IFA 2026 : Navimow dévoile le H5 Pro, le robot tondeuse qui sort un bras pour les bordures

Segway Navimow a profité de l’IFA 2026 pour présenter son nouveau robot tondeuse, le H5 Pro. Son argument principal tient en un bras articulé qui sort du châssis pour aller chercher les bordures. C’est une réponse directe au reproche le plus courant fait aux robots tondeuses depuis deux ans, la finition des bordures, qui reste l’un des derniers angles morts du secteur.

Le Navimow H5 Pro s’attaque au dernier angle mort des robots tondeuses

Depuis des années, les robots tondeuses gèrent très bien les grandes surfaces. En revanche, ils laissent systématiquement une bande d’herbe le long des murs, des massifs et des arbres. Résultat, il faut ressortir le coupe-bordures et repasser derrière. Avec son H5 Pro, Navimow tente de régler le problème. La réponse : EdgeMaestro, un bras robotisé extensible qui déploie le système de coupe sur 7,7 centimètres vers l’extérieur. L’idée, c’est d’arriver réellement à zéro millimètre d’herbe résiduelle. Sur le papier, il ne laisse plus rien.

Le détail qui compte, c’est que ce bras utilise le même disque de coupe que le reste de la pelouse, et non un accessoire rapporté ou fragile. La marque annonce donc une hauteur de coupe homogène du centre jusqu’aux limites du terrain. Un bras flottant omnidirectionnel encaisse les irrégularités verticales et rebondit au contact des obstacles latéraux, pendant qu’un module râteau ramène l’herbe des bordures vers la lame. C’est fort. En bordure, le niveau sonore peut descendre à 58 dB(A). Ce n’est pas le point le plus déterminant, mais c’est toujours agréable d’entendre une machine passer d’une étape à l’autre rien qu’au bruit qu’elle émet.

Navigation et franchissement : le Navimow H5 Pro vise les jardins compliqués

Côté motricité, la H5 Pro embarque la transmission intégrale Xero-Turn avec quatre roues motrices indépendantes, sans arbres de transmission ni différentiels. Navimow annonce des pentes jusqu’à 80 %, donc 38,6 degrés, et le franchissement d’obstacles de 6 centimètres. C’est suffisant pour monter sur une dalle ou traverser un chemin qui coupe une zone herbue. Le robot sait aussi changer de façon de rouler : soit il pivote sur place quand il faut faire demi-tour dans un coin serré, soit il tourne plus large comme une voiture pour ménager le gazon. Cela évite les ornières et les arrachements d’herbe aux mêmes endroits.

Pour se repérer, le robot s’appuie sur le système EFLS Tri-fusion. Derrière ce nom se cache la combinaison de trois moyens de localisation qui travaillent en parallèle : un LiDAR qui mesure les distances autour de la machine, une caméra qui reconnaît l’environnement, et la navigation satellite NRTK qui positionne le robot au centimètre près. L’idée est de basculer automatiquement vers la technologie la plus fiable selon le contexte. C’est la bonne approche dans un jardin arboré en pleine campagne, où le signal satellite décroche vite.

Un capteur thermique pour les hérissons

Autre nouveauté notable de la gamme, le système VisionFence 360 associe désormais la vision optique à un capteur infrarouge thermique. En plus d’être très cool sur le papier, l’objectif est de repérer systématiquement les petits animaux, même de nuit ou en faible luminosité, puis d’arrêter les lames et de dévier la trajectoire.

Le sujet n’est pas anecdotique. Face au danger, une belette ou un rongeur s’enfuit en voyant arriver le robot. Un hérisson, lui, se recroqueville au lieu de fuir. C’est là que le capteur prend tout son sens. Adapter sa technologie pour préserver les animaux qui vont la croiser relève du bon sens, et c’est un point qu’on apprécie particulièrement au Café du Geek. Personnellement, entre deux modèles équivalents en performances, l’un un peu plus cher avec cette détection et l’autre un poil moins cher sans, je prends le moins dangereux pour les animaux sans hésiter.

Navimow accompagne l’annonce d’un programme de soutien d’un an à l’association allemande Igelhilfe Schulzendorf, qui recueille chaque année entre 260 et 280 hérissons. Cela tient de l’anecdote, mais l’action reste belle. Dans ses communications récentes, la marque encourage également ses utilisateurs, et les autres d’ailleurs, à déclarer un coin de pelouse en zone interdite dans l’application, pour laisser un refuge à la faune. Je n’y aurais pas pensé, mais c’est là encore une initiative pleine d’empathie pour les animaux. On apprécie.

Prix et disponibilité du H5 Pro

Comme souvent lors des annonces de salon, Navimow n’a communiqué ni tarif ni date exacte de commercialisation pour le H5 Pro. La tondeuse était exposée durant tout l’IFA 2026. Le Navimow H5 Pro sortira très certainement aux alentours du printemps 2027.