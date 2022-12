Xiaomi annonce les Xiaomi 13 et 13 Pro : de nouveaux smartphones haut de gamme musclés !

En ce dimanche 11 décembre 2022, Xiaomi est venu lever le voile sur les Xiaomi 13 et 13 Pro en Chine. Avec cette nouvelle génération, la firme chinoise apporte toutes les dernières technologies sur ses modèles haut de gamme. Nous retrouvons notamment la puce Snapdragon 8 Gen 2 ou encore un capteur de 1 pouce pour le modèle Pro.

Pour commencer, parlons du modèle le plus abordable : le Xiaomi 13. Débutant au prix de 3999 yuans (environ 545 euros HT) en version 8/128 Go, ce modèle se démarque tout d’abord grâce à son design.

En effet, le Xiaomi 13 a droit à un design avec des tranches plates en aluminium à l’instar des iPhone 12, 13 et 14 Pro. En plus de cela, le smartphone profite de bordures très fines autour de l’écran : 1,61 mm en haut, à gauche et à droite ; ainsi que 1,81 mm en bas. La marque l’a d’ailleurs comparé à celle des iPhone 14 qui est de 2,4 mm. Nous retrouvons ensuite quatre coloris : vert, blanc et noir avec un dos en verre, et bleu avec un dos en faux cuir.

Au niveau de la fiche technique, ce nouveau haut de gamme embarque une dalle OLED de 6,36 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une définition de 1080 x 2400 pixels et une caméra selfie de 32 Mpx. À l’intérieur, une puce Snapdragon 8 Gen 2 est de la partie, soit la dernière génération de Qualcomm.

Le Xiaomi 13 profite ensuite d’un module photo arrière avec un capteur principal Sony UMX800 de 50 Mpx ; un ultra grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom x3,2. Pour finir, la batterie équipée est de 4 500 mAh, rechargeable à 67 W en filaire et 50 W en sans fil. La technologie de charge inversée 10 W est aussi présente.

Passons maintenant au modèle plus haut de gamme. Le Xiaomi 13 Pro profite tout d’abord d’un design différent, avec des bords arrondis ainsi qu’un écran incurvé. Nous retrouvons quatre coloris : blanc, noir et vert ainsi que le coloris bleu en faux cuir. Au niveau de l’écran, le smartphone profite d’une dalle OLED de 6,73 pouces avec une définition 2K ainsi que la technologie LTPO, permettant de faire varier le taux de rafraichissement entre 1 Hz et 120 Hz.

Sans grande surprise, la partie photo de ce modèle est mieux lotie. Plus précisément, le capteur principal est un Sony IMX989 de 1 pouce, soit le même que celui du Xiaomi 12S Ultra. Il profite tout de même d’une amélioration notable : un objectif de marque Leica avec une ouverture f/1,9 et la stabilisation optique « Hyper OIS ». Pour finir, la batterie de 4 820 mAh du Xiaomi 13 Pro est compatible avec la charge filaire 120 W, sans fil 50 W et inversée 10 W.

Le prix de départ de ce modèle est de 4 999 yuans pour la version 8/128 Go, soit environ 689 euros HT.