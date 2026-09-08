TUTO – Comment faire le signe euros (€) sur un clavier ?

Vous rédigez un document important, un mail professionnel ou une facture, et vous bloquez soudainement devant votre écran ? Le symbole de la monnaie européenne semble avoir disparu de vos touches. Ne cédez pas à la panique. Cette situation arrive fréquemment lorsqu’on change de matériel ou que la configuration du système varie.

Rassurez-vous, débloquer la situation ne prendra que deux secondes. Que vous travailliez sur un ordinateur portable Windows, un Mac puissant ou même un périphérique importé, des raccourcis simples existent pour insérer ce caractère sans perte de temps. Suivez notre tutoriel pas à pas pour maîtriser chaque méthode et surmonter tous les imprévus techniques.

Faire le symbole euros sur un PC Windows

Sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows, l’emplacement du caractère dépend principalement du type de disposition configuré sur votre matériel. Les constructeurs intègrent généralement un raccourci direct, mais des options universelles permettent de parer à toute éventualité.

Type de clavier Raccourci clavier Windows AZERTY Alt Gr + E Windows Universel Alt + 0128 Windows QWERTY Alt Gr + 5 Mac AZERTY Option (⌥) + $ ou E Mac QWERTY Shift + Option (⌥) + 2

Méthode rapide pour le clavier AZERTY français et belge

La disposition AZERTY reste la norme standard en France et en Belgique. Sur ces modèles, le symbole figure généralement en bas à droite de la lettre E.

Pour l’afficher dans votre texte, gardez la touche Alt Gr appuyée. Cette touche se trouve juste à droite de votre barre d’espace. Tout en maintenant cette pression, tapez une fois sur la touche E, puis relâchez le tout. Si votre clavier possède une touche Alt classique à la place de Alt Gr, maintenez simultanément les touches Ctrl + Alt puis pressez E.

Solution universelle par le code ASCII et le pavé numérique

Il arrive parfois que les combinaisons habituelles échouent à cause d’un bug logiciel ou d’une application capricieuse. Pas d’inquiétude, Windows intègre une méthode universelle basée sur les codes ASCII.

Maintenez la touche Alt située à gauche de la barre d’espace enfoncée. Sur votre pavé numérique situé tout à droite du clavier, saisissez la suite de chiffres 0128. Relâchez ensuite la touche Alt. Le symbole apparaît immédiatement à l’écran. Notez que cette technique nécessite un vrai pavé numérique physique avec la touche Verr Num activée.

Utilisation sur un clavier QWERTY international

Si vous utilisez un ordinateur portable importé ou configuré en QWERTY international, la disposition des caractères varie légèrement. Les raccourcis classiques français ne fonctionnent pas sur ce type de matériel.

Pour insérer le symbole sur cette disposition, il suffit de presser simultanément la touche Alt Gr et la touche chiffre 5. Si la disposition de votre système est configurée en QWERTY US basique, utilisez l’alternative ASCII décrite précédemment ou basculez simplement votre langue d’encodage dans la barre des tâches.

Afficher le signe euro sur un Mac d’Apple

Les ordinateurs Apple gèrent les raccourcis clavier de façon très intuitive. Les combinatoires restent simples à retenir, que vous possédiez un MacBook portable ou un iMac de bureau.

Procédure pour les claviers Mac AZERTY

Les utilisateurs de claviers Apple en version française disposent d’un raccourci d’une grande simplicité. La marque à la pomme tire parti de la touche Option pour activer les caractères secondaires.

Appuyez en même temps sur la touche Option (⌥) (parfois identifiée sous le nom Alt) et sur la touche $ (dollar). Le symbole s’affiche instantanément dans votre éditeur de texte. Selon la version d’macOS ou le modèle exact du matériel, la combinaison Option (⌥) + E produit exactement le même résultat.

Astuce pour les claviers Mac QWERTY

Sur les dispositions QWERTY de chez Apple, le caractère n’est pas imprimé de manière évidente sur la plasturgie. Une combinaison de trois touches résout le problème en un instant.

Maintenez enfoncées la touche Shift (Majuscule) et la touche Option (⌥). Pressez ensuite la touche chiffre 2. Cette combinaison injecte directement le symbole dans votre document, sans avoir à modifier vos réglages système.

Résoudre les problèmes d’affichage du symbole

Il arrive que la frappe du raccourci ne produise aucun résultat ou affiche un caractère inattendu. Ces anomalies proviennent de réglages logiciels mal configurés ou de dysfonctionnements du système. Si votre ordinateur rencontre des blocages plus profonds au démarrage, consultez notre guide pratique pour résoudre un blocage Windows 11 au démarrage.

Corriger la langue de saisie du système

La cause la plus fréquente d’un raccourci inopérant reste une mauvaise configuration de la langue de saisie. Si Windows pense que vous tapez sur un clavier américain, la touche E ne répondra pas comme prévu.

Rendez-vous dans les paramètres de votre système d’exploitation, puis ouvrez la section dédiée aux langues et régions. Vérifiez que le Français (France) ou le Français (Belgique) figure bien en tête de liste. Si une langue étrangère occupe le premier rang, basculez vers le profil français et validez votre choix.

Contourner la panne avec la table des caractères

Si une touche de votre clavier est physiquement cassée, l’utilisation des raccourcis devient impossible. Les systèmes d’exploitation proposent heureusement des outils de secours virtuels très efficaces.

Sous Windows, appuyez sur la touche Windows + R, tapez la commande charmap et validez. Une fenêtre listant tous les caractères disponibles s’ouvre à l’écran. Recherchez le symbole, cliquez sur Sélectionner puis sur Copier. Il ne vous reste plus qu’à le coller directement dans votre texte avec le raccourci Ctrl + V.

Foire aux questions sur la saisie du symbole monétaire

Pour vous aider à résoudre rapidement tous vos petits doutes au quotidien, nous avons rassemblé les réponses aux interrogations les plus fréquentes sur l’utilisation du caractère européen.

Il vous suffit de sélectionner le symbole € présent dans cet article, de faire un clic droit puis de choisir Copier, ou d’utiliser le raccourci Ctrl + C (sur PC) ou Cmd + C (sur Mac).

Pourquoi le raccourci Alt Gr + E ne fonctionne pas dans Word ?

Certains logiciels comme Microsoft Word attribuent la combinaison Alt Gr + E à des fonctions internes ou à des macros. Utilisez la combinaison alternative Ctrl + Alt + E ou saisissez le code 20AC suivi de la combinaison Alt + X.

Sur Android comme sur iOS, basculez votre clavier virtuel en mode numérique en appuyant sur la touche ?123 ou 123. Le symbole apparaît directement sur l’interface tactile.