Revolut déploie EURR, son premier jeton stable adossé à l’euro. La néobanque franchit ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie autour des cryptomonnaies, en cherchant à rapprocher les usages bancaires traditionnels et les actifs numériques. Concrètement, ce nouveau stablecoin doit permettre de transférer et d’utiliser des euros sous forme numérique, tout en restant directement intégré à l’écosystème de Revolut. La démarche vise également à offrir une alternative aux stablecoins déjà présents sur le marché. Avec EURR, Revolut entend ainsi construire un pont direct entre les comptes classiques et les cryptomonnaies, sans dépendre d’un acteur tiers. Reste désormais à voir si cette nouvelle solution parviendra à convaincre les utilisateurs. Elle devra également trouver sa place dans un marché européen de plus en plus encadré.

Un jeton à un euro, pensé pour rester stable

EURR est un jeton de monnaie électronique (EMT), conçu pour conserver une valeur fixe d’un euro. Il est émis par Bridge Building S.A., filiale luxembourgeoise de Bridge, la société d’infrastructure crypto rachetée par Stripe en 2025. Les réserves qui garantissent sa valeur sont détenues et gérées par cet émetteur, sous les règles de la réglementation européenne MiCA.

Le jeton est disponible sur la blockchain Ethereum, avec un déploiement progressif vers d’autres réseaux annoncé par la marque. Les utilisatrices et utilisateurs pourront à terme transférer leurs EURR vers des portefeuilles externes compatibles, en dehors de l’application Revolut.

Un lancement encore restreint, la France pas encore concernée

Le déploiement a débuté le 26 août 2026, réservé pour l’instant à une partie de la clientèle au Danemark, en Pologne et au Portugal. Revolut prévoit une extension progressive à l’ensemble de la zone économique européenne dans les mois qui viennent. À ce stade, aucune date n’est communiquée pour la France.

Ce lancement s’accompagne également d’un retrait. Depuis le 31 août 2026, Revolut ne propose plus l’USDT de Tether à sa clientèle européenne. En cause : le règlement MiCA. Celui-ci interdit aux prestataires de services sur cryptoactifs agréés de distribuer certains jetons. Cette interdiction concerne notamment les jetons de monnaie électronique non autorisés dans l’Union européenne.

Une stratégie de contrôle plutôt que de dépendance

Selon la marque, l’objectif est de proposer à ses 80 millions de client·es un accès direct à la finance on-chain, sans dépendre des plateformes crypto existantes. Emil Urmanshin, responsable crypto chez Revolut, affirme qu’EURR « connecte directement les 80 millions de client·es de Revolut à la finance on-chain ».

Revolut se positionne ainsi comme la première grande fintech européenne à émettre son propre stablecoin. La néobanque choisit donc de ne pas s’appuyer sur un acteur existant comme Circle ou Tether. D’autres jetons adossés à des devises sont annoncés en préparation, chacun suivant son propre parcours réglementaire.

Revolut lance EURR, son premier stablecoin adossé à l’euro. Crédit : Revolut

Ce qu’il faut retenir

EURR reste pour l’instant un test à échelle réduite, loin d’une disponibilité pour l’ensemble des client·es européens de Revolut. Le pari de la marque est clair : proposer une alternative maison aux stablecoins existants. Surtout, Revolut veut s’appuyer sur un cadre mieux encadré par la réglementation européenne plutôt que de laisser ce terrain aux acteurs américains du secteur.