Test Corsair Clipper Pro Mini 60 : un 60 % à effet Hall taillé pour le jeu

Corsair m’a fait parvenir le Clipper Pro Mini 60, son nouveau clavier 60 % à switchs magnétiques, pour ce test. Je l’ai utilisé presque tous les soirs pendant une semaine, essentiellement en jeu, sur mon setup principal. Mon clavier de référence au quotidien est un SteelSeries Apex Pro TKL, un clavier que j’aime beaucoup, lui aussi avec du Hall Effect, ce qui permet une comparaison directe sur la frappe comme sur la réactivité.

Le coloris testé est le modèle gris sobre de la marque, vendu 100 euros. Dans la boîte, on trouve le clavier, un câble USB-C vers USB-A détachable et tressé, et la documentation. Rien de superflu, mais tout est présenté proprement.

Notre avis en bref sur le Corsair Clipper Pro Mini 60

Le Corsair Clipper Pro Mini 60 est un bon clavier, sérieux et bien fini, mais qui ne réinvente rien. La frappe est nette et légère, l’effet Hall fait son travail en jeu compétitif, et la qualité de fabrication est au rendez-vous. Le choix du tout filaire surprend sur un format aussi compact, mais il se défend une fois qu’on comprend à qui ce clavier s’adresse.

À 100 euros, il se positionne au-dessus de l’entrée de gamme magnétique, là où un Epomaker à effet Hall démarre sous les 60 euros. On paie ici la marque, les finitions et l’écosystème Corsair, pas une supériorité technique du switch. Pour un joueur en quête de place sur son bureau, c’est pertinent. Pour un usage nomade ou pour travailler au clavier, beaucoup moins.

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Un châssis monobloc et un design qui fait « Corsair »

Premier contact rassurant. Le châssis est en plastique, mais solide. Ce n’est pas un assemblage de deux coques qui grincent : en le soupesant, en le pressant et en vrillant le clavier à deux mains, je n’ai trouvé aucun jeu aux jointures, aucun craquement. C’est une pièce pleine et rigide. Les finitions sont excellentes, pas un filament de plastique cheap qui dépasse, aucune sensation de produit bâclé. À ce niveau, Corsair ne se moque pas de nous.

Le design est réussi. Sobre, épuré, sans fioriture. On reconnaît la patte Corsair avec ses tons gris. C’est l’essentiel, bien fait, un clavier discret qui s’intègre aussi bien sur un setup de jeu que dans un espace de travail plutôt neutre. Les keycaps shine-through laissent passer le RGB sans en faire trop, ça rend bien, et c’est ce qui se fait beaucoup en ce moment.

Que vaut le Hall Effect du Corsair Clipper Pro Mini 60 une fois en jeu ?

C’est là que le clavier joue sa carte principale. Les switchs MGX Hyperdrive Core sont magnétiques et linéaires, avec un actionnement réglable entre 0,2 et 3,8 mm. La frappe est agréable, nette, et surtout légère : pas besoin de forcer pour enfoncer une touche. On y prend vite goût. Côté sonore, on a une double couche d’isolation, et elle fait son effet : le clavier reste feutré, sans toc ni clac sec, ce genre de bruit peu satisfaisant et surtout fatigant. Sur le Corsair Clipper Pro Mini 60, même en tapant vite, le bruit est maîtrisé.

En jeu, l’effet Hall prend tout son sens sur le compétitif et le PvP. Sur Counter-Strike, le Rapid Trigger se sent vraiment : sans réussir à le formuler techniquement sur le moment, mes counter-strafes passent mieux, les arrêts sont plus francs. Sur Dead by Daylight, j’ai ressenti une vraie fluidité, une facilité à prendre à contre-pied, à changer de direction sans temps mort. La performance est-elle exacerbée par l’effet placebo ? Très certainement. Néanmoins, impossible de nier qu’il y a bien quelque chose avec ce clavier Corsair. J’ai aussi joué à League of Legends et Rust, où la réactivité des entrées reste un plus, même si le gain n’était pas perceptible cette fois-ci.

Il faut quand même être clair : la fréquence de polling de 8 000 Hz améliore la réactivité, mais la différence avec un clavier classique dépasse rarement la milliseconde. Le vrai apport vient de la course raccourcie et du Rapid Trigger, qui réinitialise la touche dès qu’on la relâche, pas du chiffre marketing « 8x plus rapide » que j’ai pu apercevoir. En jeu, c’est un plus ultra minime, 99,9 % du temps : ce n’est pas magique.

Petit bémol sur CS, « automatisation des entrées » : le cas du FlashTap

Un avertissement important, appris à mes dépens : le clavier propose une fonction FlashTap, un SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) qui gère deux touches opposées en simultané, typiquement pour les déplacements gauche-droite. Pratique sur le papier, mais après avoir bouclé ce test, je me suis fait expulser deux fois de parties classées sur Counter-Strike pour automatisation des entrées. La fonction est assimilée à de la triche par l’anticheat. La solution est simple : désactiver FlashTap dans le Corsair Web Hub. Une fois coupé, plus aucun souci. Si vous jouez à CS, laissez cette option désactivée, c’est dommage mais on ne peut pas changer les règles. Ironie du sort, j’ai été expulsé pour automatisation des entrées, donc « cheat » selon le jeu, dans une partie où un ennemi a fini en 45/11, triggerbot et wallhack au menu. Sympa.

