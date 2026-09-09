iRobot Roomba Duo : le concept à deux robots qui veut réinventer le ménage

iRobot a profité de l’IFA 2026 pour tourner une page. Le pionnier de l’aspirateur robot, 36 ans d’existence et plus de 50 millions de machines vendues, se cherche un nouveau chapitre après une période compliquée. Sa réponse tient dans un concept inédit présenté sur scène : le Roomba Duo, une vision du ménage à deux robots.

L’idée part d’un constat simple. Aujourd’hui, on jongle entre un robot aspirateur pour l’entretien courant et un aspirateur laveur pour le nettoyage en profondeur. iRobot veut réunir les deux approches dans un seul système. La marque parle d’un aperçu de ce que pourrait devenir la catégorie qu’elle a inventée.

Un concept en deux robots

Le Roomba Duo se compose de deux unités aux rôles distincts, posées sur une base commune. La grande s’occupe du nettoyage en profondeur des zones de passage, là où la saleté s’accumule. La petite, un robot compagnon, se détache pour aller partout où la première ne peut pas : sous les meubles, dans les recoins, le long des plinthes.

Le stand iRobot et ses dioramas d’interieurs, sur le theme des 50 millions de foyers equipes.

C’est cette complémentarité que met en avant iRobot. L’une fait le gros du travail, l’autre les finitions. Une fois sa tâche terminée, chaque unité revient se recharger et se nettoyer sur la base. Sur la démonstration, le duo a nettoyé un plat de pâtes écrasé dans une moquette, avant de laver la fibre dans la foulée.

Une grosse unité taillée pour le nettoyage en profondeur

La base est l’unité musclée du tandem. iRobot lui prête un moteur d’aspiration plus gros, une batterie plus généreuse et surtout des fonctions de lavage avancées. Elle aspire, lave le sol et embarque un générateur de vapeur, censé ramollir les taches avant le passage du rouleau.

La marque met en avant un rouleau lavé à 60 °C, là où plusieurs concurrents jouent sur une aspiration à plus haute température. C’est un choix technique assumé, présenté comme plus efficace pour décoller les salissures tenaces. De quoi gérer les mélanges de déchets secs et humides sans intervention.

Un compagnon miniature pour les recoins

La seconde unité est la vraie curiosité. iRobot annonce un robot d’à peine 3 cm de hauteur, contre une dizaine de centimètres pour un modèle classique coiffé de sa tourelle lidar. Le tour de force tient à un lidar intégré dans le corps de l’appareil, qui lui permet de se glisser sous des meubles bas tout en gardant sa capacité de navigation.

Le robot compagnon, tres bas, sur le stand iRobot (mur retracant l’histoire de la marque).

Malgré sa taille, la marque promet une puissance de nettoyage quasi identique à celle d’un robot standard, avec une brosse à peine plus courte. Le petit robot longe les bords, contourne les obstacles et déporte sa serpillière rotative pour atteindre les angles. Petit mais costaud, en somme.

Un concept, pas encore un produit

Il faut le dire clairement : le Roomba Duo est présenté comme un concept, pas comme un produit prêt à sortir. iRobot travaille encore sur la base commune et n’a communiqué ni prix ni date. On est donc face à une vision, celle du ménage de demain selon la marque, plus que face à une fiche produit.

Ce qu’il faut retenir

Avec le Roomba Duo, iRobot signe son retour offensif par un concept marquant : deux robots complémentaires, une grosse unité de nettoyage en profondeur et un compagnon miniature pour le reste. Une manière de rappeler que la marque compte encore peser sur la catégorie qu’elle a fondée.

Reste maintenant à voir si ce concept séduisant se transformera en produit concret, à quel prix et pour quand. Une chose est sûre : iRobot n’a pas dit son dernier mot.