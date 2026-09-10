Apple Watch Ultra 4 : l’autonomie et le suivi de santé franchissent un cap

Apple officialise l’Apple Watch Ultra 4, sa nouvelle montre connectée haut de gamme conçue pour les sportifs et les aventuriers. Ce modèle conserve son design emblématique en titane tout en intégrant des évolutions majeures sous le boîtier. L’appareil embarque des capteurs de santé plus précis, un processeur plus puissant et une autonomie étendue.

Une autonomie prolongée pour les longues sessions

L’autonomie de la batterie progresse nettement sur cette quatrième génération. La montre offre jusqu’à 50 heures d’utilisation continue en mode normal et 84 heures grâce au mode économie d’énergie.

Les athlètes bénéficient également d’un mode d’entraînement étendu qui permet d’enregistrer jusqu’à 25 heures d’activité sportive continue avec le suivi GPS activé.

Apple Watch Ultra 4 : des capteurs de santé repensés pour plus de précision

Apple introduit son nouveau système de mesure de santé grâce au processeur S11. Le module intègre des capteurs optiques et électriques améliorés pour mesurer la fréquence cardiaque avec une fréquence accrue tout au long de la journée.

La montre enregistre également la variabilité de la fréquence cardiaque avec une précision optimale. Ces nouvelles mesures alimentent un suivi plus fin de la récupération physique et de l’effort.

Un suivi quotidien optimisé grâce au score de préparation

La montre introduit une fonctionnalité inédite nommée score de préparation. Ce système analyse le sommeil, l’historique d’entraînement et les signes vitaux récents pour évaluer l’état de forme quotidien de l’utilisateur.

La montre attribue chaque matin une note globale assortie de recommandations sur l’intensité des efforts à fournir. L’application Santé repensée intègre aussi des analyses générées par intelligence artificielle pour guider les choix sportifs et de bien-être.

Des fonctionnalités d’intelligence audio et un tarif inchangé

L’Apple Watch Ultra 4 intègre de nouvelles fonctions d’intelligence audio. La montre identifie désormais les bruits environnants importants comme un timbre ou une alarme et propose un suivi textuel des conversations en direct.

La montre conserve ses finitions en titane naturel et titane noir. Apple commercialise l’Apple Watch Ultra 4 à partir de 899 euros.