Le Corsair Web Hub, une configuration sans accroc

Bonne surprise côté logiciel. La configuration passe par le Corsair Web Hub, directement dans le navigateur, sans installation. J’ai souvent eu des soucis de connexion avec ce type d’application, des périphériques mal détectés, des réglages qui ne s’appliquent pas ou encore le périphérique qui « oublie » le paramètre. Ici, rien de tout ça. Le clavier est reconnu sans accroc, et la config se fait sans le moindre problème. Réglage de l’actionnement, activation du Rapid Trigger, gestion du RGB : tout répond comme attendu. C’est fluide, et pour une catégorie d’outils souvent capricieuse, ça mérite d’être souligné.

Customisation du RGB

Configuration Rapid Trigger + Profondeur du point d’actionnement Paramétrage du FlashTap

Où se situe le switch face à Razer et Epomaker

Sur le réglage fin, le MGX Hyperdrive Core est un cran derrière les meilleurs. Il démarre son actionnement à 0,2 mm par pas de 0,1 mm, là où un Razer optique ou un Gateron magnétique descendent à 0,1 mm avec des incréments plus serrés. En contrepartie, à 27 grammes annoncés, c’est l’un des switchs les plus légers de la catégorie. Allez, petit tableau récapitulatif, on se base sur les fiches constructeur ici.

Critère Corsair MGX Hyperdrive Core Razer Analog Optical Gen-2 Gateron Magnetic (Epomaker) Type Hall Effect Optique analogique Hall Effect Actionnement 0,2 à 3,8 mm 0,1 à 4,0 mm 0,1 à 4,0 mm Pas de réglage 0,1 mm continu 0,01 mm Force 27 g 40 g 30 à 47 g Fréquence de polling 8 000 Hz 8 000 Hz 8 000 Hz

L’adaptation au 60 % : facile en jeu, compliquée au travail

Passer de mon Apex Pro TKL à ce 60 % a demandé un petit temps d’ajustement. Clavier plus petit, touches plus petites, disons que pendant la première heure, il y a eu quelques erreurs de frappe, après ça allait mieux. J’ai rapidement pu comprendre l’intérêt de ce genre de layout, bien que je n’aie pas de souci de place sur mon bureau. Pour la navigation web et la bureautique légère, aucun souci une fois la prise en main passée.

Pour le développement et la programmation, c’est une autre histoire. D’abord l’absence de rangée de fonctions, qui complique tout ce qui passe par les touches Fn. Ensuite, et c’est le plus pénalisant, l’absence de touche Suppr dédiée : là, ça devient vraiment gênant. Rien d’infaisable, la fonction Smart Tap restaure les flèches via un appui bref sur certaines touches du bas et dépanne au quotidien, mais le réflexe ne vient jamais vraiment. Surtout, j’aime mon clavier de tous les jours, un TKL déjà à effet Hall. Du coup le choix est vite fait : je préfère mon SteelSeries, que je trouve plus abouti. Mon conseil si vous codez : gardez un second clavier complet sous la main, ou orientez-vous vers un format plus large.

Le tout filaire sur un 60 % : un choix assumé

Au départ, ça surprend. Un clavier compact avec pour seule connectivité un câble USB-C, ni Bluetooth ni 2,4 GHz. Sur un format taillé pour la compacité, le réflexe pousse à attendre du sans-fil.

Finalement, le choix se comprend. Le câble, c’est la stabilité et la sécurité de la connexion, et accessoirement aucune batterie à recharger ni à gérer. Le 60 % compétitif ne réduit pas sa taille pour voyager, mais pour libérer de la place à la souris, pour les grands mouvements en FPS. Dans cette logique, le filaire est une intention, pas un défaut. Reste que ça écarte tous ceux qui choisissent un petit format pour son côté léger et nomade, et qui préfèrent se passer de câble. Personnellement, j’aurais bien aimé pouvoir le connecter autrement, pour l’emmener au boulot ou en cours d’info. À noter, le clavier est compatible PC, Mac et console.

Rapport qualité-prix : la sécurité Corsair, à son prix

À 100 euros, le Clipper Pro Mini 60 est un poil cher. C’est Corsair, donc un tarif plus élevé, mais aussi un gage de fiabilité et de SAV. La qualité de fabrication justifie en partie ce positionnement.

Face à Epomaker, l’arbitrage est net. Je n’ai pas testé ces modèles moi-même, mais sur la base des fiches et des tests de référence, un HE68 Lite tourne autour de 50 à 60 euros et un Magforce 68 en aluminium autour de 150 à 170 euros, plusieurs proposant en prime le sans-fil et une batterie. La construction y est généralement moins aboutie que sur le Corsair. C’est l’arbitrage classique : payer plus pour la finition et la marque, ou payer moins pour plus de fonctions avec un fini en retrait. L’IP57 du Corsair, qui protège de l’eau et de la poussière, reste un argument réel, même si son utilité au quotidien est discutable pour la plupart des joueurs. La fiche complète est sur le site officiel Corsair.

Conclusion : le Corsair Clipper Pro Mini 60 un bon clavier, mais pour un profil précis

Le Corsair Clipper Pro Mini 60 est un bon clavier pour le joueur compétitif qui veut un 60 % robuste, bien fini, et de l’espace pour sa souris, sans monter à 200 euros. Si vous êtes déjà dans l’écosystème Corsair ou que vous cherchez un magnétique fiable au format compact, c’est un choix solide, à condition d’accepter le format réduit.

Je le déconseille à ceux qui veulent un clavier nomade et sans fil, à ceux qui codent ou travaillent beaucoup au clavier, et aux chasseurs de rapport qualité-prix pur, pour qui Epomaker reste plus agressif et Razer plus précis sur le réglage.

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