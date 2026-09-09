TUTO – Comment créer une adresse Gmail ?

Vous voulez centraliser vos courriels en créant une adresse Gmail ? La création d’un compte Google reste la solution idéale pour accéder à tout l’écosystème numérique moderne. En quelques clics, vous allez maîtriser toutes les étapes de configuration sur ordinateur et smartphone. Nous avons testé et vérifié cette manipulation le 4 septembre 2026 afin de vous garantir une méthode 100% à jour.

Accéder à la page officielle de création

Pour commencer la procédure, vous devez ouvrir votre navigateur web habituel. Rendez-vous directement sur la page officielle d’inscription Google Accounts. Cette interface sécurisée constitue le point de départ unique pour fabriquer votre nouvel identifiant.

Sur cet écran d’accueil, repérez le bouton bleu intitulé Créer un compte. Un menu déroulant apparaît alors immédiatement sous vos yeux. Vous devez sélectionner l’option Pour mon usage personnel afin d’obtenir une boîte classique gratuite.

Renseigner vos informations personnelles

L’étape suivante demande la saisie de votre identité civile complète. Indiquez soigneusement votre prénom ainsi que votre nom dans les deux premiers champs prévus. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant pour passer aux données démographiques.

Le formulaire vous demande désormais votre date de naissance et votre genre. Ces éléments permettent à Google de vérifier votre âge légal d’utilisation. Par conséquent, remplissez ces cases avec précision avant de valider.

Choisir l’identifiant de votre adresse Gmail

Cette phase cruciale détermine l’adresse électronique exacte que vous allez communiquer à vos contacts. Le système vous propose d’abord une liste de suggestions automatiques basées sur vos nom et prénom.

Si ces propositions ne vous conviennent pas, cochez la case pour écrire un identifiant personnalisé. Tapez l’adresse de votre choix en évitant les caractères spéciaux complexes. Si le nom est déjà attribué, modifiez-le légèrement avec des chiffres.

Définir un mot de passe hautement sécurisé

La sécurité de vos données personnelles repose sur cette étape essentielle. De ce fait, vous devez créer un mot de passe robuste comportant au moins 8 caractères. Mélangez impérativement des lettres majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles.

Par la suite, saisissez une seconde fois votre code secret dans le champ de confirmation. Cette double saisie élimine les fautes de frappe involontaires. Puis, conservez ce mot de passe dans un gestionnaire sécurisé.

Valider les options de sécurité et de récupération

Pour protéger votre compte contre le piratage, Google exige une méthode de récupération. Vous devez indiquer un numéro de téléphone portable ou une seconde adresse mail de secours. Ces informations vous sauveront la mise en cas d’oubli de mot de passe.

Un code de validation envoyé par SMS peut aussi vous être demandé. Saisissez ce code à six chiffres sur l’écran pour prouver votre identité. Par ailleurs, cette étape confirme la validité de votre démarche.

Accepter les conditions et finaliser l’inscription

L’écran final affiche les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation du service. Prenez le temps de parcourir ces informations relatives au traitement de vos données.

Cochez les cases d’acceptation en bas de la page. Cliquez enfin sur le bouton Confirmer pour générer votre espace. Votre boîte de réception apparaît et reste immédiatement prête à l’emploi.

Foire aux questions sur la gestion d’une adresse Gmail

Pour vous aider à exploiter pleinement votre nouvelle boîte de messagerie au quotidien, voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

La méthode reste identique sur mobile. Ouvrez l’application Gmail native ou votre navigateur, puis touchez votre icône de profil pour ajouter un compte. Suivez exactement les mêmes étapes de saisie d’identité.

Peut-on modifier le nom de son adresse Gmail après coup ?

Oui, vous pouvez modifier l’adresse principale de votre compte Google depuis les paramètres. L’ancienne adresse est automatiquement conservée en tant qu’adresse secondaire pour ne perdre aucun message.

Est-il possible d’ajouter une autre boîte mail dans l’application ?

L’application mobile Gmail permet de centraliser plusieurs adresses Outlook, Yahoo ou professionnelles via le protocole IMAP. Cela vous évite de jongler entre différentes applications au quotidien.

Pour aller plus loin dans la gestion de votre environnement mobile, découvrez aussi notre tuto pour résoudre le stockage saturé sur iPhone et Android.