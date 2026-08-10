TUTO – Comment améliorer son Wi-Fi : le guide complet, du gratuit au matériel

Un Wi-Fi qui rame, ça rend fou. La vidéo qui coupe, la visio qui gèle, le jeu qui lague au pire moment. Bonne nouvelle, on peut presque toujours y remédier. Et souvent sans dépenser un centime. Dans ce guide pour améliorer son wifi, je vous emmène du plus simple au plus costaud. On commence par les réglages gratuits, puis on passe au matériel si besoin. À la fin, votre Wi-Fi n’aura plus d’excuse.

Étape 1 – Les réglages gratuits qui changent tout

Avant d’acheter quoi que ce soit, commencez par le gratuit. Pour améliorer son wifi, la plupart des problèmes se règlent avec quelques réflexes. Voici les plus efficaces, dans l’ordre.

Où placer sa box pour capter partout ?

La position de la box fait une différence énorme. Placez-la au centre du logement, en hauteur et bien dégagée. Évitez le placard, le meuble TV et le sous-sol, qui étouffent le signal. Éloignez-la aussi des sources d’interférences. Un micro-ondes, un téléphone DECT, un gros miroir ou un aquarium perturbent les ondes. Bref, une box à l’air libre et centrale couvre bien mieux qu’une box coincée dans un coin.

Faut-il choisir le 2,4 GHz ou le 5 GHz ?

Votre box diffuse en général deux réseaux, et ils n’ont pas le même rôle. Le 2,4 GHz porte loin et traverse les murs, mais il est lent et très encombré. Le 5 GHz va beaucoup plus vite, mais sa portée est plus courte. La bonne astuce est simple. Forcez vos appareils exigeants, ordinateur et smartphone, sur le 5 GHz. Laissez les objets connectés, ampoules et prises, sur le 2,4 GHz. Si votre matériel est récent, le 6 GHz du Wi-Fi 6E ou 7 va encore plus vite. En revanche, sa portée est encore plus réduite.

Un canal, c’est la voie sur laquelle votre Wi-Fi circule. En 2,4 GHz, treize canaux existent, mais ils se chevauchent presque tous. Seuls les canaux 1, 6 et 11 n’empiètent pas les uns sur les autres. Si vos voisins et vous êtes sur la même voie, c’est l’embouteillage assuré.

Pour trouver la voie libre, un outil gratuit suffit. Sur Android, l’appli WiFi Analyzer affiche les canaux occupés par vos voisins. Sur Mac, l’outil est déjà intégré, il s’appelle Diagnostic sans fil.

Sur Mac, ouvrez Diagnostic sans fil via Spotlight. Ne cliquez pas sur Continuer, filez dans la barre de menus. Choisissez Fenêtre, puis Analyse, et lancez Analyser maintenant. L’outil liste tous les réseaux autour de vous, avec leur canal et leur bande.

Le plus utile se trouve à gauche, dans le résumé. Il vous donne directement les meilleurs canaux libres. Chez moi, il conseille le canal 11 en 2,4 GHz et le canal 161 en 5 GHz. Il ne reste qu’à les recopier dans les réglages de la box.

Le même outil propose aussi une vue Performance. Elle trace en direct votre débit, la qualité du lien et le rapport signal sur bruit. Pratique pour vérifier qu’un canal tient vraiment la route.

Ensuite, changez-le dans votre box. Connectez-vous à son interface, souvent via l’adresse 192.168.1.1 ou l’appli de l’opérateur. Cherchez le réglage Wi-Fi, puis le canal, en général sur Automatique. Passez-le en manuel sur le canal libre repéré. En 5 GHz, les canaux sont plus nombreux et moins saturés, laissez l’automatique.

Pourquoi mon Wi-Fi rame le soir ?

Le soir, tout le quartier streame en même temps, et votre réseau sature. Chez vous aussi, le nombre d’appareils compte. Et attention, un appareil connecté pèse sur la box même quand vous ne l’utilisez pas. Votre téléphone dans la poche continue de synchroniser, de notifier, de télécharger en fond.

Au-delà de quinze à vingt appareils actifs, une box ancienne commence à tirer la langue. Le réflexe malin, c’est de couper le superflu. Pendant un film, passez votre téléphone en mode avion ou sur les données mobiles. Vous libérez la box, et l’image arrête de saccader.

Pensez aussi à la fonction QoS de votre box, qui priorise la visio ou le jeu. Déconnectez ce qui ne sert pas, et coupez les mises à jour en tâche de fond.

