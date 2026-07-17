TEST – Dolphin EON 120D : Le robot de piscine ultime ?

L’été arrive, et avec les chaleurs accablantes arrive également la joie de se plonger dans sa piscine pour prendre un peu de frais. Mais une piscine, ça se nettoie et ça s’entretient. Comme pour le nettoyage de votre intérieur, les robots de piscine sont désormais légion et on en trouve à tous les tarifs. Maytronics, derrière la célèbre marque Dolphin nous présente son nouveau robot : le EON 120D. Une marque légendaire pour un robot haut de gamme sur le papier. Est-ce que l’usage et les performances valent le prix de ce mastodonte des fonds et des lignes d’eaux ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article !

Unboxing

Avant de plonger le Dolphin EON 120D dans le grand bain, place au déballage et à la mise en route du robot. Ne vous inquiétez pas, cette étape est rapide et accessible à tous. En dehors du robot, nous retrouverons les accessoires minimum, à savoir le chargeur, le crochet de récupération ainsi qu’un mystérieux outil, le cliqueur. Ce dernier, qui pourra faire penser à une baleine quand il est agité, permettra de récupérer le robot ! En effet, à la fin d’un cycle, agitez le sous l’eau et le robot viendra vers vous pour que vous puissiez le sortir. Il ne vous reste plus qu’à enlever les petits plastiques de protection, charger complètement le robot (comptez environ 3 h 30 de temps de charge), et vous êtes prêt !

Design

Ce Dolphin EON 120D est un très joli robot, mais il impressionne immédiatement par ses dimensions et son poids. En effet, avec ses 560 mm de long, 449 mm de large et 313 mm de haut pour pas moins de 11 kg, il faudra faire travailler les muscles pour le sortir de l’eau ! Côté utilisation, en revanche, tout est d’une grande simplicité. Un unique bouton, présent sur la face avant, permet d’allumer l’appareil. Ensuite, chaque pression successive change le mode de nettoyage (fond seul, parois ou cycle complet). Le niveau de batterie reste facilement visible, tout comme l’état de la connectivité si vous l’utilisez avec l’application mobile. On trouve également sur le dessus une trappe qui donne accès au panier filtre DebrisLock. Nous détaillerons son utilité plus tard, mais sachez déjà que sa conception rend son entretien particulièrement facile.

Pour ce qui est du nettoyage, il est assuré par deux rouleaux (un à l’avant et un à l’arrière), chacun étant divisé en deux. À noter qu’un petit espace subsiste entre les deux demi-rouleaux d’un même axe pour garantir une flexibilité maximale et une couverture optimale de chaque recoin du bassin. On verra à l’usage si ce choix de design est vraiment efficace. Enfin, entre ces deux rouleaux se situe la bouche d’aspiration par laquelle, vous vous en doutez, les débris sont engloutis. Rien à redire sur les finitions : elles sont excellentes. Les plastiques sont robustes, les assemblages parfaitement ajustés, et l’ensemble dégage une vraie impression de solidité premium. On sent que le robot est taillé pour durer et encaisser les saisons sans broncher.

Performances

Avec ses quatre moteurs le Dolphin EON 120D dispose d’une puissance de nettoyage de haute volée. Deux de ses moteurs contrôlent les chenilles, tel un tank, l’agilité en plus toute fois. Comme mentionné plus haut, le nettoyage sera assisté par quatre brosses, dont deux motorisés. L’une des fonctionnalités les plus mises en avant par Maytronics, c’est le nettoyage des marches et des zones peu profondes. En effet, le robot dispose de la capacité de nettoyer les marches, mais également des petites plages immergées de 20 cm minimum. Concrètement, les moindres recoins de votre piscine seront nettoyés ! Bien entendu, le robot dispose de plusieurs modes de nettoyage. Les grands classiques (fond uniquement, fond + parois + lignes d’eau) mais aussi un mode SMART. Ce dernier, en prenant en compte les dimensions de votre piscine, ajuste automatiquement le mode et le système de nettoyage pour un résultat optimal.

L’aspiration des déchets est excellente, et le filtre DebrisLock est génial. Ce dernier contient un clapet antiretour avec des filtres tout autour. Cela permet de capturer les particules ultrafines et réduit la fréquence de nettoyage du filtre grâce à l’auto-nettoyage. Les deux brosses font très bien leur office pour éviter, notamment, le développement d’algues. Comme souvent il vous sera possible de laisser le robot jusqu’à 2,5 semaines avec un nettoyage court régulier, quand vous partez en vacances par exemple. Mon test est effectué dans une piscine Desjoyaux, avec le bloc intégré à la piscine. En mode fond, le robot grimpe légèrement sur les parois malgré tout et, à cause de sa puissance, vient soulever légèrement le bloc moteur.

Conclusion

Le Dolphin EON 120D tient-il ses promesses haut de gamme ? La réponse est un grand oui. En combinant la robustesse historique de la marque à des innovations technologiques bien pensées, ce robot s’impose comme un véritable mastodonte du nettoyage de piscine. Ses performances et sa solidité se paient au prix fort sur la balance. Avec ses 11 kg à vide, il demande un certain effort physique à la sortie de l’eau. De plus, sa puissance peut s’avérer un chouïa trop vigoureuse pour les piscines équipées de blocs de filtration intégrés légers. Le système de récupération par « cliqueur » est aussi ludique qu’efficace, et le panier filtre DebrisLock transforme la corvée du nettoyage du filtre en un lointain souvenir. Avec un tarif de 1199€, sur le site officiel de Maytronics, le prix est au niveau des performances.