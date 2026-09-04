Mario Kart 8 Deluxe bénéficie d’une énorme mise à jour…sur Switch 2 ! 

Alors celle-là, on ne l’avait pas vu venir ! Même si la Switch 2 a déjà son jeu de course fétiche, Nintendo n’a pas oublié pour autant son grand frère sorti il y a 9 ans. Il y a quelques jours, la firme du plombier a déployé une mise à jour gratuite particulièrement intéressante pour Mario Kart 8 Deluxe, mais cette fois uniquement sur la Switch 2. Voici un tour d’horizon des améliorations pensées pour la nouvelle console.

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Jusqu’à huit joueurs sur une seule Switch 2 pour Mario Kart 8 Deluxe

C’est sans doute la nouveauté la plus spectaculaire de cette mise à jour. Mario Kart 8 Deluxe permet désormais d’organiser des courses en écran partagé avec jusqu’à huit joueurs sur une seule Nintendo Switch 2, à condition de disposer du nombre de manettes nécessaire.

À noter que cette possibilité concerne le multijoueur local sur une seule console. Le jeu conserve par ailleurs ses modes en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 participants.

CameraPlay débarque dans Mario Kart 8 Deluxe

Autre ajout directement lié aux fonctionnalités de la Switch 2 : CameraPlay. En connectant une caméra USB compatible, les joueurs peuvent désormais afficher leur visage directement à l’écran pendant les parties.

La fonctionnalité est disponible en multijoueur local et dans les parties en ligne via GameChat. En local, CameraPlay permet à deux à quatre joueurs d’apparaître simultanément à l’écran. En ligne, Nintendo indique qu’une caméra peut être utilisée par jusqu’à deux joueurs sur une même console, avec jusqu’à quatre consoles utilisant CameraPlay dans une même conversation GameChat.

Une caméra USB compatible, vendue séparément, est toutefois indispensable. L’utilisation de GameChat nécessite également une connexion Internet et un abonnement Nintendo Switch Online.

Une image plus nette et des chargements réduits

Nintendo ne s’arrête pas aux fonctionnalités multijoueur. La mise à jour optimise également l’affichage de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch 2, aussi bien sur l’écran de la console que sur les téléviseurs haute résolution. Le constructeur annonce notamment une image plus nette ainsi que des temps de chargement raccourcis, permettant de rejoindre plus rapidement les courses et les batailles. En revanche, Nintendo n’a pas communiqué de résolution ou de fréquence d’affichage précise dans son annonce officielle.

Une seconde jeunesse gratuite, en somme !

Vous pouvez regarder le contenu de la mise à jour de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch 2 dans la vidéo ci-dessous :