Test – Asus Zenbook Fold : les PC pliants ont de l’avenir !

Les technologies du pliant émergent dans le marché de la tech depuis plusieurs années. On pense nécessairement aux smartphones pliants. Mais d’autres produits sont aujourd’hui concernés. Et c’est justement le cas de l’Asus Zenbook 17 Fold OLED. Ce produit se définit comme un PC portable pliant, mais on peut l’apparenter à un croisement entre une tablette et un ordinateur portable. Proposé à 4000€, le prix est élevé, mais est-il justifié ?

Fiche technique du Zenbook 17 Fold OLED

Processeur Intel® Core™ i7-1250U Processor 1.1 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 2P+8E cores) RAM 16Go LPDDR5, 5200 MHz Stockage 1To SSD PCIe Ecran 17,3 pouces, 2560 x 1920 FOLED 4:3 aspect ratio, 0,2ms, 60Hz refresh rate, 500nits peak brightness, DCI-P3 : 100 %, 1 000 000:1, Affichage certifié VESA et HDR True Black 500, 1.07 milliard de couleurs, Homologué Pantone, Ecran brillant, 70% de lumière bleue nocive en moins, Touch screen, S/O, Ratio écran/appareil87 % GPU Intel® Iris® Xe Graphics Connectivité 2x Thunderbolt™ 4 prenant en charge l’affichage/l’alimentation

1 x combo audio jack de 3,5 mm

Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2

Bluetooth 5 Dimensions 37.85 x 28.76 x 0.87 Poids 1.50 kg Batterie 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, charge 65W Prix 3999€

Unboxing

Avec un tel prix, on s’attend nécessairement à une expérience qualitative. L’unboxing est vraiment original. Mais cela étant subjectif, vous pouvez voir l’unboxing juste en dessous. Pour parler du contenu, on retrouve donc le PC pliant. Celui-ci vient avec son clavier sans-fil, qui s’intègre dans l’utilisation du PC. Mais j’y reviendrai plus tard.

En termes de contenu, il y a donc une sacoche en cuir, qui protègera en partie votre PC. Pour compléter le contenu, on retrouve aussi le chargeur, qui a une puissance de 65W. Et enfin, un adapteur USB-C vers USB-A est fourni. Celui-ci complète la connectique, qui est en tout USB-C.

Design et Hardware du Zenbook Fold

Ce PC pliant est vraiment impressionnant. Toutefois, la première chose qui se ressent, c’est son poids. En dépassant le kilo, cela reste un poids dans un sac par exemple. D’autant qu’à ce poids s’ajoute le clavier sans-fil, qui est inséparable. Aussi, seconde contrainte technique du pliant certainement, les bordures sont vraiment épaisses. Et ce n’est pas seulement en haut, mais tout autour du contour du PC pliant.

Également, au niveau de la pliure, celle-ci est plutôt minime. Étant donné qu’elle est assez large, elle devient vraiment discrète. À 4000€, Asus propose donc un produit premium. Cela se ressent dans le design. Il y a notamment une pochette fournie dans la boîte. Et aussi, l’arrière qui couvre la charnière est en cuir, ce qui donne ce sentiment de premium/luxe.

Connectique et connectivité

La connectique n’est pas des plus fournies. On retrouve simplement 2 USB-C, et une prise jack pour casque et micro. C’est vraiment très pauvre. Il y a toutefois un adaptateur USB-C vers USB-A, mais pas d’HDMI donc. C’est tout de même dommage, bien que ce PC soit un écran externe à lui tout seul.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve tout de même du Wi-Fi 6E. Cela s’avère diablement pratique si votre box en dispose, cela évite de connecter le PC en Ethernet. D’autant qu’il ne dispose pas de ce port, cela évitera un adaptateur supplémentaire. Et le Bluetooth 5 assurera la connexion avec des écouteurs sans-fils ou le clavier externe, indispensable pour cet Asus Zenbook Fold.

Clavier et pavé tactile

En réalité, il n’y a pas un, mais 2 claviers sur ce PC. D’une part, vous pouvez utiliser le clavier virtuel, généré par Windows. Celui-ci est suffisant, le tactile étant assez réactif sur le PC, cela conviendra. Pour une expérience plus traditionnelle, un clavier externe est fourni. Celui-ci s’aimante donc à l’ordinateur, pour en prendre les contours. Ce clavier, vous pouvez aussi le laisser en permanence sur le PC. Cela permettra de compenser l’écart quand vous le repliez pour le ranger.

Le pavé tactile se place donc dans ce clavier d’une taille de 12″. Il n’est clairement pas des plus confortables. On préfèrera utiliser une souris externe, ou le tactile de l’écran, cela donnera un meilleur confort dans la navigation.

