Xbox permet enfin de transformer ses jeux physiques en licences numériques avec le « Disc-to-digital » !

Un coup de maître : c’est la phrase qui définit bien cette nouvelle stratégie de Microsoft pour satisfaire sa communauté. Hier, Xbox a officiellement dévoilé son programme Disc-to-Digital, qui permettra aux joueurs possédant des jeux sur disque de réclamer leur équivalent numérique, sans abandonner pour autant leur copie physique. Une initiative qui s’inscrit directement dans la volonté de Microsoft de préserver les bibliothèques des joueurs, quand son concurrent direct fait tout l’inverse.

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Le fonctionnement est relativement simple. Les joueurs disposant d’un jeu physique compatible devront insérer leur disque dans une Xbox One ou une Xbox Series X, puis lancer le titre. Cette opération permettra de réclamer une licence numérique (« digital entitlement ») associée au jeu.

Une fois cette licence obtenue, le titre pourra profiter des avantages normalement réservés aux jeux numériques. Cela inclut notamment Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming, lorsque ces fonctionnalités sont prises en charge par le jeu concerné.

Microsoft précise surtout que le disque ne perd pas son utilité. La copie physique continue de fonctionner normalement après l’activation de la licence numérique.

En parallèle à cette annonce, Xbox promet que la majorité des jeux Xbox One et Xbox Series X disponibles sur disque seront compatibles avec le programme Disc-to-Digital. Plusieurs milliers de titres doivent être disponibles au lancement, tandis que Microsoft prévoit d’élargir progressivement cette sélection.

“Votre collection de jeux physiques est bien plus qu’un simple ensemble de disques”, ajoute Asha Sharma, PDG de Xbox. “Elle renferme des années de souvenirs et d’histoires qui méritent d’être préservés. À partir de la semaine prochaine, les membres du programme Xbox Insiders pourront débloquer un droit d’accès numérique pour les jeux physiques pris en charge. Nous commencerons par des milliers de titres et en ajouterons d’autres dès que possible.”

Un premier test dès le 31 août

Le Disc-to-Digital ne sera pas immédiatement accessible à tous. Xbox prévoit une première phase de test auprès des Xbox Insiders à partir du 31 août 2026. Microsoft n’a pas encore communiqué de date précise pour le déploiement général.

Avec cette initiative, Xbox cherche surtout à offrir davantage de flexibilité aux joueurs tout en préparant ses bibliothèques à l’évolution du jeu vidéo. Un très beau “move” de la part de la marque verte, face à la polémique de PlayStation qui tend vers le 100% dématérialisé. Un coup de maître, encore une fois !

Vous pouvez en savoir plus sur le programme Disc-to-Digital dans la vidéo ci-dessous :