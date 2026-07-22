Test – EGO Power+ IF1600E, CH7000E-T et BA2240T : un écosystème pensé pour accompagner tous vos travaux

Depuis plusieurs années, EGO Power+ s’est imposé comme l’un des acteurs incontournables du matériel de jardin sur batterie. Tondeuses, débroussailleuses, souffleurs ou encore tronçonneuses ont largement participé à bâtir la réputation de la marque grâce à des performances souvent comparables aux modèles thermiques.

Mais réduire EGO à son seul univers du jardin serait aujourd’hui une erreur. Le constructeur poursuit une stratégie bien plus ambitieuse en développant un véritable écosystème autour de sa plateforme 56V ARC Lithium. L’idée est simple : une batterie unique capable d’alimenter l’ensemble des produits de la marque. Peut importe qu’il s’agisse d’un outil de jardinage, d’un accessoire de loisirs ou d’un équipement destiné à faciliter le quotidien.

Pour illustrer cette philosophie, nous avons pris en main trois produits complémentaires : le gonfleur d’air compact 3-en-1 IF1600E, le chargeur rapide CH7000E-T et la batterie BA2240T de 4 Ah. Trois références qui, loin d’être anecdotiques, montrent toute la cohérence de la stratégie d’EGO.

Une plateforme qui prend tout son sens

L’un des principaux arguments d’EGO réside dans la compatibilité totale de sa gamme. Là où certains fabricants multiplient les plateformes de batteries selon les familles de produits. EGO a fait le choix de miser exclusivement sur sa technologie 56V ARC Lithium. Une seule batterie peut ainsi passer d’une tondeuse à un taille-haie, d’un souffleur à une tronçonneuse, ou encore alimenter les nouveaux accessoires Lifestyle comme le IF1600E.

Cette approche paraît simple sur le papier, mais elle change profondément la manière d’investir dans son matériel. Une fois équipé d’une ou deux batteries, il devient possible d’acheter les outils seuls. Cela réduit considérablement le coût des futurs équipements. Cette logique séduit aussi bien les particuliers que les professionnels et explique en grande partie le succès rencontré par la marque.

Plus l’écosystème grandit, plus chaque nouvel achat devient pertinent puisqu’il vient enrichir une installation déjà existante plutôt que de créer une nouvelle plateforme indépendante.

BA2240T : la batterie qui représente le meilleur compromis

Au cœur de cet écosystème se trouve naturellement la batterie, véritable élément central de tous les produits EGO. Pour ce test, nous avons utilisé la BA2240T, un modèle de 4 Ah développant une capacité de 224 Wh. À nos yeux, il s’agit certainement du meilleur équilibre proposé par la marque. Suffisamment compacte pour rester agréable à utiliser sur des outils portatifs. Elle offre malgré tout une autonomie largement suffisante pour la majorité des travaux de jardinage ou des accessoires de la gamme Lifestyle. Dès la prise en main, on retrouve la qualité de fabrication propre à EGO. Le boîtier inspire immédiatement confiance, les plastiques sont particulièrement robustes et le système de verrouillage reste toujours aussi précis. Le célèbre indicateur de charge situé sur le dessus permet en un coup d’œil de connaître l’autonomie restante. Un détail qui devient vite indispensable lorsque l’on enchaîne plusieurs tâches.

La BA2240T bénéficie également de la technologie Keep Cool, qui associe un matériau à changement de phase à la forme en arc caractéristique des batteries EGO. Cette conception favorise la dissipation de la chaleur afin de préserver les performances tout en augmentant la durée de vie des cellules. C’est un élément souvent invisible pour l’utilisateur, mais qui participe largement à la réputation de fiabilité de la marque. Dans notre utilisation quotidienne, cette batterie s’est montrée particulièrement polyvalente. Elle alimente sans difficulté le gonfleur IF1600E tout en restant parfaitement adaptée aux outils de jardin plus exigeants. Son poids reste contenu et son équilibre général en fait une excellente porte d’entrée dans l’univers EGO.

CH7000E-T : un chargeur rapide qui fait réellement gagner du temps

Une batterie performante mérite un chargeur capable de suivre le rythme. C’est précisément le rôle du CH7000E-T, un chargeur rapide de 700 W conçu pour limiter au maximum les temps d’attente. Sur le papier, EGO annonce une recharge complète d’une batterie de 4 Ah en une trentaine de minutes environ. Dans la pratique, cette promesse se vérifie et change véritablement le quotidien. Lorsque l’on réalise une longue session de jardinage ou que plusieurs outils s’enchaînent, il devient possible d’alterner entre deux batteries sans jamais interrompre son travail.

Le CH7000E-T ne se contente pas d’augmenter la puissance de charge. Il intègre également un système de refroidissement actif par ventilateur afin de ramener rapidement la batterie à une température optimale avant de lancer la recharge. Cette gestion intelligente est particulièrement importante lorsqu’une batterie vient d’être fortement sollicitée. Recharger un accumulateur encore chaud est rarement une bonne idée pour sa longévité, et EGO a justement choisi de privilégier la préservation des cellules plutôt qu’une simple course à la puissance. Tout est entièrement automatique. On clipse la batterie, le chargeur analyse son état, adapte la recharge et indique clairement sa progression grâce à ses voyants lumineux. Cette simplicité d’utilisation est appréciable et permet de ne jamais se poser de questions.