Écran du Zenbook Fold

Cet Asus Zenbook Fold propose donc un grand écran de 17 pouces en 4/3. Une fois replié, vous avez face à vous deux écrans de 12″ en 3/2. Le ratio n’est clairement pas dérangeant une fois replié, ça l’est un peu plus déplié. Concrètement, le contenu est aujourd’hui pensé pour du 3/2, 16/9 ou 16/10 par exemple. Le format presque carré est en recul désormais. Pour autant, la grandeur de l’écran compense ce souci, notamment sur les vidéos. Comme il est assez grand, vous pourrez voir votre vidéo, simplement, elle sera entourée de bandes noires.

Hormis cette spécificité, on reste sur du 60 Hz avec de l’OLED. D’une part, le taux de rafraîchissement reste faible, c’est dommage. Mais d’autre part, l’OLED vous offrira un très bel écran dans le divertissement. Il a toutefois un défaut, ses reflets. En effet, face à lui, vous vous verrez dans l’écran de votre ordinateur si vous visionnez du contenu assez sombre.

Audio du Zenbook Fold

Les enceintes sont placées tout autour du PC, sur les tranches. Elles procurent un son correct, mais le châssis étant assez limité en taille, il ne faut pas s’attendre à la meilleure qualité possible. Cela donne plus un son d’appoint pour regarder du contenu rapidement. La prise jack proposée est donc très intéressante, pour pouvoir connecter de vraies enceintes externes, une fois que vous êtes installés sur un bureau.

Performances

On retrouve un Intel Core i7-1250U, ce qui n’est pas le meilleur du marché. Avec un tarif élevé comme celui-ci, on aurait pu s’attendre à mieux. Toutefois, dans les usages destinés à ce genre de produit, cela n’est pas handicapant. L’ayant utilisé pour de la programmation, divertissement, bureautique, et du web, il ne faut pas les plus grandes performances. On peut aussi lancer Minecraft forcément, mais pas en Ultra loin de là.

Concrètement, vous ne pourrez pas lancer de gros jeux lourds, la carte graphique ne suivra pas. Des logiciels de 3D en temps réel, des moteurs de jeux ou des logiciels de traitement vidéos non plus. Mais dans la plupart des cas, c’est amplement suffisant. Il convient vraiment à des usages plus divers qu’un PC portable de base, mais ne peut pas tout faire.

Usages du Zenbook Fold

On ne peut pas traiter ce genre de nouvelles technologies comme un ordinateur portable classique. Il est plus qu’un PC portable, plus qu’une tablette, il est même plus que la combinaison des 2. L’Asus Zenbook Fold, vous pourrez donc l’utiliser comme un PC portable classique, avec ou sans le clavier externe. C’est aussi une tablette une fois dépliée. Il n’est pas compatible stylet avec pointe, il faudra utiliser des stylets avec bout en caoutchouc. Mais cela offre un aperçu de ce que pourrait être cette formule à l’avenir.

Et enfin, l’usage que j’ai trouvé le plus pratique, c’est l’écran déplié avec le kickstand. Cela permet d’avoir le grand écran de 17″, face à toi, comme un écran externe. Couplé au clavier sans-fil, et à une souris par exemple, on retrouve une configuration proche d’un PC all-in-one. Cette polyvalence est le vrai atout des PC pliants.

Autonomie

Pour l’autonomie, il faut distinguer deux cas. Vous savez certainement que l’écran est la source principale de l’utilisation de la batterie. Donc comme on peut utiliser cet écran en cachant la partie basse avec le clavier externe, ou utiliser tout l’écran, ce sont deux autonomies différentes que l’on peut avoir. Avec l’écran entièrement déplié, on atteint les 8 heures d’autonomie, sur des usages simples de bureautique, programmation et navigation web. En mode « PC portable », on peut arriver jusqu’à 10 heures environ.

Et pour la recharge, on est autour d’une demi-heure pour obtenir 50% de la batterie. Je précise que ceci est possible avec le chargeur fourni bien évidemment. La charge complète nécessitera le double, donc une heure, voire une heure et quart. Cela reste plus que correct.

Conclusion

Ce Asus Zenbook 17 Fold Oled est donc la première itération du PC pliant chez le constructeur taïwanais. Il donne l’impression qu’a pu donner le premier Galaxy Fold. Dire que cet ordinateur est encore un prototype serait un affront, dire qu’il est parfait serait mentir. Pour autant, la polyvalence des usages est vraiment intéressante, et permet presque de justifier le prix élevé de 4000€. Si les versions prochaines permettent d’être une vraie tablette, avec des performances de pointe, on pourrait atteindre un appareil précieux pour des créatifs par exemple. Tous les éléments sont là pour qu’ils deviennent excellents, il suffit de pousser les curseurs. Mais pour revenir à cette version, elle est tout autant intéressante, il faut simplement se demander si on en a les usages à l’heure actuelle.