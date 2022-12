Essai ID. BUZZ – Volkswagen électrifie le Combi !

Nous avons pris en main il y a peu le dernier-né de la gamme ID de Volkswagen, le modèle le plus techno de la gamme, mais qui est aussi le renouveau du mythique Combi, le Volkswagen ID. Buzz. Volkswagen propose ainsi deux modèles, une version pour les particuliers et la version cargo pour les professionnels. En premier lieu, il s’agit d’une alternative efficace et agressive aux SUV et surtout des familiales style Espace. Mais aussi une vraie solution pour les professionnels d’ailleurs, avec 416 km d’autonomie, un utilitaire qui répond au besoin d’aller en centre-ville pour tous les pros et avec un espace de stockage immense.

Un nouveau Combi ?

Ce modèle s’inspire réellement de ce modèle mythique, qui a fait rêver des générations à travers films et histoire de vacances. Popularisé aux États-Unis par la génération hippie et dans le monde entier par son côté pratique, espace intérieur et faible encombrement extérieur. Il est le synonyme de vacances, de road-trip et déplacements en famille ou amis.

Volkswagen reprend et s’inspire énormément de ces traits pour proposer un véhicule poussé au maximum de la technologie possible aujourd’hui. Il s’agit de leur modèle de voiture le plus évolué technologiquement aujourd’hui. Mais surtout, il s’agit d’un véhicule électrique performant, tant avec son moteur de 150 KW pour 204ch en propulsion, qui offre un couple de 310nm, un 0 à 100 en 10,2s et une vitesse maximale de 145km/h. Mais aussi avec sa batterie de 77Kw qui offrira une autonomie sur route de 419km, soit largement assez pour partir en week-end où les trajets du quotidien.

L’inspiration du Combi n’est pas cachée, le design de l’ID. Buzz lui ressemble énormément en commençant par la peinture bicolore et les traits extérieurs qui reprennent ceux de la voiture mythique. D’autres références se glissent tout au long de la découverte du véhicule avec des petites touches de nostalgies comme le design de la carte du monde gravée sur le porte-gobelet qui rappelle le côté road-trip du Combi.

Performances et arrangement de l’ID. Buzz

Les performances pures ne sont pas l’objectif ici. Un véhicule familial, convivial et pratique nous est proposé. Mais cela reste un point important pour n’importe qui ayant l’habitude de conduire.

Volkswagen nous propose donc une motorisation de 150 kW soit 204 ch en propulsion pour une voiture de plus de deux tonnes. Le couple maximal est de 310 nm et l’option d’attache caravane confirme que ça sera largement suffisant pour tracter. Au niveau de la vitesse, le 0 à 100 se fait en 10,2 s, ce qui est extrêmement raisonnable avec une vitesse maximale de 145 km/h (151 lors de nos tests).

Au final, nous avons une voiture qui est dans la moyenne du marché, mais qui comme tout électrique a un temps de réponse et une reprise impressionnante. À aucun moment on a l’impression de se traîner, la conduite est vraiment polyvalente, tant en ville à faible vitesse tant que sur autoroute pour doubler en montée. À noter que nous étions 2 dans le véhicule sans bagage, avec 4 passagers et un coffre plein l’expérience peut être différente.

L’électrique est un bon choix pour ce type de véhicule pour plusieurs raisons notables. Plus de puissance et de reprises, une version diesel aurait été un camion super lent. Mais aussi un couple plus élevé pour tracter une remorque, caravane ou autre. Mais autre point qu’on oublie, le silence permet d’aller en nature plus discrètement et avec plus de respect de l’environnement. Et au final, c’est une familiale économique et pratique avec énormément d’espace de stockage.

Pour ce qui est de l’autonomie de la batterie de 77kWh, qui est d’ailleurs superbement bien intégrée dans le châssis. Elle est annonce de 419km avec une consommation moyenne de 21kW/100km, sur le papier, sur notre essai matinal de 300km, on a eu une moyenne de consommation de 19kW/100km. Donc l’estimation est respectée, par contre sur 150km d’autoroute pure en étant pressé, 30kW/100km. Elle se recharge sur 170kW en 30 minutes et en 7h30 a la maison.

