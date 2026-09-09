Remplacer son ordinateur par un iPad : bonne idée ou fausse bonne idée ?

Le monde du PC portable a énormément évolué ces dernières années. En effet, la tablette d’Apple ne se contente plus de lire des vidéos sur le canapé. Avec la puce Apple Silicon et l’arrivée d’accessoires performants, la tentation de ranger son PC au placard est immense. Cependant, est-ce vraiment une solution viable au quotidien ? Dans ce dossier, on vous explique en détail tout ce qu’il faut savoir avant de faire le grand saut.

L’iPad : la polyvalence inégalée d’un matériel ultra-flexible

L’iPad tire sa force principale de sa conception modulaire. Utilisé seul, l’appareil reste une tablette tactile légère, idéale pour la lecture ou la consultation de contenus. L’écran offre une qualité d’affichage remarquable, idéale pour regarder des séries ou consulter des documents à main levée.

Dès que vous lui ajoutez un clavier physique avec trackpad comme le Magic Keyboard, la tablette se transforme instantanément en un mini-ordinateur portable. Si vous ajoutez le stylet Apple Pencil, la machine devient un outil de prise de note manuscrite, de dessin numérique et d’annotation de documents PDF. Jusqu’ici, aucun ordinateur portable traditionnel n’offre un tel niveau de flexibilité dans un seul produit.

Des performances brutes qui rivalisent avec les PC

En termes de puissance pure, l’iPad n’a désormais plus rien à envier aux ordinateurs portables classiques. En effet, les puces de la série M intégrées par le constructeur offrent une réserve de puissance colossale. Ces processeurs permettent, par exemple, d’exécuter des tâches lourdes comme le montage vidéo 4K ou le retouche photo haute définition sans ralentissement.

Pour exploiter tout le potentiel de ces puces impressionnantes, découvrez la puissance inédite et la créativité décuplée de l’iPad Pro M5, une tablette qui repousse encore plus loin les limites du matériel. Dans les faits, le matériel est tellement rapide que la seule véritable limite réside dans l’optimisation des applications et du système d’exploitation.

Une connectivité mobile permanente et une grande autonomie

Un ordinateur portable nécessite souvent de chercher un réseau Wi-Fi ou de partager la connexion de son smartphone lors des déplacements. L’iPad propose des déclinaisons cellulaires compatibles avec les réseaux 4G et 5G. Cette fonctionnalité permet de rester connecté à Internet partout, sans vider la batterie de son téléphone.

En complément de cette connectivité mobile, l’autonomie de la tablette reste excellente. Vous pouvez travailler une journée entière loin d’une prise de courant sans craindre la panne sèche. C’est un atout majeur pour les étudiants, les nomades digitaux et les professionnels souvent en déplacement.

Des fonctionnalités logicielles de plus en plus proches de macOS

Pendant longtemps, le système iPadOS ressemblait simplement à une version agrandie de l’iPhone. Toutefois, ce temps est désormais révolu. Les récentes mises à jour du système ont effectivement apporté des fonctionnalités attendues depuis des années par les utilisateurs avancés.

Par ailleurs, le système de gestion des fenêtres permet maintenant de redimensionner et de superposer plusieurs applications plus librement. On retrouve désormais une barre de menus supérieure d’inspiration Mac, une application Fichiers nettement améliorée et l’arrivée d’outils avancés comme Aperçu. Pour la bureautique courante, le traitement de texte ou le traitement des e-mails, l’expérience est extrêmement proche de celle d’un ordinateur.

Les limites de l’iPad face aux tâches complexes

Malgré tous ces progrès, la tablette montre ses limites dès que l’on sort des usages bureautiques classiques. En effet, l’ergonomie reste pensée prioritairement pour le tactile. Le passage constant d’une application à l’autre ou le travail simultané sur de multiples documents manque parfois de fluidité par rapport à un vrai système de bureau.

En outre, la gestion des fichiers reste également plus rigide que sous macOS ou Windows. La copie de gros volumes de données ou l’organisation de dossiers complexes demande souvent plus de manipulations. Pour les utilisateurs habitués aux raccourcis clavier avancés et au travail sur plusieurs écrans externes, le changement demande un temps d’adaptation important.

L’écosystème fermé et la question des applications professionnelles

Le catalogue d’applications sur tablette s’est considérablement enrichi. Des logiciels puissants comme Procreate, DaVinci Resolve ou Photoshop permettent de réaliser des projets créatifs de grande ampleur. Toutefois, certaines applications professionnelles restent des versions allégées de leurs équivalents sur PC.

De plus, l’impossibilité d’installer des logiciels hors de l’App Store limite fortement les usages avancés. Les développeurs informatiques se heurtent par exemple à l’absence d’outils comme Xcode ou de terminal de commande natif. L’écosystème verrouillé garantit une grande sécurité. Néanmoins, cela restreint la liberté de personnalisation offerte par un ordinateur classique.

Le facteur prix et le poids total de l’équipement

L’un des arguments fréquemment avancés en faveur de la tablette est son poids réduit et son tarif accessible. Pourtant, ce constat s’estompe rapidement quand on calcule le coût global de l’équipement complet. Pour transformer votre tablette en véritable poste de travail, l’achat d’un clavier de qualité et d’un stylet devient obligatoire.

Une fois la tablette équipée de son clavier-trackpad et de son stylet, le tarif total égale ou dépasse souvent celui d’un ordinateur portable performant. De même, le poids combiné de la tablette et d’une coque avec clavier se rapproche très fortement de celui d’un ordinateur ultrafin. L’achat doit donc se justifier par le besoin de polyvalence et d’écran tactile, plutôt que par de simples critères de coût ou de légèreté.