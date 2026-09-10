Epomaker à la gamescom 2026 : première participation et retrouvailles avec du matériel qu’on connaît bien

Epomaker faisait ses grands débuts à la gamescom cette année. Le stand tenait dans un format simple mais efficace : une grande table centrale pour manipuler le matériel, et tout autour, des étagères murales couvrant l’ensemble du catalogue en mettant en valeur les nouveautés. Rien de tapageur, juste beaucoup de claviers à portée de main.

Au stand Epomaker, il y avait de vieilles connaissances

Plusieurs modèles passés entre nos mains au Café du Geek trônaient sur les présentoirs du stand gamescom de Epomaker. Le Epomaker Glyph et son look de machine à écrire, le RT100 Pro en format 1800 rétro, ou encore le HE80 et ses switchs à effet Hall. Ce dernier s’inscrit dans une gamme HE désormais bien fournie, aux côtés des Epomaker HE108, G84 HE, HE68 Lite et HE30. Tous se règlent via Epomaker Hub, qui permet d’ajuster les points d’actuation et de configurer SOCD, DKS ou MT.

La souris Epomaker CarbonX faisait aussi partie du lot. Je l’emmène partout depuis son test, tant elle reste légère et endurante.

Et quelques nouveautés

Epomaker profitait de la gamescom pour montrer du matériel plus frais. Le GX1 marque ainsi l’arrivée de la marque sur le terrain des casques, une première pour elle. Deux souris complétaient le tableau, la Nex Lite et la Carbonis, toutes deux orientées ergonomie.

Côté claviers, la collaboration avec Human Fall Flat retenait l’attention. Le HE108 en version anniversaire adopte un format pleine taille, des switchs à effet Hall et des keycaps exclusives inspirées du jeu, sans tomber dans la surcharge. La marque annonçait également l’arrivée de claviers TMR, une technologie réclamée par sa communauté depuis l’an dernier. Les visiteurs allemands trouvaient enfin des TH108 Pro, TH108 et TH87 en disposition locale.

Rien de révolutionnaire dans cette première participation, mais un catalogue qui s’élargit sérieusement. Epomaker enchaîne d’ailleurs avec l’IFA de Berlin, du 4 au 8 septembre.