gaming Moniteur AGP277QKDC 27" Dual Mode W-OLED Dalle, 0.03ms GtG, HDR500 TB, G-Sync Comp. Ajustable en Hauteur, USB Hub(2560x1440@540Hz... Technologie d’écran W-OLED – Profitez de noirs profonds, d’un contraste infini, de couleurs éclatantes et d’un temps de réponse ultra-rapide pour une expérience visuelle immersive.

HDR500 True Black – Profitez de noirs plus profonds, d’un contraste amélioré et de highlights éclatants pour des images plus réalistes et immersive