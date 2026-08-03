Connexion réinventée : Profitez enfin d’un WiFi 7 Mesh ultra-rapide partout

TP-Link poursuit son engagement à rendre la connexion internet ultra-rapide accessible à tous. Avec le lancement du Deco BE25-5G, la marque vise les familles, les télétravailleurs et tous les utilisateurs qui veulent une expérience sans compromis, même là où la fibre tarde à arriver.

Une connectivité 5G puissante et flexible

Grâce au Deco BE25-5G, TP-Link propose une révolution dans la façon d’accéder à internet : en effet, ce routeur fusionne 5G et WiFi 7 Mesh pour multiplier les usages. De plus, il suffit d’insérer simplement une carte SIM 5G (non fournie) pour être prêt à surfer, streamer ou jouer, que vous soyez à la maison, en vacances ou même à l’étranger. Ainsi, plus besoin de fibre ni de travaux d’installation ! Par ailleurs, la couverture Mesh élimine les zones mortes, là où un simple routeur 5G montre vite ses limites. C’est donc un véritable atout dans une résidence secondaire, au gîte, ou pour ceux dont l’accès à l’ADSL reste capricieux.

La fiabilité fait aussi partie de l’équation : en cas de panne de votre connexion principale, le BE25-5G prend le relais sans broncher. Plus aucune crainte pour vos appels visio ou vos sessions de cloud gaming !

Le WiFi 7 Mesh pousse les performances à fond

TP-Link ne fait pas l’impasse sur la technologie. En effet, cette nouveauté embarque le meilleur du moment : le WiFi 7 bi-bande, le Multi-Link Operation (MLO) ou encore le 4K-QAM pour booster vitesse et stabilité. Par ailleurs, les flux sont optimisés par l’AI-Roaming, tandis que le système apprend de vos habitudes pour toujours vous connecter à la meilleure source. Ainsi, les débits peuvent atteindre jusqu’à 3,6 Gbit/s, des performances parfaites pour la 4K, le jeu en ligne ou le travail à distance, même avec de nombreux appareils connectés simultanément.

Avec ses ports Ethernet 2,5 Gbit/s, le Deco BE25-5G répond aussi aux besoins des gamers et créateurs de contenus qui exigent le meilleur pour leurs consoles, ordinateurs et NAS.

L’écosystème Deco : une maison couverte, dedans comme dehors

L’un des points forts de ce nouveau modèle reste sa compatibilité totale avec l’écosystème Mesh Deco déjà existant. Ajoutez d’autres modules comme le Deco BE25 ou le BE25-Outdoor pour une couverture jusqu’à 600 m², de la cave au jardin. Les appareils basculent automatiquement vers le point d’accès le plus performant : aucune coupure, même lors de vos déplacements entre les pièces ou dehors !

Installation rapide et sécurité au rendez-vous

TP-Link mise ici sur la simplicité : ainsi, l’app mobile Deco vous guide pas-à-pas pour une installation express. Par ailleurs, côté sécurité, la suite HomeShield protège tous les objets connectés de la maison, surveille les tentatives d’intrusion et offre aux parents des outils de contrôle efficaces. De plus, bloquez les utilisateurs indésirables et gérez l’accès des enfants à internet en toute sérénité.

Proposé à 399,90 €, le Deco BE25-5G veut démocratiser la puissance du WiFi 7 Mesh alliée à la liberté de la 5G. Prêt à changer la donne chez vous ? Dites-nous si ce genre de solutions pourrait enfin combler vos attentes connectées et partagez votre avis en commentaire !