Au-delà de ses performances, le CH7000E-T confirme également le soin apporté par EGO à la qualité de fabrication. Les ajustements sont excellents, la ventilation reste discrète et l’ensemble inspire immédiatement confiance. C’est le type de produit que l’on oublie rapidement tant son fonctionnement est simple, mais dont on mesure chaque jour les bénéfices lorsqu’il permet de repartir travailler après seulement quelques dizaines de minutes.

IF1600E : l’accessoire qui élargit les possibilités de la batterie EGO

S’il y a un produit qui symbolise le mieux l’évolution de la marque, c’est sans aucun doute le IF1600E. À première vue, il ressemble à un simple gonfleur portatif. Pourtant, après quelques minutes d’utilisation, on comprend rapidement qu’il s’agit d’un appareil bien plus polyvalent. EGO propose ici un véritable gonfleur 3-en-1, capable de répondre aussi bien aux besoins du quotidien qu’aux activités de loisirs.

Le premier mode est dédié au gonflage haute pression. Pneus de voiture, de moto, de vélo ou encore ballons peuvent être gonflés avec précision grâce à l’écran numérique permettant de définir la pression souhaitée. Une fois cette valeur atteinte, l’appareil s’arrête automatiquement. Cette fonction évite tout risque de surgonflage et apporte un vrai confort d’utilisation. Lors de nos essais sur un véhicule, le gonflage s’est montré rapide, précis et particulièrement simple à réaliser. Le flexible est suffisamment long pour accéder facilement aux quatre roues et l’appareil reste parfaitement stable grâce à ses larges patins.

Le second mode se concentre sur les gros volumes d’air. Matelas pneumatiques, bouées, paddles ou piscines gonflables sont remplis en quelques instants grâce au débit élevé proposé par le IF1600E. Ce mode se révèle bien plus efficace qu’un compresseur traditionnel pour ce type d’utilisation. Enfin, EGO a eu la bonne idée d’intégrer un troisième mode permettant de dégonfler rapidement ces mêmes équipements. Cela peut sembler anecdotique, mais tous ceux qui ont déjà tenté de replier un grand matelas de camping ou un paddle apprécieront immédiatement cette fonction.

L’appareil embarque également une lampe LED amovible particulièrement bien pensée. Grâce à son système magnétique et à son crochet de suspension, elle peut être utilisée indépendamment du gonfleur pour éclairer une zone de travail ou intervenir sur un véhicule de nuit. Les différents embouts trouvent tous leur place directement dans le corps de l’appareil, évitant ainsi de les perdre au fond d’un coffre ou d’une caisse à outils. Là encore, on retrouve cette impression d’avoir affaire à un produit conçu dans les moindres détails.

Un écosystème qui devient rapidement rentable

Au-delà des qualités propres à chacun de ces produits, c’est surtout leur complémentarité qui nous a séduits. La BA2240T alimente aussi bien une tondeuse qu’un gonfleur. Le CH7000E-T permet de récupérer rapidement toute son autonomie afin qu’elle soit immédiatement disponible pour un autre outil. Le IF1600E montre quant à lui que cette batterie ne sert plus uniquement à entretenir son jardin, mais accompagne désormais les déplacements, les vacances ou simplement les besoins du quotidien. Cette approche renforce considérablement l’intérêt d’investir dans la plateforme EGO. Au fil des années, chaque nouvel équipement vient enrichir un ensemble déjà existant sans nécessiter de nouvelles batteries ou de nouveaux chargeurs.

Cette philosophie se ressent également dans la qualité globale des produits. Les plastiques sont épais, les assemblages particulièrement soignés et chaque manipulation inspire confiance. Les systèmes de verrouillage des batteries sont toujours aussi efficaces, les commandes tombent naturellement sous les doigts et l’ensemble respire la robustesse. EGO continue de démontrer qu’il est possible de proposer des produits électriques capables de supporter une utilisation intensive sans donner une impression de fragilité.

Conclusion sur les produits EGO Power+

Avec le gonfleur IF1600E, le chargeur rapide CH7000E-T et la batterie BA2240T, EGO Power+ ne cherche pas seulement à enrichir son catalogue. La marque confirme surtout sa volonté de développer un véritable écosystème autour de sa technologie 56V ARC Lithium. La BA2240T constitue un excellent point d’entrée grâce à son équilibre entre autonomie et poids, tandis que le CH7000E-T apporte un véritable confort d’utilisation en réduisant drastiquement les temps de recharge. Le véritable coup de cœur de cette sélection reste toutefois le IF1600E, un appareil particulièrement polyvalent qui démontre que les batteries EGO ont désormais leur place bien au-delà du jardin. Que ce soit pour entretenir son véhicule, préparer un week-end en camping ou simplement disposer d’un gonfleur performant toujours prêt à l’emploi, il trouve rapidement sa place dans le quotidien.

Au final, ces trois produits illustrent parfaitement ce qui fait aujourd’hui la force d’EGO Power+. On n’achète plus seulement un outil, mais une plateforme complète qui évolue au fil des besoins. Plus on s’équipe, plus chaque nouvel investissement devient pertinent. C’est cette cohérence qui fait aujourd’hui d’EGO l’un des écosystèmes les plus aboutis du marché des outils sur batterie.