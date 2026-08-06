Test – FRITZ!Box 4690 : le routeur Wi-Fi 7 qui muscle votre box sans en changer

Quand j’ai emménagé, j’ai passé des jours sans internet. Alors quand la connexion est enfin arrivée, j’ai voulu un réseau à la hauteur. FRITZ! m’a envoyé sa FRITZ!Box 4690, un routeur Wi-Fi 7 haut de gamme. Je l’ai branchée derrière ma Freebox, un simple câble Ethernet. J’ai coupé le Wi-Fi de la box, et je l’ai laissée gérer toute ma maison connectée. Depuis, elle orchestre tout l’appartement, sans jamais flancher.

En bref : faut-il acheter la FRITZ!Box 4690 ? Oui si vous voulez un réseau stable et durable, avec un bien meilleur Wi-Fi, sans changer d’opérateur.

si vous voulez un réseau stable et durable, avec un bien meilleur Wi-Fi, sans changer d’opérateur. Non si vous êtes un geek exigeant en quête du Wi-Fi 7 absolu (bande 6 GHz, MLO, débits records).

si vous êtes un geek exigeant en quête du Wi-Fi 7 absolu (bande 6 GHz, MLO, débits records). Derrière ma Freebox, elle fait tourner tout mon appartement connecté sans un raté, le Wi-Fi passant de moins de 100 à plus de 600 Mbit/s. 💡 Verdict terrain : le routeur qu’on installe en un câble et qu’on oublie, européen et bâti pour durer.

Produit envoyé par FRITZ! et utilisé au quotidien depuis mon emménagement, branché derrière ma Freebox.

Un routeur sans modem, à brancher derrière sa box

Premier point à comprendre, la FRITZ!Box 4690 n’a pas de modem. Ce n’est donc pas une box internet, mais un routeur pur. On la branche derrière sa box opérateur, ou en direct sur une prise fibre avec les réglages de l’opérateur. Elle prend alors la main sur tout le réseau du logement.

Côté connectique, elle vise le très haut débit. On trouve deux ports 10 Gb/s et trois ports 2,5 Gb/s. Le Wi-Fi passe en Wi-Fi 7, mais uniquement sur la bande 5 GHz. Il n’y a pas de bande 6 GHz, et le débit plafonne autour de 2,9 Gb/s par appareil.

Le reste joue la carte du tout-en-un durable. La 4690 embarque une base DECT pour six combinés et un port USB. Le système maison FRITZ!OS reçoit des mises à jour gratuites pendant des années. Elle est conçue à Berlin et fabriquée en Europe. Comptez environ 349 €, avec une garantie de cinq ans.

Installer la FRITZ!Box 4690 : un câble et c’est réglé

L’installation m’a presque déçu tellement c’était simple. J’ai relié la FRITZ!Box 4690 à ma Freebox avec un seul câble Ethernet. En quelques minutes, l’assistant m’a guidé et le réseau était debout. J’ai ensuite coupé le Wi-Fi de la Freebox, pour ne garder que celui de la FRITZ!.

Depuis, c’est la 4690 qui gère tout mon appartement. Je n’ai pas touché à mon abonnement ni à ma box opérateur. Elle reste là, dans un coin, et la FRITZ! fait le vrai travail. Pour un néophyte, c’est rassurant, on ne casse rien.

Un détail à connaître avant de tout brancher. Ce qui reste relié à la Freebox se retrouve sur un réseau séparé. Une TV câblée là ne se pilotait plus depuis mon téléphone. La solution est simple, je branche tout sur les ports Ethernet de la FRITZ!. Tout le monde se retrouve alors sur le même réseau.

Le Wi-Fi au quotidien : bien plus rapide que la box de base

C’est là que la FRITZ!Box 4690 prend tout son sens. Sur mon Wi-Fi, les débits ont fait un bond. Ma box opérateur plafonnait sous les 100 Mbit/s en Wi-Fi, la FRITZ! me sort plus de 600. Je vous épargne les chiffres au dixième près, mais l’écart parle de lui-même.

Il faut être honnête, une box opérateur haut de gamme à 50 € par mois ferait aussi bien. Mais la plupart des gens gardent la box basique, ou une vieille Livebox oubliée. Pour eux, le gain est immédiat et flagrant, sans changer d’opérateur.

Le plus impressionnant reste la stabilité. Chez moi, tout passe par elle, en même temps. Trois ordinateurs, trois smartphones, des enceintes, des lampes, la clim, le lave-linge, le robot et les caméras. Elle encaisse tout ce petit monde sans jamais broncher.

Mon appartement tient sur une seule 4690. Dans une grande maison, il suffirait de lui adjoindre le FRITZ!Mesh Set 1700 pour étendre la couverture. Je détaille ces solutions dans mon guide pour améliorer son Wi-Fi.

L’appli FRITZ!, riche mais pas encore un cockpit complet

Sur le papier, l’application MyFRITZ! ne manque pas d’idées. De n’importe où, elle me montre l’état de ma connexion, mon débit et la liste des appareils connectés. Elle m’envoie une alerte dès qu’un nouvel équipement rejoint le réseau. Je peux créer un Wi-Fi invité, partagé en un simple QR code, et le couper quand je veux. D’un geste, je renomme un appareil, je le priorise, ou je lui coupe carrément l’accès à Internet.

Les fonctions plus sérieuses sont là aussi. Le contrôle parental permet des profils horaires, et même d’offrir quelques minutes de rab à la volée. Un VPN WireGuard sécurisé donne accès à toute la maison à distance. L’appli pilote aussi les accessoires FRITZ! Smart Home, prises et thermostats. Mais pour les réglages vraiment fins, elle me renvoie toujours vers l’interface web. C’est là que se cache la vraie profondeur de FRITZ!OS.

Reste le petit NAS, quand on branche un disque dur en USB. L’idée est bonne, mais l’exécution via l’appli déçoit. Elle ne m’affiche même pas l’espace de stockage disponible. Elle ne me laisse envoyer que des photos, rien d’autre. Au final, l’appli est un très bon copilote de surveillance, pas encore le cockpit complet qu’on aimerait.

Pour qui, et surtout pour qui pas

Alors, faut-il craquer pour la FRITZ!Box 4690 ? Si vous voulez un réseau stable et durable sans changer d’opérateur, oui. Elle se glisse derrière n’importe quelle box, en un câble, et reprend tout en main. Vous gagnez un Wi-Fi bien plus solide, une interface soignée et des mises à jour gratuites durant des années. Et vous roulez européen, conçu à Berlin, fabriqué chez nous.

Soyons clairs sur ses limites. Ce n’est pas le routeur Wi-Fi 7 le plus rapide du marché. Sans bande 6 GHz, elle laissera les chasseurs de débit record sur leur faim. Son appli mérite encore du travail, et ses 349 € ne sont pas donnés.

Pour moi, elle a pourtant tout bon. Depuis mon emménagement, elle fait tourner tout mon appartement connecté sans un raté. Je la conseille à qui veut un réseau qu’on installe et qu’on oublie. Je la déconseille à celui qui ne jure que par le chiffre le plus élevé.

Où l’acheter : la FRITZ!Box 4690 est disponible sur Amazon.