Test – Devolo WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack : un réseau Wi-Fi qui couvre enfin toute la maison

Avec son WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack, devolo s’adresse à tous ceux qui souhaitent profiter d’un réseau sans fil performant dans toute leur habitation sans devoir se transformer en expert réseau. Compatible avec n’importe quel routeur, simple à installer et équipé des dernières technologies Wi-Fi 7, ce kit Mesh promet une couverture étendue, des débits élevés et une stabilité à toute épreuve. Après plusieurs semaines d’utilisation, j’ai pu constater que cette promesse est loin d’être usurpée.

Un kit pensé pour les maisons modernes

Aujourd’hui, nos logements accueillent de plus en plus d’appareils connectés. Entre les smartphones, les consoles de jeux, les téléviseurs 4K, les ordinateurs portables, les assistants vocaux, les caméras de surveillance ou encore les objets domotiques, un simple routeur peine souvent à suivre le rythme. Les zones blanches apparaissent rapidement et les performances chutent dès que plusieurs utilisateurs sollicitent le réseau en même temps. C’est précisément ce problème que devolo cherche à résoudre avec son WiFi 7 Mesh BE6500. Le constructeur allemand, déjà bien connu pour ses solutions CPL et Mesh, mise ici sur la dernière génération de Wi-Fi afin d’offrir une couverture homogène et des performances durables. Le pack comprend trois bornes identiques capables de créer un unique réseau Mesh couvrant une très grande habitation, sans qu’il soit nécessaire de remplacer le routeur de son fournisseur d’accès.

Une installation réellement accessible à tous

L’une des grandes qualités de ce kit est sans conteste sa simplicité d’installation. Une fois les bornes sorties de leur emballage, il suffit de connecter la première au routeur avec le câble Ethernet fourni puis de lancer l’application devolo Home Network. Le guidage est particulièrement clair et les deux autres bornes sont automatiquement reconnues quelques instants plus tard. En moins de dix minutes, l’ensemble du réseau est opérationnel. Je n’ai rencontré aucune difficulté particulière et aucune connaissance technique n’est nécessaire. C’est exactement le type de produit que l’on peut conseiller à un utilisateur débutant tout en satisfaisant les plus expérimentés grâce à une interface Web plus complète pour les réglages avancés.

Un design discret mais soigné

Les trois bornes reprennent un design sobre et élégant qui permet de les intégrer facilement dans n’importe quelle pièce. Ici, pas d’antennes apparentes ni d’éclairage RGB comme on peut le voir sur certains routeurs haut de gamme. devolo privilégie la discrétion avec un boîtier blanc compact qui trouve facilement sa place sur une étagère ou un meuble TV. La qualité de fabrication est excellente, les plastiques sont épais et l’ensemble inspire immédiatement confiance. On sent que le constructeur vise un produit capable de rester plusieurs années dans un salon sans dénoter.

Le Wi-Fi 7 fait clairement la différence

Le principal intérêt de ce kit repose évidemment sur sa compatibilité Wi-Fi 7. Sur le papier, le BE6500 peut atteindre jusqu’à 6,5 Gbit/s grâce aux nouvelles technologies comme les canaux de 320 MHz, la modulation 4K-QAM ou encore le Multi-Link Operation. Bien entendu, il faut disposer d’appareils compatibles Wi-Fi 7 pour exploiter pleinement ce potentiel. Malgré tout, même avec des équipements Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5, le gain est immédiatement perceptible. Les téléchargements sont rapides, les vidéos 4K démarrent instantanément et les copies de fichiers volumineux vers un NAS s’effectuent nettement plus rapidement qu’avec une installation classique.

L’autre avantage du Mesh apparaît lorsque l’on se déplace dans la maison. Le smartphone ou l’ordinateur bascule automatiquement d’une borne à l’autre sans coupure perceptible. Que ce soit pendant un appel vidéo ou une partie en ligne, la connexion reste parfaitement stable. Cette transition totalement transparente constitue l’un des gros points forts du système.

Une stabilité impressionnante au quotidien

Durant mon test, j’ai volontairement sollicité le réseau avec plusieurs appareils en simultané. Streaming vidéo, téléchargement de jeux sur console, sauvegarde de gros fichiers sur un NAS, visioconférences et navigation Internet se sont enchaînés sans jamais mettre le système en difficulté. Là où certains routeurs montrent rapidement leurs limites, le devolo WiFi 7 Mesh conserve des performances constantes. Les débits restent élevés mais c’est surtout la stabilité qui impressionne. Même lorsque plusieurs utilisateurs utilisent intensivement le réseau, je n’ai constaté ni ralentissement important ni perte de connexion.

Une connectique particulièrement complète

devolo n’a pas oublié les utilisateurs qui privilégient encore les connexions filaires. Chaque borne dispose d’un port Ethernet 2,5 Gigabits ainsi que de trois ports Gigabit supplémentaires. Cette connectique permet de raccorder directement un PC fixe, une console, un NAS ou un téléviseur sans avoir besoin d’ajouter un switch. C’est un vrai plus pour les utilisateurs équipés d’une connexion fibre très rapide qui souhaitent profiter pleinement de leurs équipements.

Une application bien pensée

L’application devolo Home Network accompagne efficacement l’utilisateur au quotidien. Elle permet de visualiser les appareils connectés, vérifier l’état des différentes bornes, lancer les mises à jour du firmware, créer un réseau invité ou encore modifier différents paramètres du réseau. L’interface est claire, réactive et suffisamment simple pour convenir au grand public tout en proposant davantage d’options via l’interface Web destinée aux utilisateurs avancés.

Quelques limites malgré tout

Même si ce kit m’a convaincu, il n’est évidemment pas exempt de défauts. Le premier concerne son prix, qui représente un investissement conséquent. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il s’agit d’un système destiné à accompagner plusieurs années d’évolution du réseau domestique. Ensuite, les performances maximales du Wi-Fi 7 ne pourront être exploitées qu’avec des appareils compatibles. Les utilisateurs équipés uniquement de matériels Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 profiteront malgré tout d’une meilleure couverture et d’une excellente stabilité, mais sans atteindre les débits annoncés. Enfin, certains passionnés pourront regretter l’absence d’une architecture tri-bande dédiée pour la liaison entre les bornes, même si, dans la pratique, cela ne s’est jamais révélé pénalisant durant mon utilisation.

Conclusion sur le pack WiFi 7 Mesh BE6500

Le devolo WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack est clairement l’une des meilleures solutions Mesh que j’ai eu l’occasion de tester ces derniers mois. J’ai particulièrement apprécié sa simplicité d’installation, son excellente qualité de fabrication et surtout la stabilité du réseau qu’il offre au quotidien. Là où certains systèmes Mesh misent uniquement sur des débits spectaculaires, devolo privilégie également la fiabilité, et c’est finalement ce qui compte le plus lorsque toute la famille utilise Internet en même temps. Certes, le tarif est élevé, mais il est largement justifié par les performances proposées, la qualité de fabrication et la pérennité offerte par le Wi-Fi 7. Si vous recherchez une solution capable de couvrir une grande maison tout en préparant votre réseau aux équipements des prochaines années, ce BE6500 constitue un excellent investissement.

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