Redémarrage et firmware : les réflexes qui dépannent

Certains gestes bêtes règlent bien des soucis. D’abord, redémarrez votre box en la débranchant trente secondes. Ensuite, vérifiez que son firmware est à jour, car les correctifs améliorent souvent le Wi-Fi. Ces deux réflexes suffisent à débloquer beaucoup de situations.

Le DNS, c’est l’annuaire d’internet. Il traduit le nom d’un site en adresse que votre appareil comprend. Un DNS lent, et chaque page met plus de temps à s’ouvrir. En changer ne booste pas votre débit brut, mais le web répond plus vite.

Vous avez deux façons de le faire. Pour toute la maison, connectez-vous à l’interface de votre box. Cherchez le réglage DNS, souvent dans la partie Internet, et remplacez-le. Ceux de Cloudflare sont 1.1.1.1 et 1.0.0.1, ceux de Google 8.8.8.8 et 8.8.4.4.

L’autre méthode se fait appareil par appareil. Dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone ou PC, modifiez le DNS à la main. C’est plus long, mais pratique si vous ne voulez toucher qu’un seul appareil.

Étape 2 – Réclamez la dernière box à votre opérateur

Avant d’acheter du matériel, pensez au plus évident. Votre opérateur propose sûrement une box plus récente que la vôtre. Beaucoup de gens gardent une vieille Livebox ou une Freebox d’il y a cinq ans. Or les box récentes gèrent le Wi-Fi 6, voire le Wi-Fi 7, avec une bien meilleure portée.

Un point que beaucoup ignorent, la box appartient à votre opérateur. Vous la louez, donc un matériel dépassé, c’est son problème, pas le vôtre. N’hésitez donc pas à insister, voire à vous plaindre poliment.

Passez par l’appli de votre opérateur, le téléphone ou le chat. Et si on vous dit non, variez les canaux. Le SAV sur les réseaux sociaux se montre souvent plus arrangeant. J’ai déjà fait changer la Livebox de mes parents via le SAV Twitter. Il a suffi d’expliquer que leur Wi-Fi était devenu invivable. Un client fidèle obtient souvent le dernier modèle sans frais.

Attention quand même à un détail. Le changement peut être lié à une offre plus chère ou à un réengagement. Vérifiez ce point avant de dire oui. Mais dans bien des cas, c’est le gain de Wi-Fi le plus facile et le moins cher.

Étape 3 – Ajoutez un vrai routeur derrière votre box

Parfois, même la dernière box de l’opérateur ne suffit pas. Son Wi-Fi reste moyen, ou vous voulez plus de contrôle sur votre réseau. La solution, c’est d’ajouter un vrai routeur derrière votre box. Il ne la remplace pas, il prend juste la main sur tout le Wi-Fi.

Pour comprendre, il faut savoir ce qu’est une box. C’est un tout-en-un, qui réunit un modem, un routeur, une borne Wi-Fi et souvent la téléphonie. Le modem gère la connexion internet, le routeur distribue ce réseau à vos appareils. Or la partie routeur et Wi-Fi intégrée est souvent quelconque. Un routeur dédié, c’est cette même fonction, mais en bien plus costaud.

Un mot aussi sur le câble, car tout ne se vaut pas. Le Wi-Fi partage les ondes et consomme des ressources dans la box. Un câble Ethernet, lui, offre un lien direct, à pleine vitesse et sans interférence. Règle d’or, câblez tout ce qui ne bouge pas. Votre TV, votre console ou votre PC fixe iront toujours mieux en Ethernet qu’en Wi-Fi.

Le routeur, justement, se relie à la box par un simple câble Ethernet. Vous coupez ensuite le Wi-Fi de la box, et le routeur diffuse le sien, bien meilleur. C’est exactement ce que j’ai fait chez moi avec la FRITZ!Box 4690. Mon Wi-Fi est passé de médiocre à excellent, sans changer d’opérateur.

Un bon routeur, c’est plus que de la vitesse. Vous gagnez une interface complète, un contrôle parental, un VPN et des mises à jour gratuites pendant des années. Comptez autour de 300 € pour un modèle Wi-Fi 7 sérieux. Je détaille tout ça dans mon test de la FRITZ!Box 4690.

Étape 4 – Couvrez toute la maison avec un système mesh

Un seul routeur ne suffit pas dans un grand logement. Sur deux étages ou dans une maison en longueur, il reste toujours une pièce mal couverte. C’est là qu’intervient le mesh, la meilleure solution pour un Wi-Fi partout.

Mesh ou répéteur, quelle différence ?

Un répéteur classique répète le signal, mais crée souvent un second réseau. Vous devez alors changer de Wi-Fi en passant d’une pièce à l’autre, et le débit chute de moitié. Le mesh, lui, fait tout l’inverse. Plusieurs bornes identiques forment un seul et même réseau, avec un seul nom. Vous circulez de la cave au grenier sans jamais vous reconnecter. C’est fluide, invisible, et bien plus stable.

La FRITZ!Mesh Set 1700, mon choix

Pour ça, j’aime beaucoup le FRITZ!Mesh Set 1700. Le kit contient trois boîtiers identiques, compacts et faciles à placer. L’un se relie à votre box, les deux autres se répartissent dans le logement. Ensemble, ils forment un seul réseau Wi-Fi que FRITZ!OS gère automatiquement.

Chaque borne diffuse en Wi-Fi 7, sur les bandes 2,4 et 5 GHz, jusqu’à 3600 Mbit/s. Comme la FRITZ!Box 4690, il n’y a pas de bande 6 GHz, mais c’est amplement suffisant au quotidien. Chaque boîtier possède aussi un port Ethernet, pour relier les bornes par câble ou brancher un appareil fixe. Un lien filaire entre les bornes rend le réseau encore plus stable.

L’installation est guidée et se fait en quelques minutes. Vous placez une borne dans le salon, une autre à l’étage, une dernière au bout du couloir. Le tout sans changer de box, en se posant derrière votre installation actuelle. Vous circulez ensuite de pièce en pièce sans jamais perdre le Wi-Fi.

L’astuce, c’est de bien positionner les bornes. Chacune doit capter correctement la précédente, sans être trop loin. Reliez-les par Ethernet si vous le pouvez, le réseau n’en sera que plus solide. Sinon, elles communiquent très bien entre elles en sans-fil.

D’autres kits mesh existent, et nous en avons testé plusieurs. Le Devolo WiFi 7 Mesh BE6500 et le Huawei WiFi Mesh X3 Pro couvrent aussi de belles surfaces. Mais pour rester simple, durable et européen, le FRITZ!Mesh Set 1700 a ma préférence.

Étape 5 – Les cas difficiles : le CPL, la 4G ou le câble

Parfois, ni le mesh ni le Wi-Fi ne passent. Un mur épais, une dépendance, un garage au fond du jardin. Trois solutions existent alors, le CPL, la 4G ou le câble.

Le CPL : faire circuler le réseau dans les prises

Le CPL transforme vos câbles électriques en câble réseau. Un premier boîtier, branché près de la box, injecte le signal sur le circuit électrique. Un second, branché dans la pièce isolée, le récupère. Le réseau voyage ainsi dans les fils déjà présents chez vous.

Cette solution a toutefois une limite importante, le triphasé. Une installation triphasée répartit l’électricité du logement sur trois circuits séparés, appelés phases. Or le signal CPL ne passe pas d’une phase à l’autre. Et le garage se trouve souvent sur une autre phase. Dans ce cas, le CPL ne fonctionne tout simplement pas.

Son efficacité dépend aussi de l’âge et de la qualité de l’installation. Chez nous, le Devolo Magic s’en sort très bien sur un circuit sain.

La 4G : du Wi-Fi là où il n’y a pas de ligne

Quand aucune ligne n’arrive, la 4G prend le relais. Une box 4G crée un Wi-Fi à partir du réseau mobile. Il vous faut pour cela une deuxième carte SIM et un abonnement data, donc un coût en plus.

La FRITZ!Box 6825 est parfaite pour ce rôle. C’est une petite box que vous déplacez selon vos besoins. Au bord de la piscine, dans la cave, au fond du jardin, elle crée du Wi-Fi partout. Elle rend même service en déplacement, en vacances ou dans un logement temporaire.

Le câble Ethernet, souvent la solution la plus sûre

Si vous pouvez tirer un câble, saisissez l’occasion. Reliez une petite box comme la 6825 en Ethernet, et elle devient une vraie box classique. Vous obtenez du Wi-Fi et des ports dans un garage ou un poolhouse. De quoi brancher une caméra, un robot tondeuse ou un robot de piscine.

Dans une maison aux gros murs et en triphasé, c’est souvent le plus simple. Le CPL cale, le Wi-Fi peine, mais un câble Ethernet passe partout. Un peu de travail au départ, mais une connexion solide et définitive.

Répéteur, mesh, CPL ou 4G : le tableau pour choisir

Pour vous y retrouver, voici les solutions en un coup d’œil. À chaque situation sa réponse.

Solution Pour quel cas Débit Stabilité Prix indicatif Câble Ethernet Appareils fixes, la meilleure base Maximal Excellente Quelques € le câble Routeur dédié (ex FRITZ!Box 4690) Un meilleur Wi-Fi central, derrière sa box Élevé Excellente 150 à 350 € Système mesh (ex FRITZ!Mesh Set 1700) Couvrir tout un logement, plusieurs pièces ou étages Élevé Excellente 150 à 400 € Répéteur Étendre vers une seule pièce, petit budget Moyen, souvent divisé Moyenne 30 à 100 € CPL (ex Devolo Magic) Une pièce isolée, hors triphasé Variable selon l’électricité Correcte 60 à 150 € Box 4G (ex FRITZ!Box 6825) Un lieu sans ligne internet Selon le réseau mobile Correcte 150 à 250 € + abonnement

Questions fréquentes sur le Wi-Fi

Pourquoi mon Wi-Fi est-il lent le soir ?

Le soir, tout le voisinage se connecte en même temps et sature les ondes. Chez vous, trop d’appareils actifs ralentissent aussi la box. Coupez le superflu et priorisez vos usages avec la fonction QoS.

Faut-il choisir le 2,4 GHz ou le 5 GHz ?

Le 2,4 GHz porte plus loin et traverse les murs, mais il est lent. Le 5 GHz est bien plus rapide, sur une portée plus courte. Mettez vos appareils exigeants sur le 5 GHz, et vos objets connectés sur le 2,4 GHz.

Répéteur ou système mesh, que choisir ?

Un répéteur étend le signal vers une pièce, mais crée souvent un réseau à part. Le mesh forme un seul réseau fluide dans tout le logement. Pour couvrir une maison entière, le mesh est bien meilleur.

Faut-il changer de box pour un meilleur Wi-Fi ?

Commencez par réclamer la dernière box à votre opérateur, souvent gratuite. Si son Wi-Fi reste moyen, ajoutez un routeur dédié derrière elle. Vous gardez votre abonnement et vous gagnez un bien meilleur réseau.

Le CPL fonctionne-t-il partout ?

Non, le CPL ne traverse pas une installation électrique en triphasé. Le signal ne passe pas d’une phase à l’autre, or le garage est souvent sur une autre phase. Son efficacité dépend aussi de l’âge de votre électricité.

Le plus fiable reste un câble Ethernet vers une petite box à cet endroit. Sans câble possible, une box 4G crée un Wi-Fi avec une carte SIM. Le CPL dépanne aussi, à condition d’être sur la même phase électrique.

Où placer sa box pour un bon Wi-Fi ?

Placez-la au centre du logement, en hauteur et bien dégagée. Évitez le placard, le sous-sol et le meuble TV. Tenez-la à l’écart du micro-ondes, du téléphone DECT et des miroirs.

Installez une appli comme WiFi Analyzer ou WiFi Explorer. Elle montre les canaux utilisés par vos voisins. En 2,4 GHz, choisissez le canal le plus libre parmi 1, 6 et 11.

Un routeur dédié remplace-t-il ma box internet ?

Non, il se branche derrière votre box, qui garde son rôle de modem. Le routeur reprend juste la gestion du réseau et du Wi-Fi. Vous ne changez ni d’opérateur ni d’abonnement.

Le Wi-Fi 7 vaut-il vraiment le coup ?

Le Wi-Fi 7 apporte plus de débit et une meilleure stabilité en usage chargé. Il n’a d’intérêt que si vos appareils le gèrent aussi. Pour durer plusieurs années, c’est un bon investissement.

Faut-il éteindre sa box la nuit ?

Ce n’est pas obligatoire, mais un redémarrage de temps en temps fait du bien. Débranchez la box trente secondes si le Wi-Fi fatigue. Cela vide la mémoire et relance une connexion propre.

Changer de DNS améliore-t-il le Wi-Fi ?

Le DNS n’augmente pas votre débit, mais il rend le web plus réactif. Les pages s’ouvrent un peu plus vite. Testez ceux de Cloudflare ou de Google, ils sont gratuits.

Conclusion – un Wi-Fi qui suit, enfin

Améliorer son wifi n’a rien de sorcier. Commencez toujours par le gratuit, le placement, les canaux et les bons réflexes. Passez ensuite au matériel seulement si c’est nécessaire, dans l’ordre du plus simple au plus lourd.

Pour la plupart des gens, un bon routeur ou un kit mesh règle tout. Les cas compliqués trouvent leur réponse avec le câble, le CPL ou la 4G. À vous de choisir la marche qui correspond à votre logement.

Une chose est sûre, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Votre Wi-Fi n’a plus aucune excuse pour ramer.