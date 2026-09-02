FRITZ! fête ses 40 ans : le routeur européen que personne ne sait européen

Quarante ans dans la tech, ce n’est pas rien. La marque berlinoise FRITZ! souffle cette année ses quarante bougies. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle équipe des millions de foyers en Europe. Et elle traîne un paradoxe amusant. C’est un des rares fabricants de routeurs 100 % européens, et presque personne ne le sait.

Quarante ans d’une marque discrète

L’histoire commence à Berlin, en 1986. FRITZ! se lance dans les technologies réseau, avec une idée fixe, les rendre simples. En 1995, la FRITZ!Card facilite l’accès aux communications numériques. Mais le vrai tournant arrive en 2004, avec la première FRITZ!Box.

Cette box réunit alors un modem, un routeur, une borne Wi-Fi et la téléphonie. Un tout-en-un qui a changé le réseau domestique. Aujourd’hui, plus de 25 millions de FRITZ!Box sont utilisées dans le monde. La marque est présente dans plus de quarante pays, de la Namibie à la Nouvelle-Zélande.

Son secret tient en peu de mots. FRITZ! conçoit tout à Berlin et fabrique en Europe, sans sous-traitance à l’autre bout du monde. Son système maison, FRITZ!OS, reçoit des mises à jour gratuites pendant des années. Cette recette discrète explique la fidélité de ses utilisateurs.

Le routeur européen que personne ne sait européen

C’est là que le paradoxe éclate. Une étude YouGov a interrogé plus de 16 000 personnes dans quatorze pays. Elle mesure la confiance envers les fabricants de routeurs. En France, la méfiance vise surtout les marques non européennes. Près d’un Français sur deux se méfie des routeurs chinois, un sur trois des américains.

À l’inverse, les fabricants européens rassurent, avec seulement 14 % de méfiance. Et plus d’un Européen sur deux juge le label Made in Europe important à l’achat. Le hic, c’est que peu de gens savent d’où vient leur matériel. Seuls 14 % identifient TP-Link comme une marque chinoise.

Le cas de FRITZ! résume tout. Alors que la marque est le principal fabricant européen de routeurs, seuls 15 % des Français la savent européenne. Un comble pour une entreprise qui défend la souveraineté numérique et la liberté de choisir son routeur. Son Wi-Fi européen avance masqué.

Un anniversaire qui tombe à pic

Pour ses quarante ans, FRITZ! ne compte pas se cacher. La marque sera présente à l’IFA de Berlin, dans sa ville d’origine. Une belle occasion de rappeler qu’un bon routeur peut aussi être conçu et fabriqué chez nous.

À l’heure où l’on se méfie du matériel venu d’ailleurs, l’argument européen pèse. Data protégée à la maison, mises à jour longues, liberté de choix, tout cela compte. J’ai moi-même adopté une FRITZ!Box chez moi, et j’en parle dans mon test de la 4690. Pour aller plus loin, je détaille aussi comment améliorer son Wi-Fi dans un guide complet.

Alors, joyeux anniversaire FRITZ!. Quarante ans plus tard, le petit Berlinois discret a encore de beaux jours devant lui.