L’intérieur de l’ID. BUZZ

Parlons du point le plus important de cette voiture, car pour une familiale on va privilégier le confort intérieur et le stockage plutôt que les performances. En premier avec le coffre, qui est honnêtement immense, deux adultes peuvent s’y assoir et manger haillon fermé.

Volume max avec banquette : 1121L

Volume max sans banquette : 2205L

De quoi ranger sans soucis toutes vos valises, des vélos, des planches de surf et les courses. C’est réellement une familiale pour toutes les situations.

Pour ce qui est des sièges, 5 places confortables. A l’arrière des plateaux repas sont disponibles, avec de nombreux rangements, la banquette est réglable et un port USB-C de 45W est dans chaque portière. D’ailleurs, nous retrouvons des portières coulissantes électriques de série avec des options de verrouillage enfant. Le confort à l’avant est aussi important, avec accoudoir à la mode camping-car, sièges massants et chauffants, réglables électriquement, 2 ports USB C et chargeur induction, de nombreux vides-poches, double porte gobelet, bref la totale pour un trajet serein.

Le tout dans un design compact de 4,72 m de longueur, 1,92 m de hauteur et seulement 1,99 m de largeur.

Entre les sièges avant, l’ID BOX, un espace de rangement amovible avec un grattoir à givre et un décapsuleur. Et une autre référence au Combi avec une carte du monde gravée dessus. On peut y ranger dedans quelques accessoires, des snacks et bouteilles d’eau et amener la box en extérieur avec nous. Et sinon, écran tactile 10 ou 12” classique de chez le constructeur, rien de bien nouveau ici, de toute façon vous utilisez CarPlay.

Plusieurs aides à la conduite en option

Travel Assist 2.5 avec échange de données : doté d’un régulateur de vitesse et d’une fonction d’assistance au virage. La vitesse s’adapte aux limitations de vitesse et au tracé de la route (virages, ronds-points, etc.). Également opérationnel sur des routes ne possédant qu’un seul marquage au sol. Comprends l’assistance au changement de voie sur autoroute, à partir de 90km/h.

Intelligent Park Assist : permets de se garer automatiquement.

Caméra de recul ‘RearView’ : vue arrière lors des manœuvres

Intelligent Park Assist Plus : grâce à la fonction mémoire, votre véhicule peut enregistrer 4 parcours de stationnement jusqu’à 50 m et ainsi se garer de manière autonome

Car2X : communication en Wifi pour sécuriser la route

Assistance au changement de voie : disponible avec le Travel Assist 2.5, sur autoroute à partir de 90 km/h, indique au conducteur qu’un changement de voie est possible et réalise la manœuvre à sa place.

Volkswagen assistance en cas d’incapacité du conducteur à réagir : sonne, freine, ralentit, active les warnings, se range sur le bas-côté et appelle les secours

Volkswagen vision aérienne en 360° lors des manœuvres

Tarif et évolution de l’ID. Buzz

La partie qui fâche, quel est le prix de départ de cette familiale électrique qui répondra aux besoins du quotidien, mais aussi emmènera une famille complète en vacances. Une voiture qui reprend un marché abandonné des familiales hors SUV, une voiture électrique à la fois performante et fun à conduire. Mais surtout, une voiture avec un brin de nostalgie.

D’ailleurs, est-ce un nouveau Combi ? Non, mais il s’en inspire énormément pour sa polyvalence et son design. Il est ultra-poussé technologiquement et électrique. Par contre, une vraie référence avec ce dernier, en particulier avec son design bicolore. On a même conduit un vrai Combi d’époque pour comparer, et on vous conseille vivement l’ID. Buzz à la place.

Au final, prix de départ à 56 999€ hors aides, les options sont uniquement sur la sécurité, le confort et le design. À savoir qu’une version 7 place un peu plus longue est en préparation.