Zelda Ocarina of Time Remake : Nintendo dévoile enfin le remake tant attendu sur Switch 2

Le temps est enfin venu de retrouver Hyrule. À l’occasion du Nintendo Direct consacré aux 40 ans de The Legend of Zelda, Nintendo a levé le voile sur le très attendu remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Et pour cette nouvelle version du classique de 1998, le constructeur japonais ne s’est pas contenté d’un simple lifting graphique. Toutes les infos à savoir ci-dessous !

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Nintendo a enfin confirmé la date de sortie du remake : Zelda Ocarina of Time sortira le 5 novembre 2026, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Cette nouvelle version est donc la première aventure de Zelda réservée à la nouvelle console.

Côté graphique, la firme de Mario n’a pas fait les choses à moitié. Tout a été retravaillé, jusque dans les textures des différents matériaux. Les environnements bénéficient également de nouveaux détails, avec des temps de chargement et performances améliorés. Nintendo annonce par ailleurs une bande-son enrichie avec une musique symphonique orchestrale.

Le remake apporte également plusieurs changements dans les contrôles. Link peut désormais sauter et courir librement, tandis que la caméra peut être contrôlée directement avec le stick droit. Les actions ont également été rendues plus rapides et réactives.

Autre changement notable : les PNJ bénéficient désormais de cinématiques doublées, accompagnées de dialogues plus développés. Le cycle jour/nuit évolue lui aussi et continue désormais de fonctionner, y compris lorsque Link se trouve dans les villes.

L’ocarina se joue désormais… en fredonnant

Parmi les nouveautés les plus originales de ce remake, Nintendo a dévoilé une fonctionnalité qui exploite directement le microphone intégré de la Nintendo Switch 2. Une fois une mélodie apprise par Link, le joueur pourra simplement la fredonner à proximité de la console. Si la mélodie correspond à l’une de celles connues par Link, le héros la jouera automatiquement avec son ocarina dans le jeu.

Cette fonctionnalité ne remplace toutefois pas les commandes traditionnelles. Les joueurs pourront toujours utiliser les boutons pour reproduire les différentes notes de l’ocarina, comme dans l’expérience originale. Nintendo propose donc cette reconnaissance du fredonnement comme une alternative supplémentaire, davantage tournée vers l’immersion et l’accessibilité.

Le constructeur prévoit également d’aller plus loin avec des ocarinas physiques compatibles, avec une ocarina jouable ainsi qu’une version électronique développée par HORI. Cette dernière permet notamment de jouer des notes ou des mélodies entières à l’aide de boutons. Nintendo n’a cependant pas encore détaillé la technologie utilisée pour reconnaître précisément les mélodies fredonnées par le joueur. Il faudra donc attendre de nouvelles informations ou la sortie du jeu pour connaître les limites exactes du système.

Quel prix pour Zelda Ocarina of Time Remake ?

Nintendo a également dévoilé le prix du jeu aux États-Unis. La version numérique sera proposée à 59,99 dollars, contre 69,99 dollars pour l’édition physique.

Cette dernière bénéficiera, pour les premiers exemplaires produits, d’un packaging spécial avec une illustration de couverture en foil texturé. Cette présentation sera disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Pour accompagner les célébrations du 40e anniversaire de The Legend of Zelda, Nintendo commercialisera également une Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition dès le 29 octobre 2026, soit quelques jours avant la sortie du remake. Cette édition adopte un design inspiré de la Triforce, avec plusieurs accessoires dédiés à l’anniversaire de la franchise. Parmi eux, il y a une manette Pro spécial ainsi qu’une housse de transport avec protection d’écran.

Attention toutefois : la console collector ne comprend pas Zelda: Ocarina of Time. Il s’agit d’un produit anniversaire vendu séparément du remake.

Vous pouvez regarder l’intégralité du Nintendo Direct consacré au remake dans la vidéo ci-